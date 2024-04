1. Pentágono envia US$ 1 bi em armas para a Ucrânia. Logo depois de sancionar a lei que prevê US$ 61 bilhões para a Ucrânia, o presidente Joe Biden garantiu que o fornecimento de armamento para Kiev começaria nas próximas horas. O jornal Financial Times afirma que para assegurar o envio imediato, o exército americano utilizou estoques que já estavam posicionados perto da fronteira ucraniana. Em uma conversa telefônica na segunda-feira, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, informou Biden sobre os equipamentos militares que deveriam ser entregues com urgência. Após meses de interrupção por causa do bloqueio de republicanos na Câmara dos Deputados, o novo programa de ajuda aprovado prevê mísseis antiaéreos e de longo alcance, capazes de ultrapassar 250 Km, foguetes e veículos blindados, segundo o Pentágono. Há meses a Ucrânia enfrenta o problema de falta de armas, munições e soldados.

2. Biden sanciona lei que pode proibir TikTok nos EUA. O texto determina que a chinesa ByteDance, proprietária do aplicativo, venda sua operação americana a uma empresa sediada no país no prazo de um ano. Caso contrário, a plataforma será retirada dos Estados Unidos. Autoridades alegam que o TikTok compartilharia dados de usuários norte-americanos com o governo da China e representaria um risco à privacidade da população e à segurança nacional. O TikTok informou que irá recorrer à Justiça e qualificou a lei de "inconstitucional." A empresa alega que o banimento afetará 170 milhões de americanos e que investiu US$ 1,5 bilhão em um projeto para processar os dados dos internautas dos EUA no país. Na Europa, o TikTok suspendeu rapidamente seu programa que remunerava usuários após a abertura de uma investigação contra a rede, acusada de provocar "vícios" em crianças.

3. Nestlé destrói 2 milhões de garrafas de água Perrier após contaminação. A empresa informa ter agido por "precaução" após constatar a presença de bactérias de origem fecal em um de seus poços no sudoeste da França, e alegou que o problema é decorrente de fortes chuvas que atingiram a área em março. Autoridades francesas exigiram a suspensão imediata da captação de água em uma das fontes do grupo nessa região após uma investigação revelar bactérias e germes no local. A gigante suíça, uma das maiores produtoras de água mineral do mundo, vem enfrentando inúmeras crises na França. Recentemente, a empresa admitiu utilizar técnicas de tratamento proibidas no caso de águas minerais - com ultravioletas e filtração com carbonos ativos - para lidar com contaminações constantes, por bactérias ou químicas, em alguns de seus poços franceses.

Portugueses celebram nas ruas de Lisboa os 50 anos da Revolução dos Cravos, que acabou com a ditadura e devolveu a democracia ao país Imagem: Patrícia de Melo Moreira / AFP

4. Arizona indicia aliados de Trump por tentativa de alteração dos resultados da eleição de 2020. O ex-presidente Donald Trump não foi indiciado, mas foi designado como "conspirador", segundo o The Washington Post. No total, 18 pessoas foram indiciadas, sendo 11 delas republicanos locais e sete pessoas de fora do estado, declarou o procurador-geral do Arizona. Entre elas, o ex-chefe de gabinete de Trump na Casa Branca e seu ex-advogado, Rudy Giuliani. As acusações apontam um complô que visava atribuir a Trump grandes eleitores no Arizona, onde Joe Biden venceu com pequena margem de 10 mil. Mas responsáves republicanos consideraram que houve fraude, sem apresentar provas. O Arizona é o quarto estado a iniciar um processo por tentativa de mudança dos resultados de 2020, após Michigan, Georgia e Nevada.

5. Parlamento europeu reduz exigências ambientais da Política Agrícola Comum. Após grandes protestos de agricultores em vários países, sobretudo na França, o parlamento aprovou a revisão da PAC, o plano comum para a agricultura do bloco. O novo texto - aprovado em um procedimento de emergência que dispensa debates no plenário - elimina a obrigatoriedade de deixar uma parte das terras cultiváveis em repouso, uma regra para preservar a biodiviersidade e que deveria entrar em vigor neste ano, como também a exigência de rotatividade de plantações. As pequenas fazendas com menos de 10 hectares serão dispensadas de fiscalização para avaliar o cumprimento de normas ambientais. A medida foi tomada faltando pouco mais de um mês para as eleições europeias, com pesquisas que indicam o avanço da extrema direita no continente.