Vladimir Putin recebe mais de 20 chefes de Estados a partir de hoje para a 16ª Reunião de Cúpula do Brics, em uma demonstração das limitações das tentativas dos EUA e de seus aliados em isolar a Rússia. A pauta do encontro, que teve início nesta manhã, inclui a discussão sobre um sistema financeiro internacional paralelo ao dólar e ampliação do grupo, com a possível entrada da Venezuela, entre outros países. Entre os líderes que confirmaram presença estão o presidente da China, Xi Jinping, e do Irã, Masoud Pezeshkian, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Lula se recupera após bater a cabeça em uma queda no domingo e cancelou sua ida ao evento. Kamala x Trump Uma nova pesquisa Reuters/Ipsos, divulgada nesta terça, voltou a mostrar Kamala Harris com três pontos de vantagem sobre Donald Trump nas intenções de voto nacionais para eleição americana: 46% a 43%. No levantamento da semana passada, os índices eram 45% e 42%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados. A pesquisa Ipsos/Reuters aparece no momento em que levantamentos recentes nos estados decisivos mostram um pequeno avanço de Trump e uma disputa ainda mais indefinida. Varíola dos macacos na Alemanha A Alemanha confirmou hoje o primeiro caso da variante clado 1b da varíola dos macacos, o mpox, no país. A infecção foi detectada na sexta-feira em uma pessoa que contraiu o vírus no exterior. É o segundo caso da doença na Europa, o primeiro foi registrado na Suécia em agosto. A varíola dos macacos provocada pela variante clado 1b é mais contagiosa e fatal do que a versão da doença que provocou a epidemia global em 2022. Em agosto, a OMS declarou a mpox uma emergência de saúde global pela segunda vez em dois anos. Nova liderança do Hamas O Hamas será dirigido por um comitê de cinco membros, com sede no Catar, em substituição ao líder Yahya Sinwar, morto na Faixa de Gaza pelo Exército de Israel na semana passada. Um novo líder será escolhido nas eleições internas marcadas para março, "se as condições permitirem". As informações são de dois integrantes do movimento de resistência palestino ouvidas pela agência de notícias France Presse. O comitê foi formado em agosto, após o assassinato do líder anterior, Ismail Hanyeh. Ele é composto por Khalil al Haya, representante de Gaza, Zaher Jabarin (Cisjordânia), Khaled Meshaal (palestinos no exterior), além de Mohamed Darwish, do Conselho Shura do Hamas, e o secretário do escritório político, cujo nome é mantido em sigilo. Bairro de Shayan. no sul de Beirute, atacado por Israel nesta terça-feira Imagem: AFP População da Ucrânia encolhe A Ucrânia perdeu cerca de um quarto de sua população desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Segundo o Fundo de População da ONU, a Ucrânia tinha aproximadamente 40 milhões de habitantes antes da guerra, e perdeu mais de 10 milhões. A maior parte da redução se explica pela imigração em massa de refugiados, cerca de 6,7 milhões de pessoas. O conflito também provocou uma grande queda na taxa de natalidade que está em torno de um filho por mulher, um dos índices mais baixos do mundo. A população da Rússia, de cerca de 140 milhões de habitantes, também está em declínio. COP da biodiversidade começa mal A 16ª COP da Biodiversidade teve início ontem na Colômbia com a divulgação de um balanço negativo. Apenas 31 dos 195 países que assinaram o acordo para tentar interromper a destruição da natureza em 2022 apresentaram o plano nacional no prazo previsto, de até sexta-feira. Entre os países que não finalizaram o documento está o Brasil. O evento deve ser a maior cúpula sobre Biodiversidade já realizada, com participação de 200 países e mais de 23 mil delegados. O financiamento das iniciativas de conservação deve dominar os debates. "Para poder seguir falando de proteção, precisamos de um mecanismo de financiamento direto", disse na abertura o líder dos povos indígenas da Amazônia colombiana, Oswaldo Muca Castizo. Deu no Financial Times Mercados do Irã despencam e voos são cancelados diante de iminente ataque de Israel. Segundo a reportagem, o país se prepara para a retaliação israelense ao ataque de mísseis iranianos do começo do mês e suas consequências. O riad, moeda local, perdeu 5% do seu valor nas últimas três semanas, e a bolsa caiu 6% no mesmo período. Todas as companhias aéreas, com exceção da Flydubai, suspenderam suas operações no país. "Muitos temem que a ameaça de guerra aprofunde o isolamento e a crise econômica do Irã." Leia mais.