Deputados aceleram trâmites para votar projetos antes do recesso. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem urgência para três textos do pacote de corte de gastos enviado pelo governo. Desta forma, os textos podem ser discutidos diretamente no plenário, nem a necessidade de passar pelas comissões. Os projetos que foram acelerados são o que permite o bloqueio de emendas parlamentares nos limites do arcabouço fiscal, o que determina um pente-fino no Benefício de Prestação Continuada e o que muda a forma de reajuste do salário mínimo, limitando o aumento real ao máximo permitido também pelo arcabouço fiscal, de 2,5% ao ano. Os textos foram apresentados na semana passada pela equipe econômica do governo como parte do pacote de corte que pretende economizar R$ 70 bilhões até 2026. Leia mais.

Mercosul se reúne sob expectativa de acordo com UE. Os líderes dos países que compõem o Mercosul se reúnem hoje e amanhã em Motevidéu, no Uruguai, sob expectativa de finalizar a negociação do acordo comercial com a União Europeia. A última rodada de negociações ocorreu na semana passada, em Braília, e teve avanços importantes, segundo diplomatas das duas partes. O temor dos líderes do bloco está na postura de Javier Milei, presidente da Argentina, que já se declarou contra o Mercosul e tem ideias muito próximas das de Donald Trump, eleito presidente dos Estados Unidos. A Argentina também assumirá a presidência rotativa do bloco, por seis meses, e terá mais influência na escolha da pauta. Entenda o que está em jogo.

Deputados de esquerda e de direita da França se unem e derrubam primeiro-ministro. A França está de novo sem primeiro-ministro apenas 90 dias depois da nomeação de Michel Barnier. A Assembleia Nacional aprovou uma moção de censura ao governo, que obriga que o premiê entregue o cargo formalmente e siga cuidando apenas dos "assuntos correntes" até que o presidente Emmanuel Macron indique um sucessor. Michel Barnier é de centro-direita e foi escolhido por Macron após as eleições que ocorreram em junho, que foi vencida pelo bloco de esquerda. Como o bloco não atingiu maioria necessária para formar o governo, o presidente resolveu escolheu Barnier. Agora cabe a Macron decidir se negocia um sucessor com os partidos majoritários ou nomeia outro candidato. Entenda a crise na França.

Botafogo vence, mas resultado do Palmeiras leva decisão para última rodada. O Campeonato Brasileiro termina nesta semana e só conhecerá o campeão na última rodada. O Botafogo fez sua parte ontem e venceu o Internacional fora de casa por 1 a 0, mas ainda não pode levantar a taça porque o Palmeiras venceu o Cruzeiro em Belo Horizonte e adiou a decisão para domingo. O time carioca chegou a 76 pontos e mantém três à frente do paulista, mas ainda há três pontos em disputa. Saiba como foi o jogo.

Corregedoria pede a prisão de policial que atirou homem de ponte. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo pediu a prisão preventiva do soldado Luan Felipe Alves Pereira, que após participar da perseguição de um motoqueiro, acabou atirando-o de cima de uma ponte. A ação foi filmada e divulgada na imprensa. O comandante da PM declarou, na segunda-feira, que o policial teria cometido um "erro emocional", mas o caso teve ampla repercussão negativa que levou o governador Tarcísio de Freitas a se manifestar de forma dura contra atos de violência da PM, prometendo providências. Os policiais envolvidos na perseguição pertencem à Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas do 24° Batalhão de Polícia Militar, com sede em Diadema, na Grande São Paulo. A decisão sobre a prisão caberá ao Tribunal de Justiça Militar de SP. Saiba mais.

PM de SP mata uma pessoa a cada 10 horas em 2024. Levantamento feito pelo UOL com base em dados da Secretaria da Segurança Pública mostra que o número é mais que o dobro do que o de 2022, ano anterior à gestão de Tarcísio de Freitas. A PM paulista matou 676 pessoas de janeiro a outubro deste ano, ante 331 casos registrados em 2022. No mesmo período do ano passado, primeiro ano da gestão de Tarcísio, foram 407 pessoas mortas por policiais militares. O Ministério Público encaminhou ontem à corporação um documento com recomendação para que a tropa aplique "normativas existentes sobre abordagens policiais, visando a redução dos casos de erros, abusos e, por consequência, de letalidade policial". Os promotores também pediram que a PM atualize procedimentos em abordagens. Saiba mais.