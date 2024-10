Um ataque com drones do Hezbollah a uma base militar em Binyamina, no norte de Israel, matou quatro soldados neste domingo. Foi o ataque com maior número de vítimas fatais contra forças israelenses desde o início da escalada do conflito. Ainda ontem, ataques de Israel contra uma escola usada como abrigo e contra um hospital na Faixa de Gaza deixaram pelo menos 26 pessoas mortas, entre elas 15 crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. O governo do Líbano disse que 51 pessoas morreram em razão de bombardeios realizados por Israel. Israel invade base da ONU As forças de paz da ONU no Líbano (Unifil) afirmaram em um comunicado que dois tanques de guerra israelenses invadiram uma base da missão no sul do país neste domingo. "Por volta das 04h30, quando as forças de manutenção da paz estavam nos abrigos, dois tanques Merkava do exército israelense destruíram o portão principal e entraram na posição à força". Segundo a Unifil, os tanques permaneceram no local por 45 minutos. O incidente ocorreu um dia após o anúncio de que um quinto capacete azul foi ferido na região, pelo menos dois deles por disparos israelenses. Em um comunicado, Israel afirmou que "um tanque que tentava evacuar soldados feridos sob fogo recuou vários metros e colidiu com um posto da Unifil". EUA reforçam arsenal israelense Os Estados Unidos anunciaram o envio de um moderno sistema de defesa antimísseis para Israel, o THAAD - bateria de defesa aérea de alta altitude. O país também fornecerá cerca de 100 soldados para a operação do equipamento. O objetivo do envio é "apoiar a defesa de Israel e proteger os americanos de ataques do Irã e de milícias alinhadas com o Irã", disse o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder. O Irã afirmou que a iniciativa colocará "vidas de soldados americanos em risco". Nobel de Economia O Prêmio Nobel de Economia deste ano foi concedido ao turco-americano Daron Acemoglu e aos britânico-americanos Simon Johnson e James A. Robinson por estudos sobre as causas da diferença de prosperidade entre as nações. O comunicado sobre a escolha afirma que "os laureados demonstraram que uma explicação para essa diferença são as instituições sociais criadas durante a colonização". "Sociedades com Estado de Direito fraco e instituições que exploram a população não produzem crescimento ou mudanças para melhor". Imagem divulgada pelo Exército da China mostra exercício militar de cerco a Taiwan Imagem: AFP/Divulgação Comando Leste do Exército da China Massacre no Equador A polícia de Durán, no Equador, anunciou que sete pessoas foram mortas a tiros na noite de sábado no terceiro massacre na cidade em menos de uma semana. As vítimas saíam de uma casa de jogos quando foram atacadas por homens que se aproximaram em dois carros. Durán é palco de uma guerra entre dois grupos criminosos, o Latin King e o Chone Killer. Os dois outros ataques, na terça e na quarta, haviam deixado cinco mortos cada. A cidade fica na província de Guayas, uma das seis do país sob estado de exceção por causa da onda de violência associada ao narcotráfico. De 2018 e 2023, a taxa de homicídios no Equador passou de 6 para 47 a cada 100 mil habitantes por ano. Deu no New York Times Perda de votos negros e latinos complica caminho de Kamala Harris para a vitória. A reportagem cita como exemplo o fato de que, há quatro anos, Joe Biden teve 93% dos votos das mulheres negras, segundo pesquisas de boca de urna. Nesta campanha, o percentual de intenções de voto nesse grupo caiu para 83%. Com a mudança, o jornal afirma que a candidata democrata se tornou mais dependente do apoio de eleitores brancos e moradores dos subúrbios, historicamente mais alinhados aos republicanos. Leia mais. PUBLICIDADE