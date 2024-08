Joe Biden fez um discurso emocionado na primeira noite da convenção democrata ontem em Chicago. Em 52 minutos, ele elogiou Kamala Harris, dizendo que a escolha dela como sua vice foi "a melhor decisão" de sua carreira. Na maior parte do tempo, porém, Biden falou sobre sua trajetória e realização, em tom de despedida da política depois de mais de 50 anos de vida pública. O presidente americano disse não ter raiva de quem pediu que desistisse da reeleição e reafirmou que tomou a decisão por seu amor aos EUA. "Eu amo meu trabalho, mas amo mais os Estados Unidos". Os participantes do evento gritavam "Eu te amo, Joe" e "Obrigado, Joe". Para o repórter do New York Times, Peter Baker, "eles estavam agradecendo, sim, pelo que ele conseguiu durante uma vida de serviço público. Mas também estavam agradecendo a ele, sejamos honestos, por não se candidatar novamente".

Polícia prende manifestante pró-Palestina do lado de fora da convenção democrata em Chicago Imagem: Matthew Hatcher / AFP

Impasse em Gaza

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que Netanyahu aceitou uma segunda proposta de cessar fogo na Faixa de Gaza apresentada pelos Estados Unidos, principal aliado e fornecedor de armamentos de Israel. Bliken não deu detalhes sobre a diferença entre a proposta atual e o plano proposto por Biden em maio. Basem Naim, integrante da direção do Hamas no Catar, disse à BBC que o grupo palestino "está interessado" em um acordo, mas já havia aceitado a proposta anterior em julho. "Não precisamos de uma nova rodada de negociações ou de discutir as novas demandas de Netanyahu". Depois do encontro com o premiê israelense em Tel Aviv, Binken seguiu para o Cairo, onde se reúne hoje com autoridades locais que também têm participado das negociações de cessar-fogo. Nesta terça, Israel recuperou os corpos de seis reféns que estavam em posse do Hamas. E autoridades palestinas disseram que um ataque a uma escola usada como abrigo deixou dez mortos, entre eles, crianças.

Revés para Morales

O presidente da Bolívia, Luis Arce, suspendeu as primárias para as eleições presidenciais de 2025. A medida é mais um capítulo na disputa entre Arce e o ex-presidente e antigo aliado Evo Morales. Morales pretendia disputar as primárias com Arce, seu ex-ministro das Finanças, que ainda não anunciou se concorrerá à reeleição. "Buscam que 'os donos' dos partidos escolham seus candidatos a dedo. Este retrocesso democrático é vergonhoso", disse Morales. O ex-presidente, que governou de 2006 a 2019, foi inabilitado pela Justiça para concorrer novamente, mas briga para reverter a decisão.

Trump apela a fake Taylor

Donald Trump compartilhou uma imagem de Taylor Swift criada por inteligência artificial com uma mensagem falsa de apoio à sua candidatura. O texto da imagem dizia "Taylor quer que você vote em Donald Trump". No comentário, Trump escreveu "E aceito!" Não houve resposta da equipe de Taylor Swift. A postagem foi feita na rede social do próprio Trump, Truth (verdade). A cantora ainda não se manifestou sobre a disputa deste ano, mas democratas contam com seu apoio. Em 2020, Taylor declarou voto em Biden e atacou Trump por sua atuação durante os protestos após a morte do negro George Floyd, asfixiado pela polícia de Minneapolis.

George Santos admite culpa

George Santos, o ex-deputado republicano de origem brasileira expulso do Congresso americano no ano passado, se declarou culpado de fraude eletrônica e roubo de identidade. A admissão de culpa evitará o julgamento que começaria no mês que vem. A sentença deverá ser anunciada em 7 de fevereiro. Santos está sujeito à pena mínima de dois anos, e máxima de 22 anos de prisão, e abriu mão de recorrer de qualquer sentença de menos de 7 anos e 11 meses.

Deu na Reuters

Aquecimento global pode ter sido um fator para o naufrágio de megaiate na Sicília. O presidente da Sociedade de Meteorologia da Itália, Luca Mercalli, disse que a temperatura da superfície do mar em torno da Sicília está por volta dos 30 graus Celsius, três graus a mais do que o normal. "Isso cria uma enorme fonte de energia que contribui para essas tempestades", disse Mercalli. "Não podemos dizer que é apenas devido às mudanças climáticas, mas podemos dizer que elas têm um efeito amplificador". O iate de 56 metros de comprimento naufragou na madrugada de ontem. Um homem morreu e seis pessoas estão desaparecidas, entre elas, o magnata irlandês Mike Lynch. Leia mais