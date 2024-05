1. Turquia suspende relações comerciais com Israel. O governo turco afirmou em nota que só retomará as exportações e importações se Israel permitir um fluxo ininterrupto de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Em abril, a Turquia já havia restringido as vendas para Israel de um grande número de produtos, como compostos de aço, ferro e alumínio, por causa da guerra no território palestino, alegando que o país foi impedido por Israel de fornecer ajuda humanitária a Gaza por meio de operações aéreas. A balança comercial entre os dois países foi de US$ 6,8 bilhões no ano passado. Nesta semana, a ONU voltou a alertar para a fome em Gaza, afirmando que falta comida para mais da metade da população.

2. China lança missão espacial para coletar amostras da face oculta da lua. A operação iniciada nesta sexta é uma das missões espaciais mais ambiciosas e também um marco inédito. Estados Unidos, Rússia e China já coletaram amostras lunares, mas da face visível da lua. A missão chinesa é um desafio tecnológico em razão da complexidade de realizar comunicações com a nave situada na face oculta do astro. A China assegura ter resolvido esse problema graças ao seu satélite Queqiao. Após vários dias em órbita, a coleta do solo lunar deverá ocorrer no início de junho. Em 2019 a China foi o primeiro país a conseguir realizar uma missão de pouso na face oculta da lua, investiu bilhões de dólares na área espacial e agora rivaliza com os EUA.

Foguete transportando a sonda lunar da missão Chang'e-6 decola no Centro de Lançamento Espacial de Wenchang, na província de Hainan Imagem: Hector Retamal / AFP

3. Trump lança dúvidas se respeitará resultado das eleições presidenciais. Donald Trump afirmou que "se tudo for conduzido honestamente", ele aceitará os resultados "com prazer." Mas se não for o caso, será necessário "lutar pelo bem do país." A declaração foi feita em entrevista a um jornal do Winsconsin, onde o republicano fez ontem seu primeiro comício desde o início do julgamento em Nova York, em que é acusado de maquiar as contas de seu grupo para comprar o silêncio de uma atriz pornô. Os comentários são semelhantes aos que ele já havia feito nas presidenciais de 2020. Um porta-voz da campanha de Joe Biden declarou que Trump representa um perigo para a Constituição e para a democracia dos EUA.

4. Partido conservador britânico sofre forte derrota em eleições locais. Segundo resultados parciais da votação para prefeitos e vereadores, os trabalhistas retomaram o controle de câmaras municipais que eles haviam perdido, em alguns casos há décadas. A esquerda também venceu a votação parcial para eleger um deputado do parlamento britânico, de Blackpool South, após a renúncia de seu parlamentar por causa de um escândalo de lobby. Essas eleições representam o último grande teste eleitoral antes das legislativas que podem ocorrer até o final do ano e aumentam a pressão sobre o impopular premiê britânico, Rishi Sunak. Analistas estimam que se torna mais provável que o partido trabalhista volte ao poder após 14 anos. Os conservadores também estão enfraquecidos por brigas internas.

5. Novo Nordisk reduz preços de remédio para emagrecer concorrente do Ozempic. O Wegowy também é fabricado pelo laboratório dinamarquês. Com a queda nos preços, a empresa informou que passou a vender o Wegowy para 25 mil novos pacientes por semana nos EUA, em comparação a cinco mil em dezembro. A direção da farmacêutica informa que os preços estão caindo devido à concorrência acirrada com rivais como a americana Eli Lilly, que produz o Zepbound e Mounjaro e que relatou forte crescimento nas vendas nesta semana. O aumento dos volumes também influi na queda dos preços. A Novo Nordisk vem investindo pesado no aumento da produção para atender à demanda mundial crescente por medicamentos para perder peso. As vendas globais do Wegowy mais do que dobraram no primeiro trimestre do ano.