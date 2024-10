Soldados norte-coreanos já estão em Kursk, área de conflito na Rússia invadida por tropas ucranianas. A informação é da agência de inteligência da Ucrânia. Segundo o comunicado, já há 12 mil soldados norte-coreanos na Rússia, a maioria em treinamento no leste do país, mas alguns já teriam sido avistados na zona de combate perto da fronteira com a Ucrânia.

Questionado durante a reunião do Brics sobre a participação norte-coreana no conflito, Putin respondeu de forma enigmática. "Se há imagens [dos soldados], elas são reflexo de alguma coisa". Hoje, ele disse à TV estatal que "isso é um assunto" da Rússia. No começo da semana, o Parlamento russo ratificou um tratado de defesa mútua entre os dois países em caso de ataque a qualquer um deles.

Retomada das negociações sobre Gaza

Os EUA e o Catar anunciaram que haverá neste domingo, em Doha, uma nova rodada de negociações sobre um cessar-fogo na Faixa de Gaza e a libertação dos reféns israelenses em posse do Hamas.

O governo israelense afirmou em comunicado que enviará o chefe do Mossad, David Barnea, para o encontro. "As partes discutirão as diversas opções para retomar as negociações com vistas à libertação dos reféns cativos do Hamas".

Segundo a agência de notícias France Presse, uma delegação do Hamas afirmou ao governo do Egito que o grupo palestino está disposto a suspender os combates, "mas Israel deve se comprometer com um cessar-fogo, se retirar da Faixa de Gaza, permitir o retorno dos deslocados, aceitar um acordo sério de troca de presos e permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza".

Esquerda na frente no Uruguai

Yamandú Orsi, candidato da Frente Ampla de esquerda e aliado do ex-presidente José "Pepe" Mujica, lidera as pesquisas de intenção de voto a dois dias do primeiro turno do pleito que escolherá no domingo o sucessor do presidente Lacalle Pou, do Uruguai. Orsi tem entre 41% e 47% da preferência dos eleitores.

Álvaro Delgado, candidato do Partido Nacional, de centro-direita, e ex-ministro de Pou, aparece com entre 20% e 25%. Ele disputa um lugar no provável segundo turno com Andrés Ojeda, do Partido Colorado, que se apresenta como um candidato antissistema.

Curdos assumem ataque na Turquia

Uma conta de Telegram ligada ao PKK reivindicou para o grupo curdo a autoria do atentado que deixou cinco pessoas mortas e 22 feridas na frente de uma empresa do setor de defesa turca, nas proximidades de Ancara.

"A ação de sacrifício cometida contra o complexo da IAT em Ancara na quarta-feira foi executada por uma equipe do 'batalhão dos imortais'", afirma a nota. O objetivo da ação, segundo o grupo, seria enviar "advertências e mensagens contra as práticas genocidas, massacres e práticas isolacionistas do governo turco".

Um homem e uma mulher que participaram do atentado foram mortos pelas forças de segurança. Após o ataque, a Turquia bombardeou regiões curdas da Síria e do Iraque.

Ataque turco na província de Hasakeh, na Síria, após atentado curdo nas proximidades de Ancara Imagem: Souleiman/AFP

Ex-colônias pedem reparação britânica

Líderes de integrantes da Comunidade Britânica, bloco formado majoritariamente por ex-colônias inglesas, mas não só, exigiram do Reino Unido um pedido de desculpas e reparações pelos "horrores da escravidão".

O pedido foi feito nesta sexta em uma reunião de cúpula em Apia, capital de Samoa, com participação do rei Charles III. "Os horrores da escravidão deixaram uma ferida profunda e geracional em nossas comunidades, e a luta por justiça reparatória está longe de terminar", disse o primeiro-ministro das Bahamas, Philip Davis.

O rei Charles pediu que os participantes da reunião "rejeitem a linguagem da divisão", mas disse admitir "que os aspectos mais dolorosos do passado continuam repercutindo". O primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, negou qualquer pagamento de compensações pelo passado escravista do país. Seus assessores também descartaram a possibilidade de um pedido de desculpas.

Governista eleito em resultado contestado em Moçambique

A Comissão Eleitoral de Moçambique anunciou que o candidato do governo, Daniel Chapo, foi eleito presidente com cerca de 70% dos votos na eleição realizada no dia 9. Chapo concorreu pela Frelimo, partido de esquerda que está no poder desde a independência de Portugal, em 1975.

O independente Venâncio Mondlane (ex-Renamo) ficou em segundo com 20% dos votos e convocou dois dias de protestos contra o que chamou de fraude. Houve confrontos entre manifestantes da oposição e a polícia na capital, Maputo, e em várias províncias. Observadores da União Europeia relataram "irregularidades durante a contagem e alterações injustificadas nos resultados da eleição".

A eleição marcou a maior derrota da Renamo, partido oriundo do grupo de direita que lutou contra a Frelimo durante a guerra civil pós-independência. Seu candidato, Ossufo Momade, obteve apenas 6% dos votos.

Deu na BBC

Democratas estão ansiosos com o avanço de Trump em uma eleição apertada. Não há dúvidas de que Kamala Harris reconquistou parcelas importantes do eleitorado democrata que estavam insatisfeitos com a candidatura de Joe Biden, afirma a reportagem da rede britânica. Mas, para vencer Trump, ela precisaria expandir seu apoio além da base tradicional do partido. Segundo o texto, porém, é Trump que tem ganhado terreno em uma parcela fundamental do eleitorado: trabalhadores nos estados de Michigan, Wisconsin e Pensilvânia e segmentos do eleitorado negro e latino. Leia mais.