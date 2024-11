Investigação da PF sobre golpe vai à Procuradoria. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes deve encaminhar hoje à Procuradoria-Geral da República o relatório final da Polícia Federal em que foram indiciados Jair Bolsonaro e outras 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. A PF concluiu a investigação e apresentou relatório final de cerca de 800 páginas ao STF. Agora cabe à PGR analisar todos os fatos e decidir se apresenta denúncia contra os envolvidos. O procurador deve se manifestar em um prazo de 15 dias, mas pode pedir mais tempo para decidir e até mesmo solicitar novas diligências para esclarecer dúvidas, se achar necessário. A expectativa é de que Paulo Gonet só apresente a denúncia em 2025.

Yamandú Orsi é eleito e esquerda volta ao poder no Uruguai. O candidato de 57 anos, pupilo de Pepe Mujica, venceu o adversário Álvaro Luis Delgado, que era apoiado pelo atual presidente, Luis Lacalle Pou, com 49,84% dos votos. Mesmo com a saúde debilitada e tratando um câncer, o ex-presidente Mujica, de 89 anos, participou ativamente da campanha de Orsi e falou em "sair do poço" em propagandas após o primeiro turno. Carolina Cosse, ex-prefeita de Montevidéu, será vice. A eleição de Orsi deve aproximar o Brasil do Uruguai, segundo especialistas, principalmente porque ele vê as relações com o Mercosul com mais simpatia do que o atual presidente. Saiba mais sobre Orsi.

Três em cada quatro trabalhadores atuam 40 ou mais horas semanais. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio referente a 2022, aproximadamente 75% dos trabalhadores do Brasil têm uma carga semanal de 40 horas ou mais. Quase um terço (32,6%) trabalha mais do que 44 horas semanais, carga máxima definida pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Especialista consultada pelo UOL afirma que o Brasil faz parte de um grupo de países com cargas de trabalho consideradas altas, em comparação ao padrão mundial. A Alemanha, por exemplo, tem carga de 34 horas semanais; e a França em torno de 35 horas..

Inflação fica maior para os mais pobres com pressão de alimentos. Dados publicados neste mês pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que as famílias com renda mensal abaixo de R$ 2.105,99 são as que mais sentiram a alta dos preços no país. A inflação acumulada em 12 meses passou de 4,34% até setembro para 4,99% até outubro e a alta de quase 5% é a mais intensa para essa faixa de consumidores desde fevereiro de 2023, período inicial do governo Lula. Ao marcar 4,99%, a inflação das famílias com renda muito baixa superou as taxas registradas pelos outros cinco grupos de rendimento pesquisados pelo Ipea. Veja os dados da pesquisa.

Dino manda cemitérios de SP cobrarem valores anteriores à privatização. O ministro o STF aceitou uma contestação do PCdoB da concessão da gestão e cemitérios e crematórios da capital paulista à iniciativa privada, e pediu que a administração municipal retome os serviços. A decisão diz que os valores cobrados devem respeitar o limite dos preços anteriores à privatização atualizados pelo IPCA, e deixa a cargo da prefeitura a decisão de encerrar ou não os contratos. A Prefeitura de São Paulo classificou a decisão como um "retrocesso". O prefeito Ricardo Nunes criticou o PCdoB e disse que vai telefonar para o ministro Flávio Dino nesta segunda para esclarecer a situação. Entenda.

Leila Pereira é reeleita presidente do Palmeiras. A atual presidente do clube superou Savério Orlandi e segue no cargo por mais um mandato. A eleição ocorreu ontem entre eleitores sócios do clube, maiores de 18 anos e que tenham, pelo menos, três anos no quadro de associados. O resultado foi 2.295 votos a 858 para a chapa encabeçada por Leila. Houve ainda 30 votos em branco. O mandato é válido para o triênio 2025-2026-2027, e Leia inicia a nova etapa no dia 15 de dezembro. Saiba mais.