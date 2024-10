Maioria dos deputados rejeita proposta do PSOL para taxar fortunas. A Câmara dos Deputados concluiu ontem a votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária e o plenário rejeitou uma emenda proposta pelo PSOL que criava um imposto sobre grandes fortunas. A proposta foi derrotada por 262 votos a 136. Apenas partidos da esquerda defenderam a cobrança, que faz parte de suas bandeiras. Deputados do centro e da direita criticaram o texto. Também foi retirada do texto a proposta que autorizava estados a taxarem os recursos aportados em planos de previdência privada transmitidos a beneficiários por meio de herança. Após acordo sobre outros pontos, a aprovação do texto final foi simbólica e ele segue agora para o Senado. Saiba mais.

Bancada do PT decide apoiar Hugo Motta para suceder Arthur Lira. Motta é o candidato apoiado por Lira e a decisão ocorre após o PT se reunir ontem com os dois adversários dele, Elmar Nascimento e Antonio Brito. Motta já tinha se reunido com integrantes do PT em meados de outubro. Na terça-feira, o atual presidente da Câmara oficializou o apoio a Motta, afirmando que ele é quem tem as maiores condições de criar uma convergência na Casa. Ele também já tem o apoio do PL e do MDB, o que supera o número mínimo de votos para vencer a eleição a presidente da Câmara em primeiro turno.Entenda.

Botafogo perde para o Peñarol, mas vai à final da Libertadores. O jogo tenso realizado no Uruguai terminou em 3 a 1, mas o Botafogo avançou porque havia vencido a primeira partida por 5 a 0. É a primeira vez que o clube chega à final do torneio e a decisão será disputada com o Atlético-MG, na Argentina dia 30 de novembro. A final da Libertadores volta a ser 100% brasileira depois de dois anos, a última foi em 2022, entre Flamengo e Athletico. Saiba como foi o jogo.

Morre o pianista Arthur Moreira Lima, aos 84 anos. O artista, que tratava câncer no intestino desde o ano passado, estava na casa da sua família em Florianópolis. Ele despontou no mercado em 1975, com um LP duplo interpretando peças para piano de Ernesto Nazareth. Com o passar dos anos, ele foi se tornando um músico cada vez mais eclético. Tornou-se apresentador de um programa de concertos na TV Manchete e gravou com grandes intérpretes da música brasileira, como Ney Matogrosso. Seu velório será realizado no Cemitério do Jardim da Paz, em Florianópolis. Saiba mais sobre ele.

Maduro chama seu embaixador no Brasil de volta e amplia crise. Em um comunicado emitido ontem, Caracas anunciou que convocou seu embaixador em Brasília, Manuel Vadell, de volta para a capital para "consultas". De acordo com o colunista do UOL Jamil Chade, na prática diplomática é um gesto para mostrar repúdio a outro governo e um primeiro passo para uma eventual retirada completa da representação no país. Além do veto à adesão da Venezuela ao Brics, o motivo alegado seria ainda o comportamento de Celso Amorim, assessor especial de Lula para assuntos internacionais. Segundo o texto, ele vem se "comportando mais como um mensageiro do imperialismo norte-americano". Leia mais na coluna.

Milei demite chanceler que votou por Cuba e fará 'auditoria ideológica'. O presidente argentino anunciou que vai realizar uma investigação no Ministério das Relações Exteriores para "identificar os promotores de agendas inimigas da liberdade". A medida foi tomada após a saída da Ministra das Relações Exteriores, Diana Mondino, depois que a Argentina votou contra, na ONU, o embargo a Cuba imposto há décadas pelos Estados Unidos. Milei demitiu a chanceler após a resolução ser aprovada. A imprensa argentina informou que o presidente teria ficado furioso com a chanceler, que posicionou o seu país ao lado de "comunistas" e se distanciou dos Estados Unidos. Entenda.

Enchente na Espanha deixa 95 mortos, desaparecidos e destruição. Maior impacto do temporal foi sentido na região de Valência, onde ao menos 92 morreram. O número de mortos ainda pode subir porque, de acordo com o ministro da Polícia Territorial, há muitos desaparecidos. A agência meteorológica estatal informou que em alguns municípios choveu 300 mm de água por metro quadrado em apenas algumas horas, o que é equivalente ao que pode chover em um ano inteiro. Vídeos mostram a correnteza devastando ruas, arrastando carros e moradores tentando retirar a lama de suas casas com baldes e caminhando com água na altura do quadril. O governo espanhol decretou três dias de luto oficial em todo o país a partir de hoje. Veja os vídeos.