Milhões de americanos vão às urnas para escolher o próximo presidente. Kamala Harris, do Partido Democrata, e Donald Trump, do Partido Republicano, travam uma das disputas mais acirradas da história do país e chegam empatados ao dia da eleição, segundo as principais pesquisas de intenção de voto. Além do presidente, os eleitores também irão eleger governadores em 11 estados, 33 cadeiras no Senado e todas as vagas na Câmara. Mesmo que um dos candidatos consiga a maioria dos votos populares, pode não ser eleito, como aconteceu com Hillary Clinton em 2016. Isso porque o sistema de votação dos EUA é indireto: cada estado tem direito a um número de delegados, que votam no Colégio Eleitoral. Ganha quem conseguir 270 votos ou mais. Kamala chega ao dia da eleição com 226 delegados; Trump, com 219 e o que está em jogo agora são 93 delegados, distribuídos entre sete estados. A campanha de Trump já prepara a contestação do resultado em caso de derrota, e observadores, autoridades e a Justiça americana temem um novo caos nas horas seguintes ao final da votação. Leia mais.

Haddad diz que medidas para cortes estão avançadas e que cabe a Lula anunciar. O ministro da Fazenda se reuniu com o presidente novamente ontem para discutir as medidas do pacote de corte de gastos, após o mercado reagir negativamente na semana passada diante do impasse do governo. Haddad cancelou, a pedido de Lula, uma viagem que faria à Europa para se dedicar às medidas e informou à imprensa ontem, depois da reunião, que o pacote de contenção de gastos públicos está "muito avançado" do ponto de vista técnico. Ele disse que há "várias definições" sobre as medidas que o presidente passou o fim de semana trabalhando o assunto, em contato com técnicos. Lula, no entanto, ainda não decidiu sobre os detalhamentos mais sensíveis do corte e ainda não há previsão para o anúncio. Hoje, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve se encontrar com os titulares do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e da Previdência Social para discutir alguns pontos.

Previsão do anúncio do pacote animou o mercado financeiro. O dólar, que fechou a R$ 5,87 na última sexta-feira, recuou para R$5,77 ontem. A bolsa de valores subiu 1,7%. Uma mudança no cenário das eleições americanas também ajudou a derrubar o dólar. Pesquisas divulgadas no fim de semana indicaram uma tímida recuperação da candidata democrata Kamala Harris ante o republicano Donald Trump. As eleições nos Estados Unidos ocorrem hoje.

PF conclui inquérito e diz que Bruno e Dom morreram ao fiscalizar crimes. As "atividades fiscalizatórias" feitas pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips em Atalaia do Norte, no Amazonas, motivaram os assassinatos dos dois, segundo a Polícia Federal, que indiciou nove pessoas pelos crimes. Rubén Dario da Silva Villar, o "Colômbia", foi indiciado como o mandante e patrocinador dos homicídios. Os outros oito indiciados teriam cometido o homicídio e trabalhado na ocultação dos cadáveres. Bruno e Dom foram mortos em 5 de junho de 2022. Saiba mais.

Tarcísio leiloa 2º lote de escolas em São Paulo. O consórcio vencedor é liderado por uma empresa especializada em construção de rodovias e ficará responsável pela administração de 16 unidades de ensino. A PPP prevê a entrega das escolas a partir de 2026, e as empresas passam a receber do estado a partir do momento em que as unidades forem entregues. Por todo o contrato, de 25 anos, o consórcio deve receber R$ 3,25 bilhões. Professores e estudantes protestaram do lado de fora da Bolsa de Valores de São Paulo, onde ocorreu o leilão, e agentes da Força Tática jogaram bombas de gás lacrimogêneo contra cerca de 200 pessoas que estavam no local. Saiba mais.

Bebê brasileira de 11 meses morre após ataque de Israel ao Líbano. O Itamaraty anunciou ontem a morte da terceira vítima brasileira no Líbano, após ataques de Israel ao país. Segundo o comunicado, a bebê de menos de um ano de idade, chamada Fatima Abbas, foi vítima de ataque israelense em no dia 2 no subúrbio de Hadeth, ao sul da capital libanesa. O governo brasileiro vem realizando uma operação de resgate de centenas de brasileiros que vivem no Líbano e pediram ajuda para deixar o país. Já foram confirmadas as mortes de três brasileiros no conflito, todos menores de idade. Saiba mais.

Morre o cantor e ator Agnaldo Rayol, aos 86 anos. Ele teve um traumatismo craniano após sofrer um acidente em casa. Segundo a sua assessoria, Rayol sofreu uma queda enquanto ia ao banheiro durante a madrugada, teve um corte na cabeça e foi levado ao hospital ainda lúcido. Ele morava em Santana, na zona norte de São Paulo, com uma cuidadora e uma pessoa da família. No hospital, foi diagnosticado com traumatismo craniano, chegou a ser entubado, mas não resistiu. Agnaldo Rayol ficou conhecido pelas músicas românticas. Com seu tom barítono, ele interpretava músicas em português e italiano. Saiba mais sobre ele.