Jovem brasileiro e seu pai morrem em meio a bombardeios de Israel. Ali Kamal Abdallah, de 15 anos, e seu pai, de nacionalidade paraguaia, morreram na região do Vale do Becaa. As mortes foram confirmadas pelo Itamaraty, que informou que a embaixada brasileira está prestando apoio à família, que é de Foz do Iguaçu. As circunstâncias e a data das mortes não estão claras ainda, de acordo com uma publicação de familiares, o adolescente tinha se mudado para o Líbano com o pai e outros dois irmãos, que estão sendo assistidos por autoridades brasileiras. Israel intensificou os bombardeios no Líbano nos últimos dias. No seu ataque mais letal desde que mudou o rumo da guerra para atacar bases do Hezbollah, mais de 500 pessoas morreram na última segunda-feira e outras 1.800 ficaram feridas. Após a ofensiva, o Itamaraty enviou instruções para a Embaixada do Brasil em Beirute para dar início a um processo de consulta com os brasileiros que vivem no país para saber se precisavam de ajuda do Estado e se queriam ser repatriados.

Governo diz que regulamentação de bets vai tratar apostas como cigarro. O Banco Central identificou que o brasileiro destinou, via Pix, entre R$ 18 bilhões e R$ 21 bilhões mensais às empresas de apostas de janeiro a agosto, num total de R$ 166 bilhões. O gasto é bem acima dos R$ 150 bilhões projetados pelo governo com base em levantamentos internos. O ministro Fernando Haddad disse ontem que a regulamentação que o governo está preparando para as bets vai tratar os jogos da mesma forma como se trata o cigarro. Haddad disse que as bets estão consumindo a renda dos brasileiros e que o governo vai impedir a aposta com o cartão de crédito, além de controlar CPFs dos apostadores para identificar possíveis comportamentos de vício. O ministro disse ainda que as bets não podem ter incentivo fiscal e todas serão taxadas.

Prévia da inflação desacelera e fica abaixo das projeções em setembro. O índice surpreendeu analistas ao perder força e registrar inflação menor do que a esperada para o mês, segundo dados do IBGE. A alta dos preços foi de 0,13%, bem abaixo da mediana das projeções do mercado, que era de 0,28%. O indicador mostra uma tendência para os preços no IPCA, que é o índice oficial de inflação do Brasil. Dos 9 grupos de produtos e serviços medidos, 7 tiveram alta de preços em setembro. O principal impacto veio de habitação, que teve influência da energia elétrica, pressionada pela bandeira vermelha neste mês. A variação da energia passou de queda de 0,42% em agosto para alta de 0,84% em setembro. Veja todos os números.

Atlético-MG e Botafogo avançam na Libertadores. O Galo venceu o Fluminense por 2 a 0 no jogo de volta realizado na Arena MRV e está de volta à semifinal da Libertadores após três anos. A equipe mineira vai encarar agora o time argentino River Plate, que despachou o Colo-Colo, do Chile. No outro duelo entre clubes brasileiros, o Botafogo venceu o São Paulo na disputa de pênaltis no Morumbis, após o jogo ter terminado empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Almada e Calleri. O adversário do Botafogo será o vencedor do confronto entre Peñarol e Flamengo, que fazem o jogo de volta hoje.

Lula alfineta Zelensky e minimiza crítica sobre ditaduras de esquerda. Na fala que fez na Assembleia Geral da ONU, o presidente da Ucrânia acusou Brasil e China de fortalecerem o presidente russo, Vladimir Putin, com o plano de paz alternativo. Questionado sobre as cobranças de Zelensky, Lula disse que "se ele fosse esperto, diria que a solução é diplomática — e isso depende de capacidade de sentar e conversar, ouvir o contrário e tentar chegar a um acordo". Lula também causou polêmica quando evitou comentar a declaração do chileno Gabriel Boric, que questionou líderes democráticos, como ele, que criticam Benjamin Netanyahu, mas não Nicolás Maduro ou Putin. Leia mais.

STF autoriza que testemunhas de Jeová recusem transfusão de sangue. Por unanimidade, os ministros determinaram que os religiosos não devem ser submetidos a transfusão, se assim desejarem. O STF determinou ainda que o Estado deve custear o tratamento alternativo que esteja disponível. Testemunhas de Jeová é uma denominação cristã que interpreta literalmente a passagem da Bíblia que diz que Deus ordena seus súditos a se absterem de sangue. Por esse motivo, eles se negam a receber transfusões. Os ministros fizeram uma ressalva, no entanto, para o caso de crianças e adolescentes. Flávio Dino e Cristiano Zanin argumentaram que é preciso zelar do melhor interesse desses grupos e, assim, que o julgamento deixasse expresso que a discussão valeria para adultos, e a escolha a ser feita para si próprio. Entenda.