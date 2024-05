1. Xi Jinping visita a Europa para tentar evitar guerra comercial. O presidente chinês realiza uma série de encontros em Paris, incluindo uma reunião conjunta nesta segunda com o líder francês, Emmanuel Macron, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, num momento de escalada das tensões comerciais. O executivo europeu abriu inúmeras investigações antidumping contra a China - em setores como carros elétricos, derivados de aço, turbinas eólicas e equipamentos médicos -, que podem resultar em cotas e aumentos de tarifas de importação. A China acusa os europeus de protecionismo. O déficit comercial dos europeus com a China é de 291 bilhões de euros. A guerra na Ucrânia também é tema importante das conversas. Macron quer assegurar que a China, uma das principais aliadas da Rússia, não amplie seu apoio a Moscou. Jinping também visitará a Servia e a Hungria, país que desafia as decisões europeias e onde a gigante chinesa BYD vai construir uma fábrica de carros elétricos.

2. Após fracasso de negociações, Israel inicia retirada de palestinos de Rafah. O exército israelense lançou a operação de evacuação do leste de Rafah nesta segunda, incitando a população a se dirigir a "zonas humanitárias." Um porta-voz do exército disse que a ação será limitada e temporária. O premiê israelense, Benjamin Netanyahu, reitera há semanas que haverá uma ofensiva militar nessa cidade na fronteira com o Egito com mais de 1 milhão de refugiados palestinos, apesar da oposição dos EUA à invasão. Na semana passada, o governo americano suspendeu, pela primeira vez, um fornecimento de armas para Israel, segundo a plataforma de notícias Axios. Israel informou que não aceita as demandas do Hamas, que exige um cessar-fogo definitivo na Faixa de Gaza. Netanyahu anunciou no domingo o fechamento do canal árabe Al Jazeera no país, que foi invadido pela polícia israelense.

3. Candidato de direita vence eleição presidencial no Panamá. O advogado José Raúl Mulino é aliado do ex-presidente Ricardo Martinelli, que teve a candidatura inabilitada após uma condenação por lavagem de dinheiro. Mulino prometeu adotar medidas para recuperar a economia e acabar com o que ele chama de "perseguição política" contra o seu mentor Martinelli. Segundo uma pesquisa, a maioria dos panamenhos considera que o ex-presidente governará nos bastidores a partir de 1° de julho, embora Mulino tenha afirmado em discurso não ser "fantoche de ninguém." O Panamá tem uma dívida pública bilionária e a Previdência Social está em colapso. O crescimento da economia do país deve desacelerar para 2,5% neste ano, segundo o FMI, devido principalmente à seca que afeta o canal do Panamá.

4. Shell vendeu milhões de créditos de carbono fictícios ao Canadá. Uma reportagem do Financial Times revela que graças a um generoso programa de subsídios da província de Alberta, no Canadá, a Shell vendeu a companhias de combustíveis fósseis do país 5,7 milhões de créditos de carbono ligados à remoção de CO2 no período de 2015 a 2021. Mas, segundo o jornal britânico, isso representa o dobro do volume de emissões efetivamente eliminadas nesse período pela Carbon Quest, a instalação de captura de CO2 da Shell em Alberta. Ao vender os créditos de carbono "fantasmas", a Shell deu cobertura para outras empresas de energia continuarem e, em alguns casos, expandirem as emissões de CO2. O recente aumento da produção de petróleo em Alberta tem prejudicado os avanços do Canadá em alcançar as metas de redução de emissões, diz o jornal.

5. Exército russo atrai cubanos com altos salários e passaportes. Uma investigação da BBC, que checou dados de uma plataforma pró-ucraniana, revela que centenas de cubanos teriam se juntado às tropas russas para lutar na Ucrânia. Cuba e Rússia são aliados desde a Guerra Fria. Documentos indicam que os cubanos recebem salários do exército russo na faixa de US$ 2 mil, enquanto o salário médio cubano é inferior a US$ 25. A promessa de cidadania russa também é um fator de interesse. O passaporte cubano permite viagens sem visto para 61 países, já o russo para 117 destinos, diz a BBC. Autoridades ucranianas informaram ter constatado um aumento no número de combatentes estrangeiros no exército russo nos últimos meses. Recrutar soldados em outros países também permite ao Kremlin evitar riscos de mobilizar os russos à força, o que levou centenas de milhares a deixarem o país em 2022.

6. Boeing se lança no espaço. Após vários anos de atraso devido a problemas técnicos, a cápsula Starliner da Boeing deve decolar nesta segunda com dois astronautas da Nasa. A missão vai para a Estação Espacial Internacional e se insere em um programa da agência espacial americana para assegurar a rotação de equipes do laboratório de pesquisas em órbita terrestre. Essa primeira missão tripulada da Boeing é um teste crucial para o futuro da divisão espacial do fabricante de aviões, que enfrenta atualmente uma crise ligada a falhas de segurança de suas aeronaves.

Imagem: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP

Deu no Financial Times: Fundo dos Emirados Árabes Unidos planeja investir US$ 13,5 bilhões em biocombustíveis no Brasil. O Mubadala Capital de Abu Dhabi revelou ao jornal britânico seu projeto para produzir diesel renovável e querosene para aviação sustentável no Brasil, usando principalmente material vegetal não alimentar. O plano para desenvolver a filial brasileira do Mubadala na área de energia, a Acelen, prevê cinco módulos de US$ 2,7 bilhões, cada um deles com uma nova biorrefinaria com capacidade para produzir 20 mil barris de biocombustível por dia e áreas para o plantio da matéria-prima. A primeira etapa da produção deve começar até o final de 2026. A iniciativa também prevê a reconversão de uma refinaria de petróleo na Bahia, comprada da Petrobras em 2021. O Mubadala Capital, que entrou no Brasil em 2012, também espera abrir uma bolsa de valores no país para rivalizar com a B3 de São Paulo. Leia mais.