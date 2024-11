Debate sobre fim da semana de 6 dias de trabalho avança. A Proposta de Emenda Constitucional que quer extinguir a jornada 6x1 ganhou reforço do PT, seis meses após ser apresentada pela deputada federal Erika Hilton, do PSOL. Dos 68 deputados do partido, 40 já assinaram o texto e o líder do governo, José Guimarães, anunciou ontem também o seu apoio. Partidos da esquerda são os que mais se mobilizaram a favor da proposta, que é vista como uma forma de reconexão com a base. Na oposição, o apoio ainda é tímido, mas um parlamentar do PL votou a favor. Fernando Rodolfo justificou, em suas redes sociais, que o "interesse do povo deve estar acima dos interesses dos partidos". Já o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, se posicionou contra a PEC e disse que o assunto deve ser negociado em "convenção e acordos coletivos entre empresas e empregados". O texto já tem 132 assinaturas e a deputada Erika Hilton disse ontem, em entrevista ao UOL, que deve chegar às 171 necessárias para ser apresentada à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ainda esta semana. Entenda o projeto.

Pacote de corte de gastos do governo racha o PT. De acordo com a colunista da Folha Monica Bergamo, o deputado estadual Emídio de Souza enviou uma mensagem para grupos internos do PT criticando o fato de o partido ter assinado um manifesto contra o pacote de corte de gastos que está em estudo dentro do governo. O deputado menciona outros partidos que endossam o protesto, mas considera inadmissível que o PT tenha assinado nota contra uma política que deve ser adotada por Lula, e demonstra estranhamento pelo fato de a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, não ter submetido a decisão a instâncias partidárias. Lula se reuniu mais uma vez com Haddad na tarde de ontem. O encontro não estava previsto em nenhuma das agendas e foi a primeira vez que os dois conversaram a sós, depois de uma série de reuniões com a participação de outros membros da Junta de Execução Orçamentária e titulares de outros ministérios.

Área alagada do Pantanal cai 39% em 5 anos. O Pantanal brasileiro está alagando uma área cada vez menor e ficando seco por períodos cada vez maiores, de acordo com o mapeamento anual de cobertura e uso da terra do Pantanal, produzido pela rede MapBiomas. Em 2023, o bioma teve uma área alagada de 3,3 milhões de hectares, 38% a menos que em 2018, quando ocorreu a última grande cheia, cobrindo 5,4 milhões de hectares. Comparada a 1988, quando as áreas alagadas ocupavam 6,9 milhões de hectares, a redução foi de 61%. Segundo o coordenador do levantamento, essa redução é um sinal alarmante para a biodiversidade e a sustentabilidade do Pantanal. As áreas que não se alagam mais são majoritariamente ocupadas hoje por pastagens. Saiba mais.

Delator morto em Guarulhos denunciou policiais 8 dias antes. Vinícius Lopes Gritzbach havia sido ouvido na Corregedoria da Polícia Civil no dia 31 de outubro sobre a delação em que citou suposta extorsão de policiais. A suposta relação entre esse depoimento e o atentado está sendo investigada, segundo a Polícia Civil de São Paulo. A Corregedoria ouviu Gritzbach após o MP-SP compartilhar trechos da delação em que nomes de agentes eram citados. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, anunciou a criação de uma força-tarefa para investigar o atentado, que também matou um motorista de aplicativo. Ele informou ainda que os PMs que faziam a segurança do empresário estão sendo investigados em um inquérito policial militar. Saiba mais.

COP29 aprova regras para mercados de carbono após discussão tensa. A conferência anual que trata das mudanças climáticas começou ontem em Baku, capital do Azerbaijão, com a aprovação das regras para o mercado internacional de carbono, após uma tensa sessão de negociações. As novas normas dizem respeito, sobretudo, aos países poluentes ricos, que buscam compensar suas emissões comprando créditos de países que reduziram os gases de efeito estufa para além do que tinham prometido. Os critérios adotados regulam a metodologia para calcular o número de créditos que um projeto pode gerar, assim como o que acontece se o carbono armazenado se perde. O clima na conferência, no entanto, é de tensão diante da expectativa de que os Estados Unidos abandonem o Acordo de Paris quando Trump assumir a presidência.

Donald Trump anuncia 'desregulamentação' ambiental. O presidente eleito dos Estados Unidos anunciou a escolha da nova administração de sua Agência de Proteção Ambiental que, segundo ele, terá a missão de "desregulamentar" o setor. Segundo analistas, o anúncio serviu como confirmação de que Trump vai adotar a política que prometeu em sua campanha e deve retirar os EUA do Acordo de Paris. Em comunicado, assessores indicaram que o novo diretor, o deputado Lee Zeldin, vai garantir a "desregulamentação" que permitirá que o setor produtivo do país volte a crescer. Logo após o anúncio, ele foi às redes sociais e citou, entre as prioridades do governo, a recuperação do setor automotivo.

Santos vence o Coritiba e volta à Série A do Brasileirão. O time passou 341 dias na Série B do Campeonato Brasileiro, desde a noite de 6 de dezembro de 2023, quando perdeu para o Fortaleza e caiu. O time pode ser campeão já na próxima rodada, se vencer o CRB. Se empatar ou perder, terá de esperar o último jogo do campeonato para saber se conquistará o título. O Santos termina a 36ª rodada com 68 pontos conquistados e na liderança. Mirassol e Novorizontino vêm logo atrás, com 63 pontos. Saiba como foi o jogo.