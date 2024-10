Mesmo após apagão que atingiu São Paulo Nunes segue na frente. O apagão dominou o debate da campanha eleitoral do segundo turno na capital paulista, mas não mudou de forma significativa o cenário da corrida, segundo o Datafolha. No novo levantamento, o prefeito Ricardo Nunes tem 51% das intenções de voto e Guilherme Boulos aparece com 33%. Os números são praticamente os mesmos de uma semana atrás, com uma pequena oscilação negativa de Nunes, que tinha 55%, mas dentro da margem de erro. Esses votos não foram para Boulos, que já tinha marcado 33% na outra pesquisa, e sim para a rubrica brancos e nulos, que ganhou os quatro pontos percentuais perdidos pelo prefeito, indo de 10% para 14%. Indecisos seguem sendo 2%. Veja todos os números.

Tempestade prevista para hoje deve atingir SP com ventos de 60 km/h. Apenas uma semana após o último temporal, que causou um blecaute, a região metropolitana de São Paulo deve enfrentar hoje mais chuva com vento forte. Segundo a previsão, há condições para temporais com raios e queda de granizo em todo o território paulista. A chuva começa hoje e pode se intensificar no sábado, principalmente no noroeste do estado. Segundo o Inmet, rajadas de vento podem atingir até 60 km/h em alguns locais neste fim de semana. Na região metropolitana, é esperado que o pico fique em 45 km/h. A velocidade deve ser atingida principalmente nesta sexta, após 16h. Veja a previsão.

Israel anuncia que matou líder do Hamas que planejou o ataque de 7 de outubro. Yahya Sinwar foi morto durante uma operação militar na Faixa de Gaza, ele foi o principal arquiteto do ataque que desencadeou a atual guerra no Oriente Médio. Sinwar tinha 62 anos e era a pessoa mais procurada por Israel desde que assumiu o controle da facção palestina. O governo dos EUA declarou que, com a morte do líder do Hamas, a guerra deve acabar, e defendeu um cessar-fogo em Gaza. Mas o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, disse que a guerra não acabou e não vai acabar não cedo. Leia mais.

Ministro confirma que cartão do Bolsa Família não poderá ser usado para apostas. O titular da pasta do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, disse que o cartão do benefício não poderá ser usado como meio de pagamento em sites de apostas online. Segundo ele, o bloqueio está em fase de implementação, mas ainda não tem prazo para começar a valer. No início do mês, o governo havia recuado de bloquear o cartão do Bolsa Família para bets, mas reavaliou e incluiu o cartão de débito do benefício na proibição geral para o uso de cartões de crédito nas plataformas. A proposta é que o cartão do Bolsa Família tenha "limite zero" para o pagamento de apostas e o ministro disse que as bets indicaram que irão cooperar com o bloqueio. Saiba mais.

Comissão de Ética apura duas novas acusações de assédio contra Silvio Almeida. O recebimento das acusações foi confirmado pela Casa Civil da Presidência, mas não fica claro se as denúncias vieram de servidoras. A pasta disse que não divulgará mais detalhes porque os procedimentos estão sob sigilo até a conclusão, mas a Comissão de Ética Pública da Presidência da República já determinou a abertura de apuração e indicou duas relatoras. Almeida já é alvo de um procedimento na comissão, instaurado quando ainda era ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. Sua defesa informou que "não há qualquer procedimento formalmente informado" aos advogados e, por isso, não iria se pronunciar. Saiba mais.

Brasil é 8º maior poluidor plástico do planeta. Dados do relatório "Fragmentos da Destruição: Impacto do Plástico na Fauna Marinha Brasileira" mostram que o país despeja cerca de 1,3 milhão de toneladas de lixo plástico nos mares, com impactos na sua fauna marinha e na saúde da população. O relatório traz também estudos que encontraram plástico no trato de 70% das tartarugas analisadas (em algumas regiões do país, o dado chegou a 100%) e que apontaram que 98% dos peixes amazônicos analisados tinham resíduos de microplásticos no intestino ou nas brânquias. Estima-se que cada brasileiro seja responsável por contribuir para a poluição marinha com 16 kg de resíduos plásticos anualmente. Veja todos os dados do estudo.