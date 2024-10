Capital paulista tem alagamentos e mais uma vez queda de energia. A chuva que atingiu a Grande São Paulo durante a tarde de ontem provocou diversos pontos de alagamentos na capital. A região chegou a ter 56.839 imóveis sem fornecimento de energia e, até às 21h de ontem, quando foi divulgado o último boletim pela Enel, 43.663 permaneciam no escuro. Além da capital, Carapicuíba foi o município da Grande São Paulo com mais imóveis sem energia. A queda do fornecimento desta quarta ocorre 12 dias após o grande apagão do dia 11, quando mais de 3 milhões de lares ficaram sem luz, muitos deles por até uma semana. Hoje também há previsão para pancadas de chuva, com ventos mais fortes na região metropolitana e na Baixada Santista. A Defesa Civil estadual informou que os ventos podem ultrapassar os 70 km/h. Veja a previsão. Um avião de pequeno porte bateu em um morro e caiu em Paraibuna, em São Paulo, durante uma forte tempestade no município.

Nunes tem 44%, e Boulos, 35% em São Paulo, diz pesquisa Quaest. A quatro dias do segundo turno das eleições municipais, o prefeito da capital paulista e candidato à reeleição segue na liderança da disputa contra Guilherme Boulos. A pesquisa Quaest mostrou que, na comparação com a rodada anterior, divulgada na semana passada, Nunes oscilou um ponto para baixo e Boulos, dois para cima, dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento indica ainda que o voto do paulistano está consolidade, pois 79% dos eleitores da cidade disseram que a escolha é definitiva, e 20% disseram que ainda pode mudar. Veja os números.

Em cúpula do Brics, Lula defende meios de pagamento 'alternativos' ao dólar. O presidente discursou por videoconferência na reunião dos líderes do bloco, que ocorre até hoje na Rússia, e defendeu o desenvolvimento de um mecanismo de compensação de pagamentos em moedas locais, entre os países-membro, para fugir da necessidade do uso do dólar norte-americano. O Brasil assume a presidência do bloco a partir de agora e durante o próximo ano, e tem a intenção de acelerar essa proposta e ampliar a atuação do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco do Brics, que hoje é presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff. Veja o que mais Lula falou.

MP apura fraude em isenção da Prefeitura de SP a imóveis que seriam para a classe baixa. O Ministério Público suspeita que subsídios usados pelo mercado imobiliário para construção de quase 240 mil apartamentos que deveriam ser destinados a famílias de baixa renda foram vendidos para compradores de classe média alta ou investidores que usam plataformas como o Airbnb para lucrar com a locação dessas moradias. As unidades que estão em investigação foram aprovadas pela prefeitura como Habitação de Interesse Social faixa 2, mas são, principalmente, os chamados studios, de 25 a 40 m², que atraem solteiros ou casais sem filhos, localizados em bairros nobres onde o metro quadrado chega a R$ 19 mil. Há proprietários que fizeram a compra em nomes de terceiros para se enquadrar na faixa de renda exigida. Entenda.

Torcedores do Peñarol entram em confronto com a polícia do Rio. Uruguaios que viajaram para o Brasil para o jogo do time contra o Botafogo pela semifinal da Libertadores da América se envolveram em uma confusão em um quiosque na praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, que acabou com mais de 200 presos. No meio da confusão, os uruguaios incendiaram uma moto e torcedores brasileiros saquearam e incendiaram um ônibus que levou os uruguaios ao Rio. O Batalhão de Choque e o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios foram acionados. A confusão continuou à noite e o jogo acabou atrasando 15 minutos porque o ônibus que levava a equipe do Peñarol foi cercado por torcedores do Botafogo e apedrejado. A partida foi 5 a 0 para o Botafogo. Saiba como foi.