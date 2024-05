1. Joe Biden oferece ajuda para o Rio Grande Sul. O presidente americano declarou estar "profundamente triste" com a tragédia que ocorre no estado e afirmou que os Estados Unidos estão em contato com as autoridades brasileiras para enviar a ajuda necessária. Em nota, Biden disse que "os Estados Unidos estão ao lado do Brasil neste momento difícil." A tragédia no Sul do Brasil tem mobilizado governos e organismos internacionais, entre eles a Argentina, o Uruguai, o Vaticano e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Novas chuvas torrenciais no final de semana atingiram novamente o estado e complicaram os esforços de socorro, além de causarem temores de novos desastres.

2. Putin demite ministro da Defesa em meio a avanços na região de Kharkiv. Amigo de longa data do presidente Vladmir Putin, Sergueï Choïgu, que estava havia 12 anos no cargo, "paga pelas inúmeras críticas sobre a gestão do conflito na Ucrânia", escreve o Le Monde. Em mais de dois anos de guerra, que Moscou previa ser rápida, o exército russo teve de se retirar de vários frontes, sobretudo o entorno de Kiev, o que foi visto como um 'recuo humilhante'. Estima-se que dezenas de milhares de soldados russos morreram na guerra. Choigu se torna secretário do Conselho de Segurança e o economista Andreï Belousov, sem experiência militar, comandará a pasta da Defesa. O remanejamento ocorre no momento em que há intensos combates na área de Kharkiv, no nordeste do país, onde a Rússia afirma ter tomado mais quatro localidades, e aumenta a pressão no Dombass, no leste.

3. Trump lidera em cinco estados e jovens estão descontentes com Biden. Um conjunto de pesquisas do The New York Times, Siena College e Philadelphia Inquirer mostra Donald Trump à frente das intenções de votos para as eleições presidenciais nos estados do Michigan, Arizona, Nevada, Geórgia e Pensilvânia. O presidente Joe Biden lidera apenas no Wisconsin. As eleições nos EUA são indiretas, os eleitores votam em membros do Colégio Eleitoral que escolhe o presidente. O jornal americano diz que os números da pesquisa se mantêm em grande parte desde a última série, mas desde então a bolsa ganhou 25%, o julgamento de Trump no caso da atriz pornô começou e Biden investiu pesado na campanha. Mas há pouca indicação de que esses fatores tenham ajudado o democrata. A pesquisa aponta que jovens negros e hispânicos estão descontentes com a economia e com a guerra em Gaza, e ameaçam não apoiar mais Biden.

4. Israel abre nova passagem para a entrada de ajuda em Gaza diante de pressão dos EUA. Na semana passada, a passagem de Kerem Shalom, entre Israel e a Faixa de Gaza, a única fronteira aberta, fechou e reabriu diversas vezes. Tel Aviv alegou que havia ataques do Hamas na área. O secretário americano, Antony Blinken, voltou a criticar Israel, afirmando, no domingo, que o país não tem um "plano confiável" para a retirada da população de Rafah, na fronteira com o Egito. Israel informou que 300 mil pessoas já deixaram a cidade na última semana. O exército israelense continua bombardeando Rafah nesta segunda e intensifica operações no norte da Faixa de Gaza, na área do campo de refugiados de Jabaliya.

Ativistas de associação de defesa dos direitos dos animais protestam em Paris contra a principal marca de refeições prontas do país, eles condenam supostas más condições em que as aves são mantidas. Imagem: Emmanuel Dunand / AFP

5. Professores gerados por IA lecionam em universidade de Hong Kong. Com um capacete de realidade virtual, alunos da Universidade de Ciência e Tecnologia assistem a aulas sobre teoria dos jogos dadas por um Albert Einstein criado por inteligência artificial. É um curso piloto e o responsável pelo projeto estima que essa tecnologia pode auxiliar instituições de ensino no mundo que lidam com a falta de professores. Na avaliação de especialistas, o uso de ferramentas de IA pode melhorar a produtividade no ensino, mas também cria temores de plágios e erros nos trabalhos e de possibilidade de substituição dos professores. Uma pesquisa da Universidade de Hong Kong com centenas de estudantes revelou que a maioria prefere professores reais que compartilham suas experiências.

6. Morre primeiro paciente a receber transplante de rim de porco geneticamente modificado. O anúncio foi feito pelo hospital de Massachusetts, nos EUA, que realizou a cirurgia em março. A equipe médica foi liderada pelo brasileiro Leonardo Riella. O paciente de 62 anos sofria de uma doença renal em fase terminal quando recebeu o rim de porco que teve seus genes nocivos retirados e genes humanos adicionados. Rins de porco já haviam sido transplantados em pessoas com morte cerebral. O hospital americano agradeceu ao paciente por sua confiança para avançar na área de transplantes de órgãos de animais para humanos.

Deu no The New York Times: "A diplomacia de Elon Musk: seduzir líderes de extrema direita e depois se beneficiar." O jornal lembra que poucos minutos após a eleição de Javier Milei, na Argentina, o dono do X e da Tesla publicou em sua rede social o comentário afirmando que "A Argentina tem prosperidade pela frente." O apoio vai bem além da Argentina, e Musk criou laços com uma "constelação" de líderes de extrema direita, do indiano Narendra Modi ao premiê húngaro Viktor Órban, passando pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O NYT afirma que Musk explora estrategicamente essas relações para avançar seus interesses comerciais. A Argentina possui grandes reservas de lítio, essenciais para as baterias dos carros elétricos da Tesla. Na Índia, Musk obteve tarifas de importações mais baratas para seus veículos. No Brasil, ele abriu o mercado para a Starlink, a internet por satélite da SpaceX. Leia mais.