Mais de um milhão de pessoas estão sob ordem de evacuação na Flórida devido à chegada do furacão Milton, um dos mais potentes já registrados. A previsão é que o furacão atinja a região de Tampa Bay, no norte do estado, na noite desta quarta ou madrugada de quinta. Na medição do começo desta manhã, Milton era classificado como um furacão de categoria 5, o mais alto da escala, com ventos de quase 300 km/h. Ele deve perder força, mas ainda assim chegar ao continente como um furacão de categoria 4, o que é raro. Ontem, o presidente Biden disse aos moradores das áreas no caminho da tempestade que a evacuação é uma "questão de vida ou morte". Google em pedaços? Promotores do Departamento de Justiça dos EUA incluíram a possibilidade de desmembramento do Google em uma petição ao juiz Amit P. Metha, do tribunal do Distrito de Columbia. Metha anunciará em 20 de novembro a que penalidades o Google estará sujeito após a condenação da empresa por práticas monopolistas em agosto. Entre as medidas levantadas, estaria a venda do navegador Chrome e do sistema operacional Android. A vice-presidente de assuntos regulatórios do Google, Lee-Ann Mulholland, disse que a proposta é "radical" e "penalizaria consumidores, empresas e desenvolvedores". Além do Google, outras big techs como Amazon, Apple e Meta sofrem processos semelhantes. Ontem, 13 estados americanos acusaram a TikTok na Justiça de colocar em risco o bem-estar mental de crianças. Mais um Nobel para a IA O Prêmio Nobel de Química foi concedido hoje cedo a três cientistas pelo uso de inteligência artificial e computação na pesquisa de proteínas. O americano David Baker ficou com metade do prêmio "pelo design computacional de proteínas". A outra metade foi para o também americano John Jumper e o britânico Demis Hassabis, que usaram a IA para prever a estrutura de quase todas as proteínas conhecidas. É o segundo Nobel deste ano que vai para pesquisas com uso da inteligência artificial. O prêmio de Física, anunciado ontem, já havia sido concedido por descobertas e invenções no campo do aprendizado de máquinas. Ataque em Damasco, capital da Síria, atribuído a Israel deixou pelo menos quatro pessoas mortas nesta terça-feira Imagem: AFP Libaneses em fuga A população de um quarto do território do Líbano está sob ordens de evacuação emitidas pelas forças militares israelenses, segundo o Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU. De acordo com o órgão, desde 8 de outubro do ano passado, um dia após o ataque do Hamas contra Israel, 2 mil pessoas já foram mortas e cerca de 10 mil feridas. Hoje, no norte de Israel, um ataque a facadas deixou seis pessoas feridas, duas delas em estado grave. A polícia chamou o incidente de "ataque terrorista". Israel anunciou nessa terça-feira o envio de mais tropas para o Líbano, e Netanyahu afirmou que o provável sucessor de Hassan Nasrallah na liderança do Hezbollah, Hashem Safieddine, foi morto em um bombardeio. Eleição em Moçambique Moçambique vai às urnas nesta quarta-feira após 50 anos de independência de Portugal e de poder da Frelimo, partido de inspiração marxista que surgiu do movimento anticolonial. Mais uma vez, o favorito é um político da legenda - Daniel Chapo. Se eleito, ele será o primeiro presidente do país nascido após a independência. Chapo enfrenta Ossufo Momade, candidato da Renamo, partido de direita que enfrentou a Frelimo durante a guerra civil (1977-1992), e o independente Venancio Mondlane, ex-Renamo. Quem vencer terá o desafio de enfrentar uma dívida de quase 100% do PIB do país, e uma insurgência no norte que já deixou mais de 4 mil mortos e quase um milhão de refugiados. Deu no Washington Post Trump enviou testes de covid secretamente para Putin, diz livro. A revelação está em um trecho de "War" ("Guerra"), do jornalista Bob Woodward, publicado pelo jornal. Segundo o livro, a remessa foi feita em 2020, quando havia falta de testes nos EUA, e Putin teria pedido sigilo ao então presidente americano: "Não quero que você conte a ninguém porque as pessoas ficarão bravas com você, não comigo". Woodward também afirma que Trump teve pelo menos sete conversas com Putin após deixar o poder, de acordo com um ex-assessor do republicano. Woodward é um dos célebres repórteres por trás da investigação do Watergate. Leia mais.