O furacão Milton destruiu edifícios, provocou inundações e deixou mais de três milhões de moradores da Flórida sem energia e sem água nesta quinta-feira. Autoridades locais falam em vários mortos, mas ainda não há um balanço do total. Segundo o governador Ron DeSantis, a tempestade provocou 116 alertas de tornado, com 19 confirmados. O teto de um estádio em St. Petersburg foi destruído. Milton chegou à Flórida como um furacão de categoria 3 (com ventos de até 140 km/h) e até o fechamento desta edição mantinha a condição de furacão, de categoria 1, na escala que vai até 5. Nobel de Literatura para sul-coreana A sul-coreana Han Kang ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, anunciado nesta manhã. A Academia sueca justificou a escolha por sua "intensa prosa poética, que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana". Han tem 53 anos e é autora de romances e poesia. Ela se tornou conhecida fora da Coreia do Sul com o romance "A Vegetariana", de 2007, que ganhou vários prêmios internacionais, entre eles o Booker, em 2016. Sua obra inclui também "O Livro Branco", "Lições de Grego" e "Atos Humanos", todos já traduzidos para o português. É o primeiro Nobel de Literatura para um autor coreano. Autora de "A Vegetariana", a escritora Han Kang recebeu o primeiro Nobel de Literatura Imagem: Yonhap/AFP Ameaça de Israel O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o esperado ataque contra o Irã será "letal, preciso e surpreendente". "Eles não entenderão o que aconteceu e como aconteceu, eles verão os resultados", disse Gallant. A resposta prometida por Israel ao ataque de mísseis do Irã contra o país na semana passada também foi tema ontem de uma conversa telefônica entre Netanyahu, Biden e Kamala Harris. A assessora de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o diálogo foi produtivo, mas reconheceu que os dois líderes têm discordâncias. Mortes em Gaza e em Israel Um ataque aéreo israelense a uma escola usada como abrigo para desalojados deixou cerca de 30 pessoas mortas e mais de 50 feridas em Deir al-Balah, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza. Israel afirma que o alvo era um centro de comando e controle do Hamas. Ontem, um foguete lançado pelo Hezbollah matou um homem e uma mulher em Kiryat Shmona, cidade do norte de Israel, próxima à fronteira com o Líbano. Eles foram as primeiras vítimas fatais de ataques do Hezbollah a Israel desde a escalada dos confrontos com o grupo xiita há um ano. Banco Mundial: Taxem a propriedade O Banco Mundial defendeu o aumento de impostos sobre a propriedade na América Latina como forma de ajudar os governos a enfrentar a crise fiscal. Segundo o banco, a medida bem aplicada poderia aumentar as receitas públicas em 3% do PIB em alguns países. De acordo com o economista-chefe da instituição para a América Latina e Caribe, William Maloney, a propriedade "é menos móvel, mais fácil de monitorar e onde a maior parte da riqueza da América Latina está concentrada". A afirmação está no último relatório sobre a região, divulgado ontem, e coincide com o anúncio do governo brasileiro de estudos para taxar as grandes fortunas. Essa proposta é considerada por Maloney de execução mais difícil. "Os super-ricos são muito móveis e os ativos financeiros são fáceis de mover e esconder." Desastre irreversível O aquecimento do planeta em 1,5ºC acima da média do período pré-industrial teria consequências irreversíveis, segundo um estudo assinado por 30 cientistas publicado nessa quarta-feira na revista Nature. Os pesquisadores afirmam que, mesmo que esse aumento de temperatura fosse revertido, os prejuízos se estendem por milhares de anos. Entre os danos, o estudo cita o aumento do nível do mar e mudanças no padrão das correntes marítimas. "Mesmo que as temperaturas se reduzam novamente, o mundo não será o mesmo", disse o cientista austríaco Carl-Friedrich Schleussner. "Somente por meio de reduções ambiciosas de emissões a curto prazo podemos reduzir efetivamente os riscos das mudanças climáticas." Deu na BBC As duas forças em jogo entre Biden e Netanyahu. Segundo o analista de Oriente Médio da BBC, Jeremy Bowen, os prejuízos causados ao Hezbollah e ao Hamas encorajaram Israel a tentar destruir as instalações nucleares do Irã. "Eles eram a apólice de seguro do Irã contra um ataque. Agora, foram neutralizados", disse a Bowen o ex-primeiro-ministro de Israel Naftali Bennett. Segundo o jornalista britânico, Biden discorda. "Os EUA não acreditam que o Irã está prestes a fazer uma arma nuclear. Um ataque pode levá-lo a fabricar uma." Leia mais.