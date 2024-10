Venezuela deve ficar de fora da lista de países parceiros do bloco. O Brasil vetou informalmente a admissão da Venezuela e também da Nicarágua na nova categoria de associação do Brics, que é o motivo central da 16ª reunião do bloco, que começou ontem em Kazan, na Rússia. Caracas havia ficado de fora da lista de 12 países que serão convidados, mas a decisão final sairá de uma reunião de chefes de estado que ocorre hoje, e ela pode ser revista depois que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, chegou ao encontro de surpresa na tarde de ontem. Ele deve ter uma reunião bilateral com Putin nesta quarta-feira e a Rússia apoia a entrada da Venezuela como país parceiro. Atualmente, o grupo é composto por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia e Irã.

São Paulo tem mais de mil mortes por atropelamentos em 2024. No acumulado de janeiro a setembro, foram registradas 1.068 mortes de pedestres em todo o estado. O número é quase 18% maior que o do mesmo período do ano passado, com 906 óbitos. É como se todos os dias quatro pessoas morressem atropeladas nos municípios paulistas. Os dados são do sistema do governo estadual de monitoramento da letalidade no trânsito e mostram também que, considerados todos os acidentes, 4.605 pessoas morreram em São Paulo nos nove primeiros meses do ano, o que representa uma alta de quase 20% na comparação com 2023, que registrou 3.869 óbitos. Veja os dados.

Argentina dificulta refúgio em momento que foragidos do 8/1 pedem asilo. O governo Javier Milei publicou ontem um decreto que dificulta a concessão do status de refugiado na Argentina. O texto afirma que o refúgio não será estendido a quem for denunciado ou condenado em seu país de origem "por um crime grave". A lei já previa isso, mas agora esclarece o que se entende por 'crime grave'. O texto cita: "atividades terroristas, violações graves dos direitos humanos ou qualquer ação que comprometa a paz e a segurança internacionais". Cerca de 60 brasileiros investigados por envolvimento nos ataques golpistas de 8 de janeiro que estão na Argentina pedem refúgio e, no último dia 16, o Brasil começou a emitir pedidos de extradição. Não está claro se a situação deles será alterada pelo decreto porque eles alegam que são acusados de crimes políticos. Saiba mais.

Nunes aparece pela 1ª vez ao lado de Bolsonaro na campanha em SP. O ex-presidente, que não participou ativamente no primeiro turno das eleições municipais, discursou por dois minutos em um almoço com o candidato em churrascaria em São Paulo. Ele disse que estava feliz em "poder sentir-se útil" e apelou para quem não foi votar no primeiro turno, comparecer no segundo porque o índice de abstenção foi muito alto. Do outro lado, Guilherme Boulos teve a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin. Os dois dividiram o tradicional sanduíche de pernil de um bar antigo, na região central da capital paulista. Alckmin anunciou apoio a Boulos no segundo turno após Tabata Amaral ser derrotada no primeiro

Brasil melhora combate à fome, mas peca em saúde e educação. O relatório do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, que leva em conta os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU no Brasil, mostrou que o país melhorou a classificação na maioria dos índices em 2023, em relação ao ano anterior, mas o nível segue baixo, com apenas 13 das 168 metas com progresso satisfatório. No anterior eram apenas 3. O melhor resultado do país, com mais metas em progresso, foi na área de combate à pobreza, com cinco das sete metas classificadas como satisfatórias, mas saúde e educação ainda são pontos que puxam o país para baixo. Veja todas as classificações.