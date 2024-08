Um desfile de três horas, com 4,4 mil atletas e um público esperado de 75 mil pessoas abre os Jogos Paralímpicos hoje em Paris. A cerimônia terá início às 15h (20h, no horário local) e ocorrerá ao longo da avenida Champs-Elysées e na praça de la Concorde. A pira olímpica será acesa ao lado do Museu do Louvre. Os organizadores disseram que o objetivo é dar "destaque a todos os corpos" e que o evento terá "o mesmo nível de ambição" da abertura das Olimpíadas. O governo francês anunciou que 15 mil integrantes das diversas forças de segurança do país serão mobilizados. A competição tem início nesta quinta e vai até o dia 8 de setembro. A delegação brasileira tem 255 atletas, e a meta do comitê paralímpico é manter o país entre os 10 primeiros lugares no quadro de medalhas.

Israel ataca Cisjordânia

Tropas israelenses mataram nove pessoas nesta quarta-feira na Cisjordânia, território palestino militarmente ocupado por Israel, em uma das maiores operações na região desde o início da guerra contra o Hamas, em outubro do ano passado. A ação se concentra nas cidades de Jenin e Tulkarem. O ministro de Exterior, Israel Katz, disse que Israel considera ordenar que civis deixem suas casas, mas horas depois um porta-voz do governo negou que a medida esteja nos planos. O prefeito palestino de Jenin, Kamal Abu al-Rub, disse que Israel está impondo um toque de recolher na cidade. "As pessoas estão vivendo em um clima de terror e ansiedade." Israel disse que o objetivo da ofensiva é combater o que chama de "terrorismo" dos grupos armados locais, que se opõem à ocupação e recebem apoio, inclusive militar, do Irã.

Vice argentina quer processo contra ex-guerrilheiros

A vice-presidente argentina, Victoria Villaruel, disse nesta terça-feira que o governo reabrirá os processos contra os militantes armados que lutaram contra a ditadura militar na década de 1970. "Reabriremos todos os casos de vítimas do terrorismo para que a Justiça faça o que deveria ter feito há mais de 20 anos", disse Villarruel, também presidente do Senado. Em comunicado, o grupo 'HIJOS', formado por filhos de sequestrados e desaparecidos, disse repudiar a iniciativa que representa "a glorificação do terrorismo de Estado (...), ignorando os crimes contra a humanidade cometidos em mais de 800 centros clandestinos". Organizações de direitos humanos estimam que mais de 30 mil pessoas foram mortas pelo regime militar na Argentina. O número é contestado por Villarruel, para quem o verdadeiro número é próximo de 8.700.

Encefalite equina faz vítima nos EUA

Uma pessoa morreu após contrair o vírus da encefalite equina leste (EEL) no estado de New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos. A doença é fatal em cerca de 30% dos casos. Não há vacina nem tratamento específico disponíveis. Os sintomas da EEL incluem febre, dor de cabeça, convulsões e sonolência. O vírus pode provocar graves distúrbios neurológicos, como inflamação do cérebro e das meninges. Foi o primeiro caso da doença no estado em cerca de 30 anos. No começo do mês, outro caso havia sido reportado em Massachusetts, também no norte do país, o que levou as autoridades a fechar parques e pedir que as pessoas evitassem atividades ao ar livre.

Promotores refazem acusação contra Trump

Os promotores do processo em que Trump é acusado de ter tentado criminosamente reverter o resultado da eleição de 2020 reformularam a denúncia contra o ex-presidente. O objetivo das mudanças é evitar que o caso seja derrubado devido à recente decisão da Suprema Corte de que presidentes são imunes a acusações criminais por ações realizadas no exercício do cargo. A alegação de que Trump tentou conseguir o apoio do Departamento de Justiça à sua tese de que a eleição havia sido fraudada foi abandonada. A Suprema Corte já havia declarado que contatos entre Trump e o departamento faziam parte do exercício do cargo. Apesar da mudança, a maior parte das acusações contra o ex-presidente continuam valendo.

Refém resgatado em Gaza

Israel resgatou um refém em posse do Hamas nessa terça-feira no sul da Faixa de Gaza. Segundo militares israelenses, Qaid Farhan Alkadi, um beduíno de 52 anos, foi encontrado sozinho dentro de um túnel durante uma "operação complexa". Ele foi levado de helicóptero a um hospital em Israel e seu estado de saúde foi definido como "normal". Israel acredita que 108 dos 251 reféns capturados pelo Hamas durante os ataques de 7 de outubro ainda estão na Faixa de Gaza, mas pelo menos 40 deles estariam mortos. Alkadi morava em uma cidade israelense de maioria árabe e trabalhava como guarda em um armazém. É o oitavo refém libertado pelo exército de Israel.

Deu no New York Times

Trump e Kamala adotam a defesa de tarifas, com diferentes abordagens. Segundo a reportagem do jornal americano, a ideia de que a imposição de taxas de importação para proteger a indústria provocava ineficiências e prejudicava o crescimento "saiu de moda em 2024". Trump defende uma tarifa de 10% a 20% na maioria dos produtos importados e de 60% sobre as importações da China. Kamala prefere uma abordagem mais seletiva, com tarifas sobre alguns produtos. Na opinião de Nick Lacovella, vice-presidente da Coalizão para uma América Próspera, diferenças à parte, o próximo governo "será uma administração de tarifas e de política industrial". Leia mais.