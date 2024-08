O fundador e dono do Telegram, Pavel Durov, foi formalmente denunciado pela Justiça da França e proibido de deixar o país. Ele saiu da prisão sob fiança, mas terá de se apresentar à delegacia duas vezes por semana. Durov foi preso durante o fim de semana no âmbito de uma investigação sobre a suposta negligência do Telegram no combate ao uso da plataforma em crimes como circulação de imagens de abuso infantil, fraude e tráfico de drogas. O Telegram também é acusado de não cooperar com a Justiça. O governo da Rússia, onde Durov nasceu, protestou contra a prisão e sugeriu que há motivações políticas por trás dela. O Telegram é amplamente utilizado por grupos russos que apoiam a invasão da Ucrânia e também como ferramenta de comunicação pelos militares de Putin.

Mortes em mesquita

O Exército de Israel anunciou ter matado cinco militantes palestinos que estavam dentro de uma mesquita na cidade Tulkarem, na Cisjordânia - território palestino sob ocupação militar israelense. O grupo Jihad Islâmico disse que um dos líderes de seu braço militar, Brigadas de Al Quds, foi morto no ataque. Desde a madrugada de ontem, Israel realiza uma grande operação militar com uso de tanques de guerra e força aérea em várias cidades palestinas. Mais de dez pessoas já foram mortas. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu a Israel que suspenda a operação que, nas suas palavras, "está alimentado uma situação que já é explosiva". Ontem, o Programa de Alimentos da ONU paralisou suas atividades na Faixa de Gaza depois que um de seus veículos foi atacado a tiros em um posto de controle israelense.

Paralimpíadas militante

Paris foi palco na noite de ontem de uma cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos classificada por seu criador, o diretor de teatro Thomas Jolly, como "militante". Jolly deu o nome de "Paradoxe" ao evento, referência à contradição entre os feitos esportivos dos paratletas e de sua dificuldade em tarefas do dia a dia pela falta de adaptação das cidades e do ambiente cotidiano. O evento, porém, não investiu na polêmica, como na abertura das Olimpíadas. Segundo a ministra francesa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Amélie Oudéa-Castéra, o objetivo foi "chamar a atenção" e não "chocar". Os quase 4.400 atletas de 168 delegações percorram a avenida Champs-Elysées até a praça de la Concorde. Com a segunda maior delegação, o Brasil teve Beth Gomes, do atletismo, e Gabrielzinho, da natação, como porta-bandeiras.

Atletas acendem a pira paralímpica em Paris Imagem: Kacper Pempel / Reuters

Atirador de Trump pesquisou vários alvos

O FBI afirmou que o atirador que tentou matar Donald Trump em julho fez "um esforço dedicado e detalhado para planejar um ataque em algum evento" e que ele procurou "vários eventos e alvos". Segundo a investigação, Thomas Crooks, de 20 anos, estudou a rotina tanto de Trump como de Biden e "encarou como se fosse uma oportunidade" o comício do republicano na Pensilvânia, próximo à cidade em que vivia. O porta-voz do FBI Kevin Rojek também disse que a agência ainda não conseguiu determinar os motivos de Crooks e que não há nenhuma evidência de que ele tivesse cúmplices ou ligação com algum grupo estrangeiro.

O trilhão de Buffett

A Berkshire Hathaway, holding do investidor americano Warren Buffett, superou nessa quarta-feira o valor de US$ 1 trilhão na Bolsa de Nova York. Apenas sete outras empresas detêm essa marca: as seis maiores das chamadas big techs (Apple, Microsoft, Alphabet/Google, Amazon, Tesla e Meta/Facebook) e a empresa de petróleo Saudi Aramco. A Petrobras, maior empresa brasileira, tem um valor de mercado em torno de US$ 100 bilhões. O conglomerado de Buffet é dono das baterias Duracell, de 21% da American Express, 9% da Coca-Cola, mais de 13% do Bank of America, entre outras empresas e participações.

Deu na BBC

Por que Kamala vai levar seu vice na sua primeira grande entrevista? A rede britânica diz que, ao levar Tim Walz em sua entrevista hoje na CNN, Kamala "pode alimentar as crescentes críticas de que, após escapar dos rigores de uma longa primária presidencial, está evitando o escrutínio de uma entrevista solo." A entrevista à âncora Dana Bash está marcada para as 22h (21h no horário local). Desde que Biden abandonou a corrida presidencial, no final do mês passado, Kamala falou pouco com a imprensa. Sua última entrevista ocorreu em 24 de junho. Leia mais.