1. Corpo de brasileiro refém do Hamas é resgatado por Israel. Michel Nisembaum, de 59 anos, foi localizado em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, segundo o exército israelense. Ele morava havia décadas em Israel e foi sequestrado pelo grupo islâmico em Sderot, no sul do país, em 7 de outubro, e morto no próprio dia do ataque, de acordo com militares israelenses. A família de Nisembaum tinha esperanças de que ele ainda estivesse vivo. Israel também resgatou nesta sexta os corpos de um franco-mexicano de 32 anos, e de um israelense de 42 anos. Eles estavam próximos do local onde corpos de outros reféns foram encontrados na semana passada. A estimativa é de que cerca de 125 reféns ainda continuem detidos pelo Hamas. Deste total, pelo menos 39 teriam morrido.

2. Cortel Internacional de Justiça decide hoje sobre cessar-fogo em Gaza. A mais alta jurisdição da ONU vai avaliar o pedido da África do Sul para um cessar-fogo imediato, incluindo Rafah, onde Israel está expandindo sua ofensiva. A África do Sul solicitou na semana passada que o tribunal da ONU imponha mais restrições à ofensiva israelense e também argumentou que o controle de Israel sobre as duas principais passagens no sul de Gaza impede a entrada de ajuda humanitária suficiente. As audiências fazem parte do processo em que o país africano acusa Israel de genocídio. A decisão da CIJ virá após o procurador do Tribunal Penal Internacional, outra instância da ONU, ter solicitado a prisão do premiê e do ministro da Defesa de Israel e de três líderes do Hamas. As sentenças da CIJ são juridicamente vinculantes, mas o tribunal não tem meios de impor suas ordens.

3. Brasil e China apresentam proposta de negociação de paz entre Rússia e Ucrânia. O documento assinado em Pequim pelo assessor especial de Lula, o ex-chanceler Celso Amorim, e o ministro chinês das Relações Exteriores, afirma que o diálogo é a única solução para o conflito na Ucrânia. Brasil e China também pedem a desescalada dos combates e apoiam a realização de uma conferência internacional de paz com a participação da Rússia e da Ucrânia. Na visão do governo brasileiro, a China é o único país capaz de exercer influência sobre Moscou, e tem sofrido pressões dos governos ocidentais para não fornecer equipamentos à Rússia que possam ter uso militar. O comércio entre Pequim e Moscou teve grande expansão após o início da guerra.

4. Governo britânico pede à população para preparar kit de sobrevivência. O vice-primeiro-ministro, Oliver Dowden, anunciou o lançamento de um site para mostrar como a população deve fazer em casos de crise, como inundações, pandemias, ciberataque, corte de energia e guerra, para ter kits de água e comida para três dias. A ideia é preparar a população para um confinamento de emergência, com quantidades suficientes de água potável, comida enlatada, kit de primeiros-socorros, lanternas e rádios com bateria. O governo, que recentemente implantou um sistema de alerta por celular, advertiu que não se trata de se preparar para o fim do mundo com grandes quantidades de produtos, evitando, dessa forma, acabar com estoques em supermercados.

5. ONU adota acordo internacional sobre biopirataria. O texto sobre propriedade intelectual para lutar contra a exploração ilegal de recursos biológicos e genéticos foi negociado por mais de 20 anos e aprovado por cerca de 190 países. A biopirataria também envolve práticas de comunidades locais, principalmente indígenas, que muitas vezes não recebem compensações sobre seus conhecimentos ligados a plantas e animais ou à exploração de seus recursos. O tratado obriga quem solicita patentes a divulgar a origem de seus recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais utilizados no trabalho. Micro-organismos, espécies vegetais e animais ou sequências genéticas são cada vez mais utilizados em pesquisas e invenções, como sementes e medicamentos. Mais de 30 países já exigem a divulgação dessas informações, entre eles o Brasil. Apenas os EUA e o Japão se desvincularam da decisão, mas não se opuseram ao tratado.

Um retrato de Kate Middleton na capa da revista Tatler está causando polêmica no Reino Unido. A obra da artista da Zâmbia Hannah Uzor provocou uma onda de críticas nas redes sociais, internautas dizem que a tela é um insulto a Kate, que se recupera de um câncer. Imagem: Reprodução

6. Ozempic reduz risco de doença renal crônica, revela estudo. O medicamento da Novo Nordisk, amplamente utilizado no mundo para emagrecer, reduziria drasticamente o risco de complicações renais, problemas cardíacos e morte em pessoas com diabetes tipo 2 e doença renal crônica, segundo pesquisa apresentada em reunião da Associação Europeia de Nefrologia e publicada no The New England Journal of Medicine. O laboratório dinamarquês informou que vai solicitar às autoridades americanas a atualização do rótulo do Ozempic para indicar que ele também pode ser utilizado para reduzir complicações renais. O diabetes é uma das principais causas da doença renal crônica.

Deu na revista Time: "Milei pode ser o chefe de Estado mais excêntrico do mundo". A edição de junho da revista americana traz uma entrevista com o presidente argentino, Javier Milei, com capa intitulada: "O radical, como Milei está chocando o mundo." Segundo a revista, as esquisitices do líder argentino ofuscaram o severo programa de austeridade que ele implantou para tentar reverter a crise econômica do país. A Time também destaca como essas medidas estão afetando os argentinos mais pobres, contrariamente ao que havia prometido Milei, e lembra que a inflação está na casa dos 300% ao ano. Na entrevista, ele afirma que a Argentina terá liderança na economia mundial. A publicação lembra ainda que Milei se define como ex-guru de sexo tântrico e ficou conhecido como "o louco" por causa das expressões que utiliza. Leia mais.