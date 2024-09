O debate da noite dessa terça-feira teve um claro vencedor para a imprensa americana: Kamala Harris. Até veículos de comunicação considerados simpáticos a Trump admitiram a vantagem da democrata. A opinião geral foi que o republicano caiu nas provocações da democrata, que apostava na propensão de Trump a perder a linha quando irritado. Para o Wall Street Jornal, do magnata Rupert Murdoch, Kamala "colocou Trump na defensiva". Nesta manhã, o site da Fox News destaca um artigo com o título "Houve uma clara vencedora no debate [Kamala], mas não acredite que a eleição está decidida". No campo da imprensa mais próxima das posições democratas, a avaliação foi a mesma. "Kamala coloca Trump na defensiva em debate acalorado", disse o New York Times. A manchete do Washington Post foi "Harris ataca Trump de forma incisiva e provoca respostas com retórica inflamada". Se você quiser saber mais sobre a eleição americana, inscreva-se para receber a newsletter Tixa News - Eleições Americanas. É gratuita. Taylor Swift anuncia apoio A cantora e megaestrela Taylor Swift declarou apoio a Kamala Harris na eleição americana. O anúncio foi feito em sua conta de Instagram após o debate. "Vou votar em Kamala Harris porque ela luta por direitos e causas que, acredito, precisam da defesa de uma guerreira." A postagem foi assinada com o pseudônimo "dona de gatos, sem filhos", expressão usada pelo candidato a vice de Trump, JD Vance, para desqualificar Kamala e suas eleitoras. O anúncio era muito aguardado pela campanha democrata, e o mistério sobre o eventual apoio de Taylor foi tema de intenso debate na imprensa americana nos últimos meses. Analistas, porém, têm dúvidas sobre seu efetivo impacto nas urnas em novembro. Biden ameaça Joe Biden disse que "está trabalhando agora mesmo" para autorizar a Ucrânia a usar mísseis americanos de longo alcance contra a Rússia. A declaração foi feita em resposta à pergunta de um repórter sobre o anúncio do secretário de Estado, Antony Blinken, de que o Irã está enviando mísseis balísticos de curto alcance para a Rússia. "Os mísseis iranianos permitem que a Rússia use uma parcela maior de seu arsenal para alvos que estão mais distantes da linha de frente", disse Blinken. Em resposta, EUA, Reino Unido, França e Alemanha disseram que vão impor mais sanções ao Irã. Até agora, os Estados Unidos têm se negado a fornecer armas de longo alcance à Ucrânia por receio de uma retaliação russa com o uso até de armamento nuclear. Palestina na ONU A Palestina ocupou, pela primeira vez, nessa terça um lugar como Estado na Assembleia Geral da ONU. O direito foi conquistado em votação na própria assembleia em maio "Não é apenas uma questão de procedimento, é um momento histórico", disse o embaixador egípcio, Osama Mahmoud Abdelkhalek Mahmoud. Israel, que invadiu os territórios palestinos em 1967 e ocupa até hoje militarmente a Cisjordânia, criticou a decisão, afirmando que "qualquer medida que melhore o status dos palestinos" na ONU é uma "recompensa para o Hamas". A resolução dá à delegação palestina o direito de apresentar propostas e de votar, mas não o de participar do Conselho de Segurança. A demanda palestina pelo status de membro da organização com direitos plenos foi derrubada em maio pelos Estados Unidos, aliado de Israel. Memória do golpe Um documentário exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto, o mais importante da América do Norte, traz revelações e depoimentos inéditos sobre a tentativa de golpe contra o governo de Nicolás Maduro em 2020. "Men of War" conta bastidores da Operação Gideão, a tentativa de invasão da Venezuela, por mar, de opositores do regime e mercenários liderados pelo ex-militar das forças especiais dos EUA Jordan Goudreau. Fundador da empresa de segurança privada Silver Corp, Goudreau afirma que estava a serviço do ex-líder da oposição venezuelana Juan Guaidó, que sempre negou envolvimento com a missão. Tufão no Vietnã O tufão Yagi já deixou 152 mortos no Vietnã, de acordo com o último balanço divulgado pelo governo local. O rio Vermelho, um dos maiores do país, subiu ao maior nível em duas décadas. A enchente em partes da capital Hanói chegou a um metro de altura. Um vilarejo no norte do país foi inteiramente destruído pelas águas, 25 pessoas morreram e centenas de socorristas procuram desaparecidos. O Yagi é o maior tufão que se formou na Ásia neste ano. Antes de chegar ao Vietnã, ele já havia deixado pelo menos 24 mortos na China e nas Filipinas. Ponte sob o rio Vermelho, no Vietnã, destruída pelo tufão Yagi Imagem: STR / AFP Deu no Silver Bulletin Kamala teve o debate que desejava. Em seu site e newsletter, o influente analista de pesquisa Nate Silver, criador do FiveThirtyEight, cita uma pesquisa da Polymarket que prevê uma chance de 97% de Kamala ser considerada a vencedora do debate de ontem. "Trump parecia não saber o que fazer com os blocos longos de 2 minutos e os microfones silenciados". Na opinião de Silver, porém, a democrata enfrenta um teste crucial nas próximas pesquisas. "Se ela não for capaz de mover o ponteiro [das pesquisas] pelo menos um pouco, talvez isso signifique que o país não esteja comprando o que ela diz".