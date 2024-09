A taxa de desemprego dos EUA ficou quase estável em agosto: 4,2%, com a criação de 142 mil postos - abaixo dos 161 mil esperados pelos analistas, segundo o jornal Wall Street Journal. Antes do anúncio, um aumento do desemprego era visto pelos analistas como um fator que deveria levar o Fed a reduzir os juros em 0,5 ponto percentual no final do mês. Um resultado positivo aumentaria a chance de um corte menor, de 0,25 ponto percentual. A taxa de desemprego de julho, divulgada no mês passado, ficou em 4,3%. Naquele momento, o crescimento de 0,8 ponto percentual levou a um pânico nos mercados, assustados com o risco de uma recessão. Além do impacto nos mercados, o dado deve alimentar as discussões sobre a saúde da economia americana na campanha presidencial. De um lado, o campo de Kamala Harris tem argumentado que a economia vai bem e a inflação está caindo sem prejuízo do emprego. Do outro, a inflação pós-pandemia na gestão Biden é um dos principais pontos de ataque de Trump aos democratas.

Os últimos três meses foram o período de junho a agosto mais quente já registrado, com uma temperatura 0,69°C acima da média entre 1991 e 2020 para a mesma época do ano. O recorde anterior, 0,61°C acima, havia sido registrado no ano passado.

Os últimos doze meses também foram os mais quentes desde o início dos registros. As informações são do Copernicus, o observatório do clima da União Europeia.

Ainda segundo o observatório, agosto foi o 13° dos últimos 14 meses em que a temperatura global superou a meta mais ambiciosa do acordo de Paris: 1,5° acima da média da era pré-industrial (1850-1900).

Surpresa francesa

O presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou o político conservador Michel Barnier, de 73 anos, como primeiro-ministro. A indicação de Barnier ocorre quase dois meses após a eleição legislativa, que terminou com a coalizão de esquerda em primeiro lugar, o bloco de apoio a Macron em segundo e a frente de ultradireita liderada por Marine Le Pen em terceiro. O partido de Barnier, Os Republicanos, ficou apenas em quarto.

"A eleição foi roubada", disse Jean-Luc Mélenchon, líder do França Insubmissa, maior partido do bloco de esquerda. A legislação francesa não obriga o presidente a escolher um nome do partido majoritário.

A medida, de certa forma, fortalece Le Pen. Para resistir a uma eventual moção de desconfiança da esquerda e se manter no cargo, Barbier vai precisar dos votos do seu bloco.

Trump: "Inocente"

Donald Trump se declarou à Justiça inocente das acusações de conspiração para fraudar os resultados da eleição de 2020. A juíza Tanya Chutkan deu o prazo de até o dia 26 para que a acusação se manifeste sobre como a recente decisão da Suprema Corte sobre imunidade presidencial se aplica ao caso. A defesa de Trump terá até 17 de outubro para responder.

O cronograma deve colocar o debate sobre as acusações contra Trump em evidência na reta final da campanha eleitoral. A eleição é dia 5 de novembro.

Trump corteja Musk

Trump também anunciou nesta quinta que, se eleito, nomeará o bilionário Elon Musk para a chefia de uma "comissão de eficiência do governo". Segundo Trump, a tarefa da comissão seria conduzir "uma auditoria financeira e de desempenho completa de todo o governo federal" e "fazer recomendações de reformas drásticas". Na rede social X, Musk postou que "está à disposição para servir à América, se houver oportunidade". Trump se aproximou do magnata dono do X, da Tesla e da SpaceX recentemente, na semana retrasada os dois chegaram a fazer uma live juntos.

Crise penitenciária no UK

A Inglaterra e o País de Gales vão antecipar a libertação de 3 mil presos a partir da semana que vem. A medida vai beneficiar detentos que cumpriram 40% da pena e visa reduzir a superlotação das cadeias. Na semana passada, autoridades britânicas chegaram a discutir a ideia de enviar presos para cadeias na Estônia. O aumento do número de condenações, penas mais longas e o alto custo da criação e manutenção de celas são algumas das causas da superlotação. Rebeliões recentes levaram o assunto a ser tratado como um sério problema nacional.

Deu no Financial Times

Onze países europeus pressionam por acordo com o Mercosul. O jornal noticia que líderes como o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, enviaram uma carta à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pedindo pressa na conclusão das negociações. Numa referência velada à crescente presença chinesa na América Latina, o texto afirma que "dado o contexto de crescente tensão geopolítica, é ainda mais essencial desenvolver alianças internacionais robustas". No entanto, o acordo enfrenta resistência da França, que teme a concorrência no setor agrícola. Leia mais