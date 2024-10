Oito soldados israelenses foram mortos ontem em confrontos com integrantes do Hezbollah. As mortes ocorreram no segundo dia da invasão de Israel no sul do Líbano. É a maior perda de vidas do tropas do país em um ano de conflito com o grupo xiita, apoiado pelo Irã.

Na noite passada, Israel voltou a bombardear a capital Beirute. Houve pelo menos três fortes explosões no bairro xiita de Daieh e outra, próxima do centro da cidade, que deixou nove mortos.

Segundo o Ministério da Saúde libanês, só nessa quarta, mais de 50 pessoas morreram em ataques israelenses. O número de mortes nas duas semanas da ofensiva ultrapassa mil.

Hamas assume mortes em Tel Aviv

As Brigadas Al-Qassam, braço militar do Hamas, assumiram a autoria do ataque que deixou sete pessoas mortas e 16 feridas anteontem em uma estação de trem de Tel Aviv. Um dos autores do ataque foi morto pela polícia, e o outro ficou "gravemente ferido". O atentado ocorreu minutos antes do início do ataque de mísseis do Irã contra Israel.

Trump acusado de "manobra criminal provada"

Donald Trump recorreu a uma "manobra criminal privada" para fraudar os resultados da eleição de 2020. A acusação está no relatório em que o promotor especial Jack Smith argumenta que, por isso, o republicano não está coberto pela imunidade concedida pela Suprema Corte a presidentes por decisões tomadas no exercício do cargo.

"Na condição de candidato, ele usou trapaças para atacar todas as etapas do processo eleitoral." Segundo a acusação, quando foi informado por um assessor de que o vice-presidente Mark Pence corria riscos durante a invasão do Congresso em 6 de janeiro de 2021, Trump respondeu: "E daí?".

Rússia avança

A Rússia obteve uma importante conquista na guerra com a Ucrânia ao tomar a cidade de Vuhledar, na região de Donetsk, no leste do país. A cidade era um bastião da defesa ucraniana desde o início da ofensiva russa em fevereiro de 2022.

Ontem, o Exército de Zelensky admitiu a retirada das tropas para o oeste para "preservar vidas e equipamentos". A tomada de Vuhledar deve facilitar o avanço russo em direção ao norte da região do Donbass e evidencia as dificuldades enfrentadas pelas tropas ucranianas recentemente.

OpenAI dobra de valor

A OpenAI fechou uma rodada de capitalização em que a empresa foi avaliada em US$ 157 bilhões - quase o dobro da avaliação de US$ 86 bilhões, realizada no começo do ano, segundo o jornal Wall Street Journal.

O valor coloca a dona do Chat GPT no mesmo patamar de empresas como Goldman Sachs, Uber e AT&T. Na rodada de capitalização dessa quarta-feira, a OpenAI captou US$ 6,6 bilhões de investidores como Microsoft e Softbank.

Na semana passada, o New York Times noticiou que a companhia deve ter prejuízos de US$ 5 bilhões no ano. Segundo a agência de notícias Reuters, a OpenAI também está trabalhando na mudança de sua configuração corporativa para se tornar uma empresa com fins lucrativos.

O rapper norte-americano Sean Diddy é acusado de abuso sexual por mais de 100 pessoas Imagem: Angela Weiss / AFP

Dengue na Itália

A pequena cidade de Fano, na costa do Adriático, entre Roma e Florença, enfrenta um surto de dengue que já provocou mais de 100 casos desde agosto. 35 deles exigiram hospitalização. Neste ano, o total de casos na Itália já chega a 500.

"A situação está fora de controle, as infecções são pelo menos o dobro", disse Roberto Burioni, professor de virologia da Universidade San Raffaele, de Milão. A doença, típica de países tropicais, como o Brasil, tem avançado pelo sul da Europa em razão do aumento das temperaturas causado pelas mudanças climáticas.

Deu na BBC

Ataque de Israel que matou 22 em abrigo em Gaza tinha como alvo um militante do Hamas. A reportagem se refere ao bombardeio da antiga escola Al-Zeitoun C, na cidade de Gaza, no final de setembro.

Entre as 22 pessoas mortas, havia 13 crianças e seis mulheres, uma delas grávida, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. As informações foram confirmadas pela reportagem da BBC no local. "Vários civis morreram por causa de um único alvo", diz o texto. Segundo a Unicef, metade das escolas usadas como abrigos para civis já foram atingidas por ataques de Israel. Leia mais.