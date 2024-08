Após fazer campanha ao lado do candidato a vice, Tim Walz, no estado-chave da Pensilvânia, Kamala Harris chegou na noite de ontem a Chicago para a convenção democrata. Hoje, Joe Biden fará no evento o que é visto por muitos como seu mais importante discurso de despedida da política. Kamala Harris deverá estar ao seu lado no palco. A candidata democrata à Casa Branca falará na quinta-feira. O Serviço Secreto, o FBI e a polícia estão planejando um rígido cordão de segurança ao redor da sede do evento, no ginásio do Chicago Bulls. Há o temor de violência durante protestos e até que "agentes isolados" possam tentar vingar o atentado contra Donald Trump.

Sinal amarelo para Kamala

Kamala lidera a intenção de voto na maioria das pesquisas nacionais e também está na frente de Trump em vários dos estados que devem decidir a eleição de novembro no colégio eleitoral. Mas nos últimos dias o crescimento da candidata nas pesquisas perdeu força. No agregado das pesquisas acompanhadas pelo site Silver Bulletin, do mago das previsões eleitorais Nate Silver, a vantagem de Kamala em relação a Trump caiu para 2,3 pontos percentuais no fim de semana, ante 3,1 pontos dias atrás. Segundo Nate Silver, "Harris não tem mais o ímpeto que tinha há uma ou duas semanas, mas há uma chance de que ela possa recuperá-lo após a convenção".

"Última chance" em Gaza

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, se reúne hoje com Benjamin Netanyahu e, em seguida, irá ao Egito em uma tentativa de evitar o colapso das negociações de cessar-fogo na Faixa de Gaza. As reuniões realizadas na quinta e sexta em Doha, no Catar, não tiveram sucesso. Nesta semana, a negociação ocorre no Cairo. O secretário de Estado disse que esta é talvez "a última chance" para um acordo de cessar-fogo e de libertação dos reféns israelenses em posse do Hamas. Nesse domingo, um ataque matou pelo menos 21 pessoas, incluindo seis crianças, na cidade de Deir Al-Balah, na Faixa de Gaza. E o que a polícia israelense chamou de "ataque terrorista", a bomba em Tel Aviv deixou uma pessoa ferida.

Zelensky fala em "zona tampão"

Volodymyr Zelensky disse nesse domingo que a incursão militar da Ucrânia em território russo tem o objetivo de criar "uma zona tampão" para evitar ataques das forças de Putin pela fronteira. Foi a primeira vez em que o presidente ucraniano falou sobre o objetivo da ofensiva. Ainda ontem, as forças ucranianas explodiram uma segunda ponte em Kursk, usada pelos russos para abastecer suas forças. Enquanto a Ucrânia faz avanços em território inimigo, as tropas russas avançam na região de Donetsk e já estão a cerca de 10 quilômetros do centro de Pokrovsk, cidade estratégica para o controle da região.

Manifestante em Santiago, no Chile, no dia mundial de protesto convocado pela oposição venezuelana no sábado Imagem: Ivan Alvarado/Reuters

George Santos "culpado"

George Santos, ex-deputado americano de origem brasileira, deve se declarar culpado para evitar um julgamento pela Justiça federal dos EUA. A informação publicada pelo jornal The New York Times é atribuída a dois advogados que trabalham no caso. Santos é acusado de 23 crimes, incluindo fraude financeira e falsidade ideológica. Ele foi cassado no ano passado. Segundo o jornal, é provável que ele se declare culpado ainda hoje.

Deu no El País

Brasil sofre epidemia de roubo de celulares e de fraudes online. Segundo a reportagem, um em cada dez brasileiros teve o celular furtado no último ano e os danos econômicos provocados por "delitos informáticos" chegam a US$ 34 milhões. De acordo com o texto da correspondente em São Paulo, o prejuízo de cada vítima é de R$ 1,5 mil em média, fora o custo do próprio celular. O jornal afirma que a situação levou o Google a escolher o país para lançar seu "modo ladrão", que usa inteligência artificial para bloquear o aparelho em caso de furto.