Milton toca o solo na Flórida com ventos acima de 190km/h. Considerado um dos mais perigosos dos últimos tempos por autoridades americanas, o Milton tocou o solo na Flórida por volta das 20h30 desta quarta-feira, segundo boletim divulgado pelo Centro Nacional de Furacões. Segundo a rede CNN, o furacão causou grandes inundações e atualmente mais de 3 milhões de residências e empresas estão sem energia elétrica na região da Baía de Tampa. A tempestade baixou para a categoria 1 e se movimenta agora em direção a Orlando e a extensão de seus danos ainda é incerta. Segundo a CNN, os ventos arrancam parte do teto do estádio em St. Petersburg e o Centro Nacional de Furacões registrou "várias fatalidades" no condado de St. Lucie. O xerife local disse ao canal que várias pessoas foram mortas no Spanish Lakes Country Club, mas os detalhes ainda não estão claros. Pelo menos 27 tornados foram relatados na Flórida enquanto o Milton se aproximava do estado, arrancando telhados de casas, placas de sinalização e provocando inundações. Saiba mais.

Avança na Câmara pacote que limita poderes de ministros do STF. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei e duas Propostas de Emenda à Constituição que limitam os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. As propostas foram enviadas por Arthur Lira à CCJ em resposta à decisão do Supremo de manter decisão de Flávio Dino sobre emendas parlamentares. Uma das PECs restringe o poder de os magistrados derrubarem por decisão monocrática (individual) leis aprovadas pelo Congresso, e a outra permite que as decisões do STF possam ser derrubadas pelo Congresso. O projeto de lei do pacote classifica como crime de responsabilidade a usurpação de competência do Poder Legislativo ou do Poder Executivo por parte dos ministros do STF. As propostas ainda precisam ser apreciadas por uma comissão especial e depois passar pelo plenário, necessitando de 308 votos (de 513) para a sua aprovação, em dois turnos de votação. Saiba mais.

X diz ter derrubado mais de 200 contas por ordem de STF e TSE desde 2020. Representantes da plataforma enviaram a lista das contas bloqueadas ou suspensas para o ministro Alexandre de Moraes para argumentar que a rede colabora com a Justiça. De acordo com reportagem exclusiva do UOL, a relação faz parte de um documento sigiloso, encaminhado em 6 de setembro como parte do pedido de revisão da decisão que suspendeu a rede em todo o país. Influenciadores e políticos bolsonaristas foram os principais alvos das ordens de bloqueio, motivadas por divulgação de fake news, incitações golpistas e ameaças. O X diz que cumpriu 158 ordens do STF e outras 65 ordens do TSE, mas a lista não inclui as nove contas que a plataforma se negou a bloquear após ordem de Moraes em agosto, motivando a sua suspensão.

Em SP, Nunes e Boulos se inspiram em propostas de Tabata e Marçal. Os candidatos que disputam o segundo turno das eleições na capital paulista vão investir em propostas voltadas ao empreendedorismo no segundo turno na busca para ampliar o eleitorado. Guilherme Boulos incorporou ao seu plano de governo o projeto Jovem Empreendedor, ideia de Tabata Amaral. Ricardo Nunes vai enfatizar projetos implementados em sua gestão, como o Meu Trampo, uma forma de atrair quem votou no empresário e influenciador Pablo Marçal, que tratou o tema do fomento às empresas como um mantra em sua campanha no primeiro turno. O prefeito, no entanto, já disse que rejeitaria dividir o seu palanque com o ex-coach. Saiba mais.

Inflação sobe 0,44% em setembro, puxada por alta da conta de luz. Depois de registrar a primeira queda de preços em 14 meses, a inflação brasileira ganhou força em setembro e saltou 0,44%, segundo dados do IBGE. A aceleração foi puxada pelo aumento das contas de energia elétrica e levou a inflação acumulada em 12 meses para 4,42%, o número mais próximo do teto da meta definido pelo Conselho Monetário Nacional em 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (de 1,5% a 4,5%). A alta de 5,36% das tarifas de energia elétrica residencial é justificada pela adoção da bandeira vermelha. Em agosto, as contas haviam ficado 2,77% mais baratas com o uso da bandeira sem cobrança adicional. Veja todos os números.

STJ teve reunião secreta para falar de venda de sentença por servidores. A colunista o UOL Carolina Brígido apurou que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, reuniu os colegas para falar de um esquema de venda de sentenças por servidores do STJ, a portas fechadas, e que os ministros choraram e se espantaram com a história por duas horas. A investigação da Polícia Federal do esquema é sigilosa e foi revelada pela revista Veja. Uma fonte com acesso à investigação informou que não pesa qualquer suspeita contra ministros do STJ, mas sim contra um funcionário chamado Márcio, que atuava no STJ havia 20 anos e passou por oito gabinetes no período. Leia mais na coluna.