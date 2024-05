1. Ex-atriz pornô Stormy Daniels dá detalhes de encontro com Trump. Testemunha-chave da acusação no processo criminal em que Donald Trump é acusado de fraudar documentos contábeis para ocultar um pagamento à ex-atriz na campanha presidencial de 2016, Stormy Daniels relatou durante cinco horas no julgamento em Nova York o encontro sexual que afirma ter tido com o ex-presidente em 2006. Do momento em que o conheceu, em um torneio de golfe, ao pijama de seda usado por Trump na suíte do hotel onde a recebeu, ela contou com riqueza de informações a sequência de acontecimentos no quarto. Daniels também confirmou ter recebido US$ 130 mil de Trump para comprar seu silêncio na reta final das eleições. A promotoria afirma que essa quantia foi dissimulada como gastos de campanha. O republicano nega ter tido uma relação com Stormy Daniels. O advogado de Trump tentou, sem sucesso, pedir um novo julgamento, chamando a testemunha de mentirosa e oportunista.

2. EUA suspendem envio de bombas a Israel por "preocupações" com invasão da Rafah. Segundo uma autoridade americana, a interrupção no fornecimento de 3,5 mil bombas ocorreu na semana passada por conta da falta de respostas de Israel às "preocupações" de Washington sobre a ofensiva em Rafah. Há mais de 1 milhão de refugiados nessa cidade no sul da Faixa de Gaza. O exército israelense enviou tanques a Rafah na terça-feira e tomou o controle do lado palestino da passagem de fronteira com o Egito, importante ponto de entrada de ajuda humanitária. Nesta quarta, Israel anunciou a reabertura da passagem de Kerem Shalom, na fronteira entre Israel e Gaza, que estava fechada desde domingo, para permitir entrada de alimentos. Os ataques continuam no território palestino, enquanto negociadores se reúnem novamente no Cairo para tentar obter um cessar-fogo.

3. Pesquisadores descobrem alfabeto fonético no canto das baleias. Uma equipe de biólogos marinhos e cientistas da computação que acompanha há anos centenas de baleias cachalotes constatou que elas utilizam um conjunto de sons muito mais rico do que se imaginava. Elas fazem "cliques" que soam como uma mistura de código Morse e uma porta rangendo. Os pesquisadores analisaram milhares de horas de gravações de sons e descobriram que as cachalotes emitem pulsos sonoros com diferentes números de "cliques" e combinações distintas de tempo, ritmo e velocidade. Para os cientistas, essa variação é semelhante à maneira como os humanos combinam movimentos dos lábios e da língua para produzir sons fonéticos. Os especialistas levantam a possibilidade de que as cachalotes misturem os sons fonéticos para se comunicar.

Barca francesa chega a Marselha com a chama olímpica para os Jogos de Paris. Dez mil pessoas levarão a tocha por 64 territórios franceses. Imagem: Christophe Simon - AFP

4. Itália usará exército contra javalis selvagens. O envio de soldados por todo o país visa reduzir o número desses animais em até 80% em cinco anos para evitar a disseminação da febre suína africana. A medida tem o objetivo de proteger a indústria de presunto e linguiça do país, que gera receita de 8,2 bilhões de Euros. Os javalis selvagens têm alta capacidade para espalhar o vírus da doença, detectada na Itália em 2022. A taxa de mortalidade da febre suína africana é de até 100% em porcos, o que alertou autoridades e fabricantes de alimentos em cidades como Parma, renomada por sua indústria de presuntos curados. No ano passado, mais de 30 mil porcos foram abatidos na Lombardia em um dos piores surtos de febre suína desde os anos 60. A população de javalis selvagens disparou no país por causa de restrições impostas à caça.

5. TikTok vai à Justiça contra lei dos EUA que obriga venda do aplicativo. Os Estados Unidos aprovaram no fim de abril uma legislação que obriga a controladora do TikTok, a chinesa ByteDance, a vender a operação nos EUA em até um ano. Caso contrário a plataforma, utilizada por 170 milhões de americanos, será banida do país. Washington alega motivo de segurança nacional, afirmando que o aplicativo coleta dados dos usuários que podem ser repassados ao governo da China para fins de espionagem de cidadãos. O TikTok afirma que a nova lei é inconstitucional porque violaria a liberdade de expressão dos internautas. A companhia nega qualquer vínculo com o governo chinês e afirma não compartilhar dados privados de americanos. A batalha jurídica poderá chegar à Suprema Corte dos EUA.

6. Apple lança nova geração de iPads com foco em inteligência artificial. A marca anuncia novas versões do iPad Pro, modelo mais caro, e do iPad Air, e o lançamento do chip M4, que promete ser quatro vezes mais rápido do que o modelo usado anteriormente no iPad Pro. Além de maior memória e eficiência energética, o processador M4 do novo iPad Pro apresenta o Neural Engine - componente de hardware para acelerar tarefas ligadas à Inteligência Artificial - mais potente da Apple. A empresa também lançou uma versão da caneta Apple Pencil com um sensor que permite abrir as opções de ferramentas apenas com um aperto, sem precisar encostar na tela.

Deu na Bloomberg: Petroleiras brasileiras estudam fusão após mudanças na Petrobras. O fim da política de desinvestimentos da Petrobras, que previa a venda de uma série de ativos, como campos maduros e refinarias, deve provocar uma onda de fusões entre as pequenas e médias petroleiras brasileiras. As companhias independentes que mais cresceram comprando campos da Petrobras - PRIO, 3R Petroleum Oleo e Gas, Enauta e PetroReconcavo - estão todas envolvidas em negociações de fusões ou avaliando aquisições, escreve a Bloomberg. Uma das vendedoras é a Seacrest Petroleo Bermuda, listada em Oslo e que possui campos terrestres no sudeste do Brasil. Essas empresas "juniores", de menor porte, oferecem aos investidores uma alternativa à gigante estatal brasileira. O maior exemplo dessa tendência é a batalha pela 3R. A PetroReconcavo estava negociando uma fusão com a 3R no início do ano, mas a Enauta fez uma contraoferta que está prevalecendo. Leia mais.