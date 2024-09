Os tripulantes da missão Polaris Dawn, da SpaceX, realizaram hoje a primeira caminhada espacial privada e com fins comerciais. O bilionário Jared Isaacman e a engenheira Sarah Gillis deixaram a cápsula da SpaceX a 700 quilômetros da superfície da Terra. Dois outros tripulantes permaneceram dentro dela, mas expostos ao vácuo. É o mais distante do planeta que humanos chegaram desde a última missão Apollo da Nasa até a Lua, em 1972. Segundo a BBC, a missão da empresa de Elon Musk sinaliza que a iniciativa privada "é capaz de igualar ou até superar a exploração espacial com recursos públicos". Ataque à ONU O bombardeio aéreo de uma escola em Al Jaouni, usada como abrigo no centro da Faixa de Gaza, matou seis funcionários da agência da ONU para refugiados, segundo a própria ONU. Foi o maior número de mortes de integrantes da agência em um único incidente. Segundo a defesa civil de Gaza, um total de 18 pessoas foram mortas. O ataque foi condenado pelo secretário-geral, António Guterres. "O que está acontecendo em Gaza é completamente inaceitável." Israel disse ter realizado um "ataque preciso" contra militantes do Hamas. De acordo com as autoridades de saúde da Faixa de Gaza, 41.118 pessoas, mais de 2% da população, já foram mortas desde o início da atual ofensiva israelense, iniciada após a incursão do Hamas em Israel que deixou 1.139 mortos em outubro do ano passado. Morre Fujimori Alberto Fujimori, presidente do Peru de 1990 a 2000, morreu ontem aos 86 anos. Em maio, ele havia anunciado que estava com câncer na língua. Fujimori também sofria de vários outros problemas de saúde e recentemente havia quebrado o fêmur. O governo de Fujimori foi marcado pelo fechamento do Congresso em 1992, pela derrota da guerrilha maoísta Sendero Luminoso e por uma política econômica ultraliberal, com privatizações e desregulamentação da economia. No período, também houve o controle da hiperinflação, o que ocorreu simultaneamente ao fim do problema em vários países da região. Fujimori foi condenado por corrupção, violação dos direitos humanos e acusado de criar esquadrões da morte para fins políticos. Ele fugiu para o Japão, onde tinha cidadania, em 2000, mas foi preso no Chile em 2005, extraditado e condenado a 25 anos de cadeia. Em 2023, recebeu o direito de cumprir o restante da pena em prisão domiciliar. O fujimorismo continua sendo um movimento político relevante no Peru, sob liderança de sua filha Keiko, ex-candidata à Presidência. Plantação de peras no Vietnã fica submersa após enchente provocada pelo tufão Yagi, que já deixou mais de 200 mortos na Ásia Imagem: Nhac Nguyen/ AFP Partido islâmico avança na Jordânia A Frente de Ação Islâmica (FAI) conquistou 31 das 41 cadeiras reservadas aos partidos políticos e triplicou sua presença no Parlamento da Jordânia. O partido é o braço político do ramo jordaniano da Irmandade Muçulmana, movimento criado no Egito e que está na origem do Hamas. A maioria das 139 cadeiras, porém, não está sujeita à eleição e continuará com líderes tribais e militares leais ao rei Abdullah II. Apesar do efeito prático limitado, a dimensão da vitória eleitoral da FAI é vista como um sinal do impacto político do conflito em Gaza no mundo árabe. A Jordânia faz fronteira tanto com o território palestino ocupado da Cisjordânia como com Israel, com quem mantém relações diplomáticas. O país também é um dos principais aliados dos EUA na região e participou da coalizão internacional que ajudou Israel a se defender do ataque aéreo iraniano em abril. Deu no New York Times Especialistas afirmam que Kamala venceu o debate, mas eleitores indecisos não estão convencidos. O jornal entrevistou uma série de eleitores de perfis diferentes que ainda não decidiram em quem votar em novembro. Alguns concordam que Kamala teve um desempenho melhor no debate, mas a maioria sentiu falta de um detalhamento maior das propostas da candidata. "Harris enfrentou um desafio que Trump não enfrentava: dizer o que o país deveria esperar de sua presidência. Com um limite de dois minutos para as respostas que os candidatos poderiam dar, isso sempre seria difícil", diz a reportagem. Segundo o artigo, também há dúvidas entre os indecisos sobre a viabilidade política das promessas da democrata em um Congresso dividido. Leia mais, PUBLICIDADE