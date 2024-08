Milhares de manifestantes antirracistas saíram às ruas de várias cidades inglesas na noite dessa quarta-feira em oposição à série de protestos violentos anti-imigrantes dos últimos dias. Em muitos casos, os manifestantes ocuparam espaços onde havia a expectativa de atos contra imigrantes, que acabaram não acontecendo. Houve manifestações antirracismo em Londres, Brighton, Birmingham e Newcastle, entre outras cidades. Os violentos protestos anti-imigração tiveram início na semana passada, depois do assassinato de três meninas, falsamente atribuído nas redes sociais a um imigrante. O governo britânico culpou grupos de extrema-direita pela violência. Mais de 400 pessoas foram presas e 120 indiciadas. Nicarágua expulsa embaixador brasileiro A Nicarágua ordenou que o embaixador do Brasil em Manágua, Breno de Souza da Costa, deixe o país. A informação foi publicada pelo site Divergentes e confirmada pela Folha de S. Paulo. Segundo o jornal, a medida seria uma retaliação ao congelamento das relações entre os dois países depois da pressão de Lula pela soltura do bispo católico Rolando José Álvarez. Álvarez ficou preso por mais de 500 dias e foi expulso da Nicarágua em janeiro. O Itamaraty tenta reverter a situação e teria avisado as autoridades locais que, se confirmada, a expulsão do diplomata brasileiro terá consequências. Israel jura de morte novo líder do Hamas O general Herzi Halevi, comandante do exército de Israel, prometeu matar o líder palestino Yahia Sinwar. Sinwar foi anunciado na terça como chefe do Hamas, após o assassinato na semana passada de seu antecessor, Ismail Haniyeh. "Vamos nos esforçar para encontrá-lo, atacá-lo e que seja substituído" afirmou Halevi, em uma nota divulgada por seu porta-voz. "Nas últimas semanas, matamos o mais alto comando dos nossos inimigos mais perigosos e não vamos parar." Ismail Haniyeh foi morto em Teerã em um ataque com explosivos. Israel não assumiu oficialmente o atentado, mas Irã e o Hamas culpam o país e prometeram retaliação. Ucrânia contra-ataca O governo de Kursk, no sul da Rússia, declarou estado de emergência após uma invasão ucraniana na região. Cerca de mil soldados ucranianos, apoiados por 11 tanques, cruzaram a fronteira na terça. Segundo autoridades locais, pelo menos cinco "civis" russos foram mortos e 31 feridos. Milhares de pessoas teriam sido retiradas das áreas de fronteira. Esta é uma das maiores incursões de forças da Ucrânia na Rússia desde o início da guerra em 2022. A ofensiva ocorre em um momento em que os russos conseguem avanços importantes dentro do território ucranianos. Suspeita de atentado provoca cancelamento de shows de Taylor Swift em Viena, na Áustria Imagem: Aff Pachoud / AFP OMS alerta para varíola dos macacos mais perigosa A Organização Mundial da Saúde (OMS) convocará um comitê de emergência para avaliar se é necessário declarar o nível mais alto de alerta internacional para o surto de varíola dos macacos na África. A República Democrático do Congo já registrou 27.000 casos da doença desde o ano passado, com 1.100 mortes. Há pelo menos mais 50 casos confirmados e outros suspeitos em quatro países: Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda. O surto atual é provocado pela variante Clade Ib, que parece se disseminar mais facilmente e ser mais letal do que a que provocou o surto mundial de 2022. Amorim defende anistia recíproca na Venezuela Celso Amorim disse nessa quarta-feira que a solução para o impasse entre governo e oposição na Venezuela passa por uma "anistia recíproca". "Eu acho que a anistia tem que ser uma anistia recíproca, que quem perdeu a eleição vai continuar vivendo normalmente, podendo se candidatar", disse o assessor especial de Lula para assuntos internacionais. Amorim também defendeu o fim das sanções impostas pelos Estados Unidos. "É muito difícil para um país que depende do petróleo não poder vender o petróleo." As declarações foram feitas em entrevista à GloboNews. Amorim voltou a defender a divulgação das atas de votação, que, segundo a oposição, mostrariam que Maduro perdeu as eleições de 28 de julho. Deu no Financial Times União Europeia e Mercosul se aproximam de acordo. O jornal inglês afirma que ouviu dos dois lados que há "um novo ímpeto" na negociação e que o objetivo é fechar o acordo comercial até o final do ano. "É uma necessidade geopolítica e comercial", disse ao jornal um diplomata europeu não identificado. Segundo a reportagem, o presidente Macron ficou isolado, ao lado apenas da Áustria, em sua oposição ao tratado. Do outro lado, Alemanha e Espanha pressionam pela assinatura. Leia mais. PUBLICIDADE