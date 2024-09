Ataques israelenses deixaram pelo menos 100 mortos e mais de 400 feridos no Líbano nesta segunda, de acordo com o Ministério da Saúde libanês. Mais cedo, Israel admitiu ter realizado mais de 300 ataques no país vizinho contra alvos que, diz, têm relação com o grupo xiita Hezbollah.

É uma das maiores ofensivas de Israel contra o Líbano desde a escalada das hostilidades há um ano. Para o editor de Internacional da BBC, Jeremy Bowen, há sinais de que as ações são o prenúncio de uma invasão por terra.

Pesquisa positiva para Trump

Donald Trump teve seu melhor resultado em semanas em três estados decisivos do sul dos EUA, de acordo com uma pesquisa de intenção de voto do jornal New York Times e Siena College. O republicano aparece com cinco pontos de vantagem no Arizona, quatro na Geórgia e dois na Carolina do Norte.

Segundo a analista de pesquisas do jornal, Nate Cohn, "na média, os números são cinco pontos percentuais melhores para Trump do que na última pesquisa nesses estados, em meados de agosto".

Extrema-direita avança na Alemanha

O Partido Social-Democrata alemão venceu as eleições regionais no estado de Brandemburgo, superando por uma margem estreita o partido de extrema-direita AfD (Alternativa para a Alemanha), que chegou a liderar as pesquisas de intenção de voto. O resultado evitou o que seria uma derrota humilhante para o chanceler Olaf Scholz, que mora em Potsdam, capital do estado, onde seu partido nunca havia perdido uma eleição desde a reunificação alemã, em 1990.

De qualquer forma, a eleição marca mais um avanço da AfD. No começo do mês, o partido conquistou, na Turíngia, a primeira vitória da extrema-direita em uma eleição estadual desde a queda do nazismo. A AfD também chegou em segundo lugar na Saxônia. Assim como Brandemburgo, os dois estados ficam na área que pertencia à antiga Alemanha Oriental.

Violência na Bolívia

Aliados do presidente Luis Arce e forças de segurança entraram em confronto na cidade de El Alto, na Bolívia, com defensores do Evo Morales nesse domingo. Desde terça-feira, o ex-presidente lidera uma marcha com cerca de 10 mil apoiadores em direção à capital. Um dos objetivos do movimento é derrubar a proibição da candidatura de Evo Morales nas próximas eleições presidenciais, marcadas para agosto. O grupo deve chegar nesta segunda a La Paz.

Desmoronamentos e enchentes causadas por tempestades deixaram uma pessoa morta e seis desaparecidas no centro do Japão Imagem: Yuichi Yamazaki / AFP

Marxista no Sri Lanka

Tomou posse nesta segunda-feira o primeiro presidente de origem marxista do Sri Lanka, Anura Dissanayake. A coalizão Poder Popular Nacional obteve 42,3% dos votos na eleição realizada nesse domingo, com um discurso anticorrupção e de defesa dos mais pobres, em meio a uma grave crise econômica. Dissanayake lidera o partido Frente de Libertação Popular, que no final dos anos 1980 liderou uma revolta armada contra o governo. Desde então, tanto ele como o partido se afastaram da luta armada.

Deu na CNN

Líbano pode se transformar em uma nova Gaza, diz secretário-geral da ONU. Em entrevista exclusiva a Fareed Zakaria, António Guterres disse estar preocupado com a possibilidade de que a escalada de violência entre Israel e o Hezbollah evolua para uma guerra total. "Isso seria uma tragédia devastadora para o mundo", disse Guterres.

Questionado sobre a dificuldade de um cessar-fogo em Gaza, Guterres respondeu que "nem o governo de Israel nem o Hamas realmente querem um cessar-fogo. Isso, para mim, é óbvio". Guterres disse condenar o "horrendo ataque terrorista de 7 de outubro" realizado pelo Hamas contra Israel, mas que também é preciso condenar "a tentativa de punição coletiva do povo palestino" por Israel. Leia mais