Mais da metade da população argentina vive na pobreza: 52,9%, um crescimento de cerca de 25% em relação ao final do ano passado, antes da posse do presidente de ultradireita Javier Milei. O aumento do número de indigentes foi ainda maior: 52%. O problema afeta agora 18,1% da população. Os dados divulgados nesta quinta-feira são do Instituto Nacional de Estatística e Censos. Desde que tomou posse em dezembro, Milei cortou gastos em programas sociais e adotou medidas que aprofundaram a recessão. Questionado sobre os números, o porta-voz de Milei, Manuel Adorni, culpou o que chamou de "situação desastrosa" recebida do governo anterior, do kirchnerista Alberto Fernández. Uma fonte do governo ouvida pelo jornal Clarín afirmou que "o principal objetivo [de Milei] era baixar a inflação, colocando ordem na economia" e que o governo sempre disse que 2024 iria ser pior do que 2023. China sobe Alguns dos principais índices de ações das bolsas da China fecharam a semana com o melhor desempenho desde a crise de 2008. O CSI 300 teve uma alta de 15,7% nos últimos cinco dias. O Hang Seng, de Hong Kong, fechou esta sexta com valorização de 3,55%. O resultado é reflexo do pacote de estímulo econômico anunciado pelo governo chinês no início da semana, que inclui redução das taxas de juros e injeção de dinheiro na economia, e de medidas posteriores de incentivo ao mercado imobiliário. O otimismo chinês teve impacto direto nos mercados no Brasil. Nos últimos quatro dias, as ações da Vale, que vende ferro para a China, subiram mais de 10%. Japão tem novo premiê Shigeru Ishiba foi escolhido por seu partido, Liberal Democrata (PLD), como próximo primeiro-ministro do Japão. Ele substituirá Fumio Kishida, que anunciou sua renúncia em agosto após uma série de escândalos e em meio à insatisfação da população com a alta de preços. Ex-ministro da Defesa, Ishiba é visto como um lobo solitário no PLD, mas é popular por suas declarações duras e vistas como francas por grande parte do eleitorado. Na disputa interna no partido, Ishiba derrotou a nacionalista Sanae Takahi, que defende uma postura mais dura do país perante a China. Ishiba, por outro lado, é crítico da aproximação do Japão aos EUA, com quem pede uma relação mais equilibrada. Ex-ministro da Defesa, Shigeru Ishiba será o próximo primeiro-ministro do Japão Imagem: Kim Kyung-hoon/Pool/AFP "Israel sabia" O anúncio do plano de cessar-fogo de 21 dias, rejeitado pelo governo Netanyahu, havia sido "coordenado com Israel", afirmou nessa quinta a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. "Nos sentimos à vontade para divulgar essa declaração ontem [quarta] à noite porque já vínhamos conversando com Israel e o Líbano". A proposta foi assinada por Biden, Macron e outros líderes. Segundo o jornal israelense Haaretz, citando fontes diplomáticas, Netanyahu havia concordado com o plano, mas voltou atrás por pressão de facções mais à direita de sua coalizão. Apesar da pressão de Biden em público por uma trégua em Gaza e no Líbano, o governo de Israel anunciou nesta quinta ter recebido mais um pacote de ajuda militar de US$ 8,7 bilhões dos EUA. Dois furacões O furacão de categoria 4, Helene, que chegou ontem à Flórida, deixou pelo menos quatro mortos e milhões de moradores sem energia elétrica. Os ventos chegaram a 225 km/h. Com quase 700 quilômetros de extensão, o Helene é um dos maiores furacões que já atingiu a região. Desde então, a tempestade perdeu força e, nesta madrugada, chegou à Geórgia. Ainda assim, segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA, ela continua "perigosa e pode causar mortes". Um outro furacão, o John, voltou a ganhar força e provoca grandes inundações na costa sudoeste do México. Denúncia de abusos em El Salvador Duas ONGs de El Salvador denunciaram à Comissão Internacional de Direitos Humanos (CIDH) 530 casos de tortura, homicídios e desaparecimentos sob o regime de exceção imposto pelo governo do presidente Nayib Bukele. Desde a adoção das medidas, mais de 80 mil pessoas foram presas e os índices de criminalidade despencaram. Grupos de direitos humanos, porém, têm denunciado abusos, prisões de inocentes e cerceamento do direito de defesa. A CDIH não tem o poder de impor sanções, mas pode levar o caso à Corte Interamericana. Como signatário, El Salvador, em tese, está sujeito às sentenças emitidas pelo tribunal,embora elas nem sempre sejam acatadas pelos governos nacionais. Deu no Guardian Por que a OpenAI quer se tornar uma empresa com fins lucrativos e por que isso importa? O jornal argumenta que o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial é caro, e a empresa caminha para um prejuízo de US$ 5 bilhões neste ano. "Por isso, precisa de investimento". Por outro lado, a reportagem afirma que, na corrida entre empresas privadas por sistemas de IA cada vez mais poderosos, a segurança pode acabar "ficando em segundo plano". Leia mais. PUBLICIDADE