Inundações provocadas por chuvas torrenciais deixaram pelo menos 51 mortos na região de Valência, no sudeste da Espanha, segundo balanço "provisório" da defesa civil. É o maior número de mortos por uma catástrofe climática na Europa desde as inundações de 2021 na Alemanha e Bélgica, que causaram mais de 200 mortes. Imagens mostram carros sendo arrastados e ruas destruídas. Em algumas cidades não há energia elétrica nem serviço de telefone, e muitos locais estão inacessíveis. "Estamos diante de uma situação inédita, da qual ninguém tem recordação", disse o chefe do governo de Valência. Proposta de cessar-fogo Mediadores que participaram das reuniões sobre um cessar-fogo entre Israel e o Hamas no começo da semana em Doha vão propor ao movimento palestino uma trégua de "menos de um mês", segundo informações da agência de notícias France Presse. A proposta inclui troca de reféns por prisioneiros e aumento da ajuda humanitária. Em outra frente, os EUA trabalham em uma proposta de cessar-fogo de 60 dias no Líbano entre Israel e o grupo xiita Hezbollah, segundo informações da agência de notícias Reuters. No entanto, a rede israelense TV Canal 12 afirmou que o governo busca um acordo que autorize o país a realizar ataques aéreos para garantir a "aplicação direta" da trégua. 'Resultado horripilante' Os Estados Unidos criticaram publicamente Israel ontem pelo ataque a um prédio residencial de Beit Lahia, na Faixa de Gaza, que deixou quase cem pessoas mortas, incluindo 25 crianças, de acordo com o Ministério da Saúde local. Um porta-voz do Departamento de Estado classificou o bombardeio de "um incidente horrível com um resultado horripilante". O Exército de Israel afirmou em nota estar ciente dos relatos de que "civis foram afetados" e que está investigando o que aconteceu. No sábado, outro ataque na mesma cidade já havia deixado "dezenas de mortos". No Líbano, um ataque isralense no vale do Bekaa na segunda à noite matou pelo menos 60 pessoas, segundo autoridades locais. Trump avança Donald Trump continua avançando nas pesquisas de intenção de voto nacionais para a eleição da próxima terça-feira. O último levantamento Ipsos/Reuters, concluído no domingo, mostra o ex-presidente um ponto atrás da democrata: 44% a 43%, dentro da margem de erro. É a terceira pesquisa consecutiva do instituto que mostra redução da diferença numérica entre eles. Há um mês, Kamala tinha uma vantagem de três pontos. Ataque russo com drones deixa nove feridos na capital da Ucrânia, Kiev Imagem: Anatolii Stepano/AFP Cidade maia descoberta Arqueólogos descobriram uma vasta cidade maia perdida no meio da selva de Campeche, sul do México. Os pesquisadores identificaram 6.764 estruturas do que parece ter sido um centro urbano populoso. O complexo foi chamado de Valeriana e pode ter sido a segunda cidade com a maior densidade populacional da civilização maia, atrás apenas de Calakmul, na Guatemala. No estudo publicado pela Cambridge University Press, os pesquisadores afirmam que "a descoberta revela grandes lacunas no conhecimento" sobre os maias, cuja era clássica ocorreu entre 250 e 900. Deu no New York Times As ameaças à eleição nos Estados Unidos. A reportagem afirma que, apesar do esforço do país para fortalecer as instituições democráticas após a invasão do Capitólio em 2020, ainda há várias brechas para a contestação do resultado. "Litígios, desinformação e batalhas sobre a certificação do resultado têm o potencial de complicar o processo". Segundo o jornal, já houve 187 ações na Justiça sobre direitos de voto, 115 das quais continuam abertas. Em apenas uma delas, que foi rejeitada pela Justiça da Carolina do Norte, republicanos pediram a desqualificação de 225 mil eleitores. Leia mais.