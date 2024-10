Com menos de um mês para a eleição de 5 de novembro, duas pesquisas importantes sobre a disputa nos EUA divulgadas hoje mostraram tendências opostas, mas liderança de Kamala Harris. O levantamento New York Times/Siena College trouxe a democrata pela primeira vez desde julho à frente de Donald Trump, ainda que dentro da margem de erro: 49% a 46%. A pesquisa anterior mostrava empate em 47%. No levantamento Reuters/Ipsos, a vantagem de Kamala sobre Trump também é de 3 pontos: 46% a 43%. Mas os números mostram uma redução da vantagem da democrata, que era de 5 pontos na pesquisa anterior. Israel x Hezbollah Israel admitiu ter usado 100 aviões de guerra para atacar 120 alvos no Líbano nessa segunda-feira. É uma das maiores ofensivas aéreas desde que os ataques tiveram início há cerca de três semanas. Segundo Israel, um comandante do Hezbollah em Beirute, Suhail Husseini, foi morto. O grupo xiita, no entanto, continuou a lançar foguetes contra a cidade de Haifa, no norte de Israel, ferindo pelo menos 12 pessoas. Em entrevista à rede de TV Al Jazeera, o vice-líder do Hezbollah, Naim Qassem, disse que os recursos e as capacidades do grupo não foram afetados por Israel. Qassem também afirmou que o Hezbollah apoia os esforços por um cessar-fogo no Líbano - sem condicionar, pela primeira vez, uma trégua ao fim dos ataques de Israel na Faixa de Gaza. Furacão de categoria 5 ameaça Flórida O furacão Milton, que tem previsão de chegada à costa da Flórida amanhã à noite, ganhou força e atingiu a categoria 5 - a maior da escala, com ventos de até 280 km/h. A velocidade com a que a tempestade ganhou força é sem precedentes. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos EUA, o Milton é o furacão com o segundo ganho de potência mais rápido da história no Golfo do México. De acordo com um estudo divulgado nesta segunda pelo Climate Central, as mudanças climáticas aumentaram de 400 a 800 vezes a probabilidade de ocorrência do aquecimento das águas ao nível que está intensificando o furacão Milton. Nobel para a Inteligência Artificial O Prêmio Nobel de Física anunciado hoje foi para descobertas e invenções no campo do aprendizado de máquinas e inteligência artificial. Os ganhadores foram os cientistas John Hopfield, americano, e Geoffrey Hinton, britânico-canadense. Hopfield, da Universidade de Princeton, criou uma memória associativa que pode armazenar e reconstruir imagens. Hinton, da Universidade de Toronto, inventou um método que pode encontrar propriedades em dados de forma autônoma e realizar tarefas como a identificação de elementos específicos em imagens. Os dois "usaram ferramentas da física para desenvolver métodos que são a base do poderoso aprendizado de máquina de hoje", disse a Fundação Nobel no comunicado de anúncio." Nobel de Medicina Os cientistas americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun ganharam o Nobel de Medicina pela descoberta do microRNA. Essa nova classe de pequenas moléculas da RNA tem um papel crucial na regulação genética - o mecanismo que permite o desenvolvimento de células com diferentes formas e funções a partir da mesma informação contida no DNA de cada pessoa. Falhas nessa regulação podem levar ao desenvolvimento de câncer e de outras doenças congênitas. No anúncio do prêmio, ontem, a Fundação Nobel afirmou que a descoberta "revelou um princípio completamente novo de regulação gênica, essencial para organismos multicelulares, incluindo humanos. Sabe-se agora que o genoma humano codifica mais de 1.000 microRNAs." Kais Saied é reeleito presidente da Tunísia após desqualificação de concorrentes e prisão do principal adversário Imagem: Divulgação/Assessoria de Imprensa da Presidência da Tunísia Mortes no Himalaia Cinco alpinistas russos morreram no Himalaia durante a escalada do Dhaulagiri, o sétimo pico mais alto do mundo, com 8.167 metros de altura. Segundo Rakesh Gurung, da autoridade de turismo do Nepal, eles "despencaram" quando estavam a 7.700 metros de altitude. Um sexto integrante do grupo desistiu no meio do caminho e foi resgatado por helicóptero. No ano passado, um recorde de 18 pessoas morreram em escaladas no Himalaia. Deu no El País Ajuste econômico cobra seu preço de Milei e começa o desencanto. Segundo o jornal espanhol, a popularidade do presidente argentino caiu em outubro para o nível mais baixo desde a posse em dezembro: 42%, dez pontos percentuais a menos do que em maio. A reportagem argumenta que o índice ainda é "digno", mas pondera que Milei não é um político tradicional e precisa de apoio popular como nenhum outro. "Ele está em franca minoria no Congresso, não tem nenhum governador aliado, e seu partido, La Libertad Avanza, está em construção." Entrevistada pelo jornal, a consultora Analía del Franco disse que a situação não é terminal, mas o desencanto começa a se mostrar notório". Leia mais. PUBLICIDADE