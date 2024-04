1. Israel faz ataques no Líbano e mata dois comandantes do Hezbollah. As forças de defesa israelenses afirmaram que os ataques aéreos mataram o chefe do Hezbollah na região costeira do Líbano e um comandante de uma tropa de elite do grupo paramilitar financiado pelo Irã. O gabinete de guerra de Israel voltou a se reunir ontem para discutir que tipo de represália fará a Teerã após a ofensiva iraniana do final de semana. Segundo o The New York Times, entre as opções estão o ataque de um alvo iraniano em outro país, nos mesmos moldes do bombardeio do consulado iraniano na Síria, visar um alvo simbólico no Irã ou ainda realizar ciberataques contra infraestruturas iranianas. Os Estados Unidos anunciaram que vão impor novas sanções ao Irã nos próximos dias e disseram esperar que os aliados façam o mesmo. Os EUA tentam cortar o acesso do Irã a componentes militares usados em drones e mísseis e buscam meios de restringir ainda mais as exportações de petróleo do Irã.

2. Maduro determina fechamento de embaixada e consulados da Venezuela no Equador. A decisão é uma resposta à invasão da embaixada do México em Quito pela polícia equatoriana para prender o ex-vice-presidente Jorge Glas, acusado de corrupção. Ele estava refugiado ali desde dezembro. A operação policial ocorreu em 5 de abril, quando o México concedeu asilo político a Glas. Maduro exigiu que o Equador entregue Glas ao México e criticou o presidente equatoriano, Daniel Noboa, por defender a invasão da embaixada. O anúncio de Maduro foi feito em discurso na cúpula virtual da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Nesse evento, o presidente Lula declarou que a invasão da embaixada do México é inaceitável e disse que o Equador deve pedir desculpas.

3. PIB da China cresce 5,3% no primeiro trimestre, acima das previsões. Analistas estimavam que o crescimento da economia chinesa no início do ano ficaria abaixo de 5%. Apesar dos sinais de retomada, a crise imobiliária no país ainda persiste, com queda de 9,5% nos investimentos no setor no trimestre. Desde 2020, a China endureceu as condições de acesso ao crédito para empreendedores imobiliários com o objetivo de reduzir o nível de endividamento. A taxa de crescimento da economia acima de 5% está alinhada aos números do governo chinês, que prevê expansão do PIB em cerca de 5% neste ano. A agência Fitch lançou um alerta, baixando para "negativa" a perspectiva da dívida do Estado, alegando que as finanças públicas chinesas sofrem riscos crescentes. Já a economia americana deverá crescer 2,7% neste ano, segundo a última previsão do FMI, que antes estimava aumento de 2,1%.

Vulcão entra em erupção na Indonésia; 800 pessoas deixaram a área Imagem: Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos via AFP

4. Bélgica é forçada a autorizar reunião de conservadores europeus que sofreu invasão da polícia. O encontro na região de Bruxelas com figuras políticas e intelectuais da extrema direita europeia foi proibido ontem por autoridades locais, que alegaram problemas de segurança pública. Entre os participantes, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Órban, o chefe do Partido do Brexit, Nigel Farage, e o nacionalista francês Éric Zemmour. Inúmeros deputados europeus também foram convidados. Previsto para ocorrer no centro de Bruxelas, o evento foi transferido para a periferia da capital belga. Policiais interromperam a conferência, o que causou grande rebuliço nas redes sociais e reações do governo italiano, britânico e belga. A proibição foi derrubada nesta quarta pela Justiça administrativa, o Conselho de Estado da Bélgica, que avaliou que a medida representa ameaça ao direito de reunião. O encontro é destinado a alinhar estratégias para as eleições europeias de junho.

5. Musk anuncia cobrança temporária para novos usuários do X. Eles terão de pagar "pequenas taxas" para publicar mensagens na plataforma por três meses, de acordo com o empresário, que diz que essa é a única maneira de combater o ataque de bots, as contas automatizadas. O dono da rede X, que enfrenta problemas com o juiz Alexandre de Moraes do STF no Brasil, afirma que a inteligência artificial permite passar facilmente nos testes para identificar robôs na internet. O X lançou medida semelhante na Nova Zelândia e nas Filipinas, onde os usuários têm de pagar cerca de R$ 4 por serviços básicos. Desque que comprou o antigo Twitter em 2022 por US$ 44 bilhões, a moderação de conteúdo no X foi reduzida, pemitindo o aumento de contas falsas que espalham fake news, o que espantou os anunciantes. Musk busca um modelo econômico que possa assegurar a rentabilidade da plataforma.

Deu no Le Monde: "Nos passos de Carlos Luís Malatto, agente da ditadura argentina que a Justiça não consegue alcançar". O ex-militar de 74 anos que vive na Sicília comandou um grupo de torturadores responsável pelo desaparecimento de dezenas de pessoas, diz o Le Monde. Na Justiça argentina, Malatto é acusado de 90 sequestros e torturas e 29 homicídios. A maior parte dos membros de seu regimento foi condenada nos anos de 2010 por crimes contra a humanidade. Malatto aproveitou na época a liberdade condicional para fugir para a Itália, já que possui a nacionalidade do país. Com base em documentos assinados pelo próprio Malatto, sua extradição foi rejeitada pela Justiça italiana em 2014. Mas agora, por conta de uma queixa-crime apresentada por uma associação italiana, ele terá de comparecer na próxima semana a uma audiência na Justiça que determinará se o processo em que é acusado do assassinato de pessoas com nacionalidade italiana seguirá para julgamento na Itália. O Le Monde ressalta que as mudanças políticas na Itália e na Argentina, com governos de extrema direita, tornam o desfecho do caso imprevisível. Leia mais.