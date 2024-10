Começa julgamento de Ronnie Lessa e Élcio Queiroz pela morte de Marielle. Os ex-policiais militares são réus confessos. Lessa admitiu ser o autor dos disparos que matou a vereadora e o motorista Anderson Gomes, e Queiroz confessou ter dirigido o veículo usado no ataque. O julgamento no TJ-RJ ocorre mais de seis anos após o crime e o Ministério Público pretende pedir a pena de 84 anos de prisão para os dois. Lessa acompanhará o julgamento do Complexo Penitenciário de Tremembé, em São Paulo, para onde foi transferido após firmar delação. Queiroz assistirá à sessão do júri do Centro de Inclusão e Reabilitação, em Brasília. Saiba como será o julgamento.

Haddad sinaliza que não há prazo para ajustes e dólar dispara. A moeda norte-americana fechou em forte alta de 0,95%, cotada a R$ 5,762, em meio a preocupações do mercado sobre as contas públicas do Brasil, influenciadas também pela declaração do ministro da Fazenda, de que não há prazo para o anúncio de medidas de contenção de gastos do governo. Dados de emprego dos Estados Unidos também influenciaram e fortaleceram a moeda globalmente. Em entrevista a jornalistas no fim da tarde de ontem, Haddad disse que as propostas de corte de gastos prometidas estão sob análise de Lula e que cabe a ele definir quando serão implementadas. Veja a opinião de analistas.

Bolsonaro vai ao Senado negociar anistia ao 8/1 por apoio à presidência das casas. O ex-presidente procura negociar o apoio do PL às candidaturas de Davi Alcolumbre e Hugo Motta às presidências do Senado e da Câmara. Na saída da reunião que teve com os congressistas, defendeu enfaticamente a anistia aos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e a ele próprio, que está inelegível devido a duas decisões da Justiça Eleitoral. Ele negou, no entanto, ter colocado a sua própria anistia como condicionante ao apoio a Alcolumbre e Motta, mas depois admitiu ter conversado sobre o tema nas negociações. Leia mais.

Gilmar Mendes anula condenações de Dirceu na Lava Jato. O ministro do STF anulou todas as condenações de Sergio Moro contra o ex-ministro José Dirceu na Lava Jato em uma decisão que atende a pedido da defesa. Gilmar concordou em estender ao político a decisão em que o Supremo considerou Moro suspeito para julgar processos contra Lula. Dirceu foi condenado por Moro em dois processos, em 2016 e 2017. As penas somavam 34 anos de prisão (uma de 23 anos, outra de 11). A anulação faz também Dirceu retomar os direitos políticos, uma vez que ele deixa de estar enquadrado na Lei da Ficha Limpa. A decisão ainda pode ser objeto de recurso da Procuradoria-Geral da República.

Atlético-MG segura River Plate na Argentina e vai à final da Libertadores. O clube mineiro fez valer a larga vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida, segurou um empate por 0 a 0 em Buenos Aires e garantiu seu retorno à final da Libertadores depois de 11 anos. A decisão deverá ter dois brasileiros, pois o Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0 na semana passada e joga nesta quarta para confirmar sua vaga.

Tarcísio leiloa primeiro lote de construção de escolas sob protesto em SP. O consórcio vencedor será responsável pela construção e administração de 17 escolas estaduais. O grupo sugeriu contraproposta mensal de R$ 11,99 milhões, que começará a ser paga pelo estado após a entrega das unidades, prevista para meados de 2026. A empresa vencedora é sócia de outra empresa que já administra sete cemitérios na capital paulista. Estudantes e o sindicato dos professores protestaram contra a privatização com cartazes com dizeres como "minha escola não está a venda" e "vender escola é vender estudantes". Saiba mais.

Pix terá pagamento por aproximação a partir da semana que vem. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o Pix poderá ser feito do mesmo jeito que hoje é possível pagar na Wallet da Google. Ele afirmou à coluna de Raquel Landim que o banco já fechou o acordo com o Google e ainda negocia com a Apple. Nessa nova modalidade, o usuário vai dar dois toques no celular para que apareça o símbolo do Pix na tela e o pagamento seja efetuado na maquininha — semelhante ao "cartão wireless". Não será necessário abrir o aplicativo do banco para capturar o QR Code como ocorre hoje.