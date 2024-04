Biden condiciona apoio a Israel à proteção de civis. É a primeira vez que os Estados Unidos impõem condições ao governo israelense desde o início da guerra. Em conversa por telefone com o premiê Benjamin Netanyahu, Joe Biden advertiu que a política americana será determinada por "medidas concretas" de Israel para garantir a segurança da população palestina. O presidente americano também enfatizou a necessidade de um cessar-fogo imediato. Logo após as advertências dos EUA, Israel anunciou que irá permitir a entrega "temporária" de ajuda no norte do território. O telefonema ocorre em meio a um descontentamento crescente de Washington com seu aliado. As relações estão tensas desde que os EUA se abstiveram na votação do Conselho de Segurança da ONU que permitiu adotar uma resolução para um cessar-fogo imediato em Gaza. Netanyahu enfrentou ao longo da semana protestos em Jerusalém para deixar o cargo.

Guiana diz que não permitirá a anexação de Essequibo pela Venezuela. O ministério das Relações Exteriores da Guiana afirmou que a tentativa da Venezuela de anexar mais de dois terços de seu território é uma violação do direito internacional e que o país não irá tolerar a apreensão ou ocupação da região. A Guiana reagiu à promulgação pelo presidente Nicolás Maduro de uma lei que prevê a anexação de Essequibo para criar uma província venezuelana, após um referendo garantir amplo apoio à iniciativa. A região de Essequibo, rica em minerais e com reservas de petróleo, é disputada entre os dois países há mais de um século. Celso Amorim, assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, disse esperar que a lei de Maduro "não evolua para algo mais grave".

Petróleo ultrapassa os US$ 90 por barril pela primeira vez desde outubro. A cotação do Brent, referência na Europa, se valorizou 2% em uma semana, chegando a fechar em US$ 91,2 na quinta-feira. No último mês, a alta é de quase 11% e já ultrapassa 20% em quatro meses. Na manhã desta sexta, o barril de Brent está estável e segue cotado a US$ 91. Na quarta-feira, os representantes da Opep decidiram manter a redução da produção até o final de junho para evitar o recuo dos preços. Segundo analistas, a faixa entre 85 e 95 dólares o barril corresponderia aos interesses da Opep. Eles também afirmam que os mercados estariam antecipando uma retomada da demanda de petróleo, prevendo um aumento da produção industrial dos EUA e da China.

Boicote leva McDonald's a comprar sua franquia em Israel. A marca passou a sofrer retaliações de consumidores em países árabes quando sua franquia em Israel anunciou refeições grátis para o exército israelense. O grupo Alonyal detinha a licença das 225 unidades kosher do McDonald's há décadas. Na apresentação do balanço financeiro de 2023, o McDonald's informou que seu faturamento havia sofrido um impacto negativo "significativo" do conflito entre Israel e o Hamas. O CEO declarou que isso ocorreu em vários mercados do Oriente Médio e também em outros países muçulmanos, como a Indonésia e a Malásia. Segundo o jornal econômico israelense Globes, quando a operação de compra das unidades em Israel for concluída, o McDonald's deve conceder a licença para um novo franqueado no país.

Palestinos muçulmanos realizam oração da última sexta do Ramadã Imagem: Ammar Awad / Reuters

Goldman Sachs recomenda investimento no K-Pop. Para o banco de investimentos americano, as bolsas estão subvalorizando esse estilo musical. Seis dos 20 artistas mais vendidos no mundo em 2023 são sul-coreanos. O álbum mais vendido no planeta em 2023 foi o "FML", da banda Seventeen da Coreia do Sul, e três outros discos de grupos do país também estão na lista dos dez mais vendidos no mundo, segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica. O jornal Financial Times escreve que os mercados pensam que o K-Pop já teria atingido seu ápice, já que as ações das quatro maiores gestoras do gênero musical caíram nos últimos meses. Mas pensar isso seria um erro, na avaliação do Goldman Sachs. A instituição financeira estima que elas deveriam estar de 85% a 137% mais elevadas do que em meados de março e prevê que o número de fãs deverá aumentar rapidamente nos próximos três anos pelo menos.

Deu na BBC: Ameaça russa reintroduz serviço militar obrigatório na Europa. A guerra na Ucrânia provocou um sobressalto militar na maior parte dos países europeus, diz a BBC. Nesta semana, a Noruega anunciou que aumentará o número de soldados, após a Dinamarca informar que prevê estender o prazo do serviço militar e criar a obrigatoriedade também para as mulheres. A Letônia e a Suécia retomaram recentemente o serviço militar. No caso da Lituânia, ele foi restabelecido após a ocupação russa da Crimeia, em 2014. Diferentemente de inúmeros países europeus, a Estônia não encerrou o serviço militar obrigatório após o fim da União Soviética, em 1991, e se tornou o primeiro país europeu a estender a obrigatoriedade para as mulheres em 2014. A Alemanha também discute atualmente a volta do serviço militar obrigatório, extinto em 2011, afirma a BBC. Leia mais.