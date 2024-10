Guilherme Boulos sobe o tom contra Pablo Marçal. O último encontro de candidatos antes da eleição de domingo, realizado na TV Globo, começou ameno, mas as hostilidades cresceram da metade para o final. Nos primeiros blocos, os candidatos procuraram falar diretamente com os telespectadores aproveitando os tempos de resposta para pedir votos. Os candidatos citaram números como a fila de espera por exames da saúde, o tempo de deslocamento no transporte público e o aumento da população de rua, e o prefeito Ricardo Nunes foi obrigado a defender a sua gestão. Na segunda metade do encontro, Marçal atacou Boulos, chamando o adversário de "extremista" e o acusando de usar verba pública, do governo federal, para fazer campanha. Boulos revidou, relembrando falas de Marçal contra as mulheres e ainda apresentou exame toxicológico para se defender de acusações de que seria usuário de drogas. Leia mais sobre o encontro.

No Rio, debate tem Paes como alvo e polarização entre Lula e Bolsonaro. Líder nas pesquisas, o atual prefeito foi o alvo preferencial de ataques dos adversários. O segundo colocado, Alexandre Ramagem, se apresentou diversas vezes como o candidato de Bolsonaro, o que tem sido sua principal estratégia para tentar avançar para o segundo turno por meio de transferência de votos. Do outro lado, o candidato Tarcísio Motta se colocou como o candidato da esquerda, buscando o voto do eleitor de Lula — que apoia Eduardo Paes. Segundo as últimas pesquisas, Paes tem chances claras de definir a eleição já no próximo domingo. Saiba mais.

Datafolha mostra candidatos em empate técnico em SP. A três dias da votação, a pesquisa aponta um cenário embolado no primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo. Boulos aparece com 26% das intenções de votos, seguido por Ricardo Nunes, com 24%, e Pablo Marçal também com 24%. Os três estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na comparação com a semana passada, Nunes recuou três pontos, Boulos teve oscilação positiva para cima, e Marçal, que estava em terceiro lugar, com 21%, manteve a curva ascendente e teve variação positiva de três pontos. Tabata Amaral oscilou para cima e agora tem 11%, e José Luiz Datena tem 4%. Veja todos os números.

Pesquisa mostra reviravolta e empate triplo em Belo Horizonte. O atual prefeito Fuad Noman, o deputado estadual Bruno Engler e o apresentador de TV Mauro Tramonte aparecem com 21% das intenções de voto. Na pesquisa de duas semanas atrás, Noman e Engler tinham 18%, Tramonte aparecia com 28% e a disputa agora está incerta. A três dias da eleição, 42% dos eleitores de BH entrevistados pelo Datafolha disseram que ainda não sabem o número do seu candidato e 6% informaram incorretamente. Veja mais números

Eduardo Paes, no Rio, e João Campos, no Recife, venceriam no primeiro turno. O Datafolha mostrou que a vantagem do prefeito do Rio para Alexandre Ramagem caiu, mas Paes ainda segue na liderança.com 54% das intenções de voto, uma oscilação negativa de 5 pontos percentuais em relação ao que registrou nas últimas duas pesquisas. O resultado ainda garante a reeleição no primeiro turno, mas Alexandre Ramagem manteve sua tendência de alta, atingindo 22%, ante os 17% que tinha há duas semanas. No Recife, João Campos tem 74% das intenções de voto, ele oscilou dois pontos para baixo dentro da margem de erro em relação ao último levantamento. Na segunda colocação. Gilson Machado tem 10%, seguido de Daniel Coelho, com 5%, e Dani Portela, com 4%.

Israel atinge arredores de aeroporto de Beirute, onde deve pousar avião da FAB. O alvo do ataque israelense seria o possível novo líder do Hezbollah. O grupo extremista diz que Israel está atacando em vários pontos onde acredita que está Hashem Safieddine, provável sucessor do chefe do grupo, Hassan Nasrallah, que foi morto em um ataque na semana passada. Segundo o Hezbollah, o "inimigo" não tem certeza sobre o paradeiro de Safieddine e, por isso, tem como alvo "muitas áreas suspeitas". Os ataques ocorrem um dia antes do início da retirada brasileiros do Líbano, por meio de um avião da FAB que deve pousar neste aeroporto. O primeiro voo está previsto para sair de Beirute nesta sexta-feira. A Aeronave está em Lisboa e já recebeu autorização para pousar no Líbano. A expectativa é de que o voo com 220 repatriados chegue ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no sábado. Saiba mais.

Cid Moreira morre aos 97 anos. O apresentador, locutor e radialista estava internado num hospital em Petrópolis, no Rio de Janeiro, havia um mês e teve falência de múltiplos órgãos após enfrentar um quadro de pneumonia. Ele enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. Dono de uma voz inconfundível, o comunicador fez história na televisão brasileira por apresentar o "Jornal Nacional", da TV Globo, durante 26 anos. A estreia foi em 1969, ao lado de Hilton Gomes, com quem dividiu a bancada por dois anos. A parceria mais lembrada, no entanto, é com Sérgio Chapelin, com quem trabalhou por mais de uma década. O velório do locutor será em Petrópolis e no Rio, e o enterro será em Taubaté (SP). Saiba mais sobre ele.