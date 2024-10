Presidente sofre acidente doméstico e leva pontos na cabeça. De acordo com a colunista da Folha Mônica Bergamo, Lula sofreu uma queda no banheiro na noite de sábado, foi atendido no hospital Sírio Libanês de Brasília e voltou para o Palácio do Alvorada. Mas ontem voltou ao hospital para fazer novos exames e foi orientado pelos médicos a evitar viagem aérea de longa distância. Por isso, cancelou a viagem que faria à Rússia para participar da reunião de cúpula do Brics. Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula deve trabalhar normalmente do Palácio do Planalto a partir de hoje e participará da reunião por videoconferência. O boletim médico divulgado pelo hospital informou que o presidente sofreu "ferimento corto-contuso em região ociptal" e levou pontos na região atrás da cabeça. O médico Roberto Kalil Filho, que atende o presidente, disse que ele está bem, mas que a equipe médica vetou a viagem porque ele terá que fazer mais exames para avaliar o possível surgimento de sangramento cerebral. Saiba mais.

UOL e Folha sabatinam Guilherme Boulos. O evento "Vamos falar sobre São Paulo" será presencial, terá uma hora de duração e será dividido em dois blocos. O candidato à prefeitura de São Paulo ainda terá dois minutos para suas considerações finais. A entrevista será conduzida pelo apresentador Diego Sarza, com participação de Flavio VM Costa, colunista do UOL, e Guilherme Seto, repórter da Folha. A transmissão será nas páginas e nos canais do UOL e da Folha a partir das 12h. O prefeito Ricardo Nunes também foi convidado, mas recusou.

Câmara bate recorde de folgas a deputados com eleição, feriados e viagens. Até a segunda-feira passada, houve 62 dias com sessões da Câmara ou do Congresso em 2024, uma redução tanto em relação aos últimos anos, como em relação a 2016 e 2020. Desde o início do ano legislativo, no começo de fevereiro, a Câmara já teve nove semanas inteiras sem votações no plenário, tirando o período de recesso oficial de meio de ano, que vai de 18 a 31 de julho. No Senado, foram duas semanas. Os deputados receberam a semana inteira de folga, por exemplo, no Carnaval, na primeira semana de abril, no feriado de 1º de Maio, além de outras quatro de agosto a outubro. Os 62 dias de trabalho em plenário até aqui representam queda de 27% em relação a 2023 (que não teve eleição) e de 22% sobre 2022 (ano das eleições gerais). Veja todos os dados.

Câncer já é a maior causa de mortes em várias regiões brasileiras. A doença já ocupa o lugar das doenças cardiovasculares em diversas regiões do país. Um estudo inédito revela uma transição epidemiológica, tendência que já vem sendo observada em nações ricas. Os autores do trabalho analisaram dados de 5.570 municípios brasileiros fornecidos pelo Sistema de Informações de Mortalidade entre 2000 e 2019. Também foram avaliadas as mortes prematuras, na faixa dos 30 aos 69 anos, que não são atribuídas ao envelhecimento. Nesse período, as taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares caíram em 25 dos 27 estados, enquanto as de câncer cresceram em 15. O número de municípios em que o câncer é a principal causa de morte quase dobrou, passando de 7% para 13%. Leia mais sobre o estudo.

Aeroporto de Porto Alegre reabre hoje com tripulações gaúchas. As companhias aéreas convocaram tripulações do Rio Grande do Sul para os primeiros voos ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, que será reaberto depois de cinco meses e meio fechado por causa ds enchentes que atingiram o estado. O terminal foi reaberto oficialmente na última sexta-feira, mas as operações começam hoje. Inicialmente o local vai operar em 70% da capacidade. Os primeiros voos que devem descer no Salgado Filho são da Azul, partindo de Campinas (SP), e da GOL, saindo da capital paulista, e as aeronaves receberam pintura especial em homenagem ao Rio Grande do Sul. Veja.

Flamengo e Atlético-MG vão à final da Copa do Brasil. O Flamengo jogou com um a menos ontem, segurou o Corinthians e, com o empate por 0 a 0 avançou para a final do torneio. A partida aconteceu na Neo Química Arena e teve Bruno Henrique expulso aos 27 minutos. O rubro-negro venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e levou vantagem no placar agregado. A final será contra o Atlético-MG, que empatou com Vasco no sábado e passou pelo placar agregado de 3 a 2. Os jogos decisivos serão nos dias 03 e 10 de novembro e os mandos de campo serão sorteados pela CBF nesta semana.