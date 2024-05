1. Irã marca eleições presidenciais para 28 de junho. O primeiro-vice-presidente, Mohammad Mokhber, assumiu interinamente o poder na segunda-feira, após a morte do presidente Ebrahim Resi em queda do helicóptero no domingo. A aeronave transportava também o chanceler iraniano e autoridades regionais e religiosas. Uma falha técnica é apontada como a causa do acidente, segundo a mídia estatal iraniana, mas uma investigação foi aberta para apurar os motivos. Segundo a agência oficial de notícias IRNA, o helicóptero, um antigo modelo americano, foi comprado no início dos anos 2000. Mas é possível que ele já tivesse décadas de uso. Nesta terça, dezenas de milhares de iranianos se reuniram para o início do cortejo fúnebre de Raisi, que passará nesta tarde pela cidade santa de Qom. O Irã iniciou cinco dias de luto nacional com cerimônias em várias cidades.

Multidão acompanha cerimônia fúnebre do presidente Ebrahim Raisi em Tabriz, província do Azerbaijão Oriental, no Irã Imagem: WANA (Agência de Notícias da Ásia Ocidental) via Reuters

2. Promotoria finaliza acusações contra Trump. Michael Cohen, ex-advogado de Donald Trump, foi a última testemunha da acusação a ser interrogada no julgamento penal em Nova York contra o ex-presidente americano. Trump é acusado de fraudar documentos contábeis para ocultar um pagamento de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels na campanha de 2016. O valor foi registrado como gasto eleitoral, justificado como honorários a Cohen. O ex-advogado disse que Trump aprovou pessoalmente o pagamento à atriz e também admitiu, na segunda-feira, ter desviado mais de US$ 30 mil de seu ex-chefe. A defesa de Trump afirmou que ainda não decidiu se o republicano irá testemunhar, estratégia considerada arriscada porque ele poderá ser questionado pela acusação.

3. Microsoft apresenta nova geração de computadores com IA. Os modelos Copilot+ integram ferramentas de Inteligência Artificial diretamente no sistema operacional Windows. A Microsoft prevê vender mais de 50 milhões de computadores com IA neste ano. Segundo a empresa, eles possuem um chip que aumenta consideravelmente a capacidade de processamento de tarefas ligadas à IA. O Copilot+ tem um recurso "Recall" que rastreia tudo o que é feito no computador, desde a naveção na internet até conversas de voz, criando um histórico armazenado no equipamento onde o usuário poderá pesquisar quando quiser. Os novos modelos custarão a partir de mil dólares e devem começar a ser vendidos em 18 de junho.

4. Alta Corte da Inglaterra autoriza Assange a recorrer da extradição para os EUA. O fundador do WikiLeaks, Julien Assange, corre o risco de ser condenado a 175 anos de prisão nos EUA pelo vazamento de 700 mil documentos militares e diplomáticos americanos, principalmente sobre as guerras no Iraque e no Afeganistão. Assange está preso no Reino Unido desde 2019, após passar sete anos na embaixada do Equador em Londres. Em março, a Justiça britânica pediu às autoridades americanas garantias de que o australiano poderia se beneficiar da primeira emenda da Constituição dos EUA, que garante a liberdade de expressão, e que ele não seria condenado à morte. Os Estados Unidos confirmaram isso, mas ressaltaram que a aplicação da primeira emenda é uma competência exclusiva dos tribunais do país. O recurso autorizado pelo tribunal inglês é a última chance de Assange para evitar sua extradição para os EUA.

5. Biden afirma que o pedido de prisão do premiê de Israel é "escandaloso". O procurador-geral do Tribunal Penal Internacional da ONU, Karim Khan, pediu a prisão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, do ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant, e de três líderes do Hamas. Eles são acusados de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade. No caso dos isralenses, que não reconhecem o tribunal, o mandado de prisão é devido à ofensiva na Faixa de Gaza, lançada após os ataques do Hamas contra Israel em 7 de outubro. O presidente americano, Joe Biden, declarou que apesar das insinuações do procurador, não há comparações entre Israel e Hamas. Biden também ressaltou que a operação em Gaza não é um genocídio e que os EUA apoiarão sempre Israel na defesa de sua segurança.

Deu no The New York Times: Após a morte de presidente iraniano, especulação sobre sucessão do líder supremo se voltam para o filho do aiatolá. O jornal afirma que o filho de Ali Khamanei, Mojtaba Khamenei, um conservador linha-dura de 55 anos, tem um papel importante no gabinete do aiatolá e criou laços com a poderosa Guarda Revolucionária. Mojtaba é uma figura influente da política iraniana, diz o NYT, mas extremamente discreta, praticamente invisível aos olhos da população. A especulação de que o filho do líder supremo possa ser um sucessor de seu pai cresceu com a morte do presidente Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero. Raisi era visto como alguém que estava sendo preparado para substituir o aiotalá Khamenei, de 85 anos. Embora algumas figuras do establishement político iraniano apoiem Mojtaba, muitos especialistas criticam a ideia de uma sucessão hereditária, algo que vai contra um princípio fundamental da República Islâmica. Leia mais.