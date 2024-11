PCC ofereceu R$ 3 milhões para matar empresário. Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que foi assassinado na sexta-feira no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, entregou ao Ministério Público do Estado um áudio de uma conversa entre dois interlocutores negociando a morte dele por R$ 3 milhões. O áudio foi gravado pelo próprio empresário, no escritório dele, e entregue a promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado após a Justiça ter homologado, em 24 de abril deste ano, um acordo de delação premiada firmado entre Antônio Vinícius e o MP.

Motorista de app baleado no ataque ao empresário morre no hospital. Celso Araújo Sampaio de Novais foi atingido por um tiro nas costas durante o ataque que matou Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Ele estava internado na UTI do Hospital Geral de Guarulhos, onde passou por cirurgias, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a família, ele perdeu um dos rins e parte do fígado. O motorista estava no saguão do aeroporto de Guarulhos quando foi baleado e não tinha relação com o empresário.

Após novos exames, Lula é liberado para viagens aéreas. O presidente passou por uma nova avaliação médica, a equipe do hospital Sírio-Libanês informou melhora nos exames e o liberou para fazer viagens aéreas. Lula tinha sido orientado a não pegar voos após ter sofrido uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada, em 19 de outubro, e batido a cabeça. Segundo boletim publicado na manhã de ontem, o presidente "permanece sem sintomas, e o exame mostrou melhora em relação aos anteriores, devendo manter suas atividades habituais, com liberação para viagem aérea". Lula deve participar do encerramento da Cúpula Social do G20, no próximo sábado, no Rio de Janeiro.

Flamengo vence Atlético-MG e é pentacampeão da Copa do Brasil. O time rubro-negro venceu o Galo por 1 a 0, com um gol de Gonzalo Plata no segundo tempo. A equipe da Gávea chegou a Belo Horizonte com vantagem, pois já havia vencido a primeira partida, no Maracanã, por 3 a 1. Este é o quinto título do Flamengo, que já levantou a taça da Copa do Brasil em 1990, 2006, 2013 e 2022. O Atlético-MG vai focar agora na Libertadores da América, onde vai enfrentar o Botafogo na final do torneio no dia 30, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, Argentina. Saiba como foi o jogo.

Lula defende proibição de apostas em cartão amarelo e vermelho nas bets. O presidente disse, em entrevista à Rede TV! veiculada ontem, que é favorável a uma proposta do senador Jorge Kajuru para que o governo, por meio de decreto, proíba apostas relacionadas a cartões, arremesso manual, pênalti e escanteio em jogos de futebol. As apostas feitas pelas bets, de acordo com a proposta de Kajuru, seriam possíveis apenas no resultado final do jogo. O presidente citou o caso do jogador Bruno Henrique, do Flamengo, que está sendo investigado por um cartão amarelo que recebeu aos 50 minutos do segundo tempo de uma partida contra o Santos, no Campeonato Brasileiro de 2023. Seus familiares são suspeitos de terem apostado neste cartão.

Plano de deportação de Trump deve afetar brasileiros. Segundo um levantamento do Pew Research Center publicado em julho deste ano, há 230 mil brasileiros vivendo ilegalmente no país. O número teve um aumento de 30 mil em relação ao ano anterior. Os EUA são o país com o maior número de migrantes do Brasil, dados do Ministério das Relações Exteriores mostram que 1,9 milhão de brasileiros vivem no país. O segundo destino mais procurado é Portugal, seguido do Paraguai. Especialistas ouvidos pelo UOL dizem que brasileiros não precisam se preocupar com deportação enquanto puderem provar que exercem o visto que receberam, seja de trabalho ou de estudo, mas os imigrantes não documentados irão sofrer pressão. Leia a reportagem.

Netanyahu admite que deu aval para ação com pagers no Líbano. A informação foi dada pelo porta-voz do primeiro-ministro de Israel durante uma reunião do Conselho de Ministros. De acordo com ele, o objetivo do ataque com pagers bomba a integrantes do grupo extremista libanês Hezbollah, em setembro, era eliminar o líder do grupo, Hassan Nasrallah, que acabou morto dias depois. O jornal Times of Israel afirma que a operação foi autorizada por Netanhayu mesmo com a oposição de líderes militares. Um deles seria o ex-ministro Yoav Gallant, que foi demitido na semana passada. Ao menos 37 pessoas morreram no ataque. Além de alvos do Hezbollah, pessoas que estavam próximas aos integrantes também morreram com as explosões dos dispositivos. Leia mais.