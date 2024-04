1. Economia global enfrenta década de crescimento fraco, alerta FMI. A "realidade preocupante" é que a atividade mundial está abaixo de níveis históricos e as perspectivas têm desacelerado desde a crise financeira global, declarou a diretora-geral da instituição, Kristalina Georgieva. Segundo ela, a inflação não foi totalmente derrotada, as reservas orçamentárias foram esgotadas e a dívida aumentou, o que representa um grande desafio para as finanças de muitos países. Diversas eleições neste ano, como nos EUA, tornam difícil combater os níveis elevados de dívida e as tensões geopolíticas aumentam os riscos de fragmentação da economia, analisa Georgieva. O forte crescimento dos EUA e emergentes como Índia e Indonésia ajudaram a impulsionar a economia global, mas essa maior solidez permanece relativa.

2. Bicicleta ultrapassa carro como meio de transporte em Paris. O uso da bicicleta só fica agora atrás do transporte público e da caminhada como forma de locomoção, revela um estudo do Instituto Paris Região. Desde meados dos anos 2000, a prefeitura declarou uma verdadeira "guerra" aos motoristas, diminuindo o número de faixas para carros e vagas para estacionamento. Dois terços dos parisienses não têm carro, número em constante crescimento, segundo a prefeitura. Houve uma aceleração na construção de ciclovias e Paris tem hoje mais de mil quilômetros de vias adaptadas aos ciclistas. A cidade também foi a primeira no mundo a lançar um sistema público de aluguel de bicicletas, o Vélib, que depois se estendeu para a periferia. Mas nos subúrbios de Paris, o carro ainda prevalece, aponta o relatório.

3. Parlamento europeu pede direito ao aborto na Carta da União Europeia. O voto dos deputados ocorre um mês após a França ter inserido o direito ao aborto na Constituição. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, promulgada em 2000, tem o mesmo peso jurídico de tratados e qualquer revisão exige a unanimidade dos estados membros. Por isso, a alteração do documento não deve ocorrer em breve, já que alguns membros do bloco restringem o aborto. É o caso da Polônia, país de tradição católica onde a interrupção da gravidez só é permitida em casos de estupro, incesto e risco de morte para a mãe.

4. Morre O.J. Simpson, protagonista do "julgamento do século" nos EUA. O ex-jogador de futebol americano e ex-ator morreu aos 76 anos de câncer, informou sua família. Ele ficou famoso no esporte, mas também pelo processo em que foi absolvido da acusação de matar a ex-mulher, Nicole Brown, e um amigo dela em meados dos anos 90. Apesar de todas as evidências que o incriminavam, inclusive seu sangue no local do crime, Simpson foi inocentado, o que provocou uma onda de indignação nos Estados Unidos. No julgamento transmitido ao vivo pela TV, sua defesa usou a tese de que ele seria vítima de racismo ao ser apontado como o assassino. Sua tentativa de fuga ao ter a prisão preventiva decretada no caso também entrou para a história com a perseguição policial em uma rodovia transmitida ao vivo.

5. Pinturas de 2 milênios são encontradas em Pompeia. Os afrescos de "tirar o fôlego", como diz a BBC, que teve acesso à descoberta no local, estão, segundo arqueólogos, entre os melhores já encontrados nas ruínas dessa antiga cidade romana. Pompeia, situada perto de Nápoles, foi soterrada pela erupção do Vesúvio em 79 d.C e integra o patrimônio mundial da Unesco. As obras de arte imensas inspiradas na guerra de Troia e que ornam uma sala de banquetes estão em excelente estado de conservação. Figuras mitológicas gregas como Helena de Troia e Apolo estão retratadas nas paredes de fundo negro. O piso de mosaico também descoberto, quase completo e com mais de um milhão de ladrilhos brancos, retrata o modo de vida luxuoso nessa cidade antiga. As escavações atuais são as maiores das últimas décadas. Um terço da cidade ainda está sob detritos vulcânicos.

Obras imensas inspiradas na guerra de Troia encontradas em Pompeia Imagem: AFP / Parco Archeologico di Pompei press office

Deu no Clarín: Liberação de caça a onças, raposas e guanacos causa polêmica na Argentina. Até agosto, a caça esportiva está autorizada em Santa Cruz, na região da Patagônia. As autoridades atenderam pedidos dos criadores de ovelhas, que reclamam de prejuízos causados por predadores e animais que disputam a comida dos rebanhos, como os guanacos (uma espécie de lhama). Os ecologistas se opõem à medida argumentando que há outras alternativas para preservar as atividades dos produtores. O problema é antigo. Ambientalistas e cidadãos afirmam que a inclusão dessa fauna nativa entre as espécies que podem ser abatidas é um "massacre legalizado da natureza", escreve o jornal. O Conselho Agrário da província argumenta que a caça esportiva existe há vários anos e que isso garante a renda de muitas famílias. Mas especialistas ressaltam que em vez de representar um problema, essa fauna deveria ser vista como uma oportunidade econômica ligada ao turismo. Leia mais.