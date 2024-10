O governo da Espanha enviou cerca de mil soldados para a região de Valência, a mais afetada pelas tempestades que deixaram pelo menos 95 mortos no leste do país. A expectativa é de que esse número suba, já que ainda há dezenas de desaparecidos. Foi a pior enchente no país desde 1973, quando estima-se que entre 150 e 300 pessoas tenham morrido. Alguns locais ainda estão isolados pela destruição das vias de acesso, sem telefonia e eletricidade. Meteorologistas dizem que as chuvas foram provocadas pela "gota fria", comum na Espanha nesta época do ano, quando o ar frio desce sobre as águas mais quentes do Mediterrâneo, potencializada pelo aquecimento global. "Sem dúvida, essas chuvas torrenciais foram intensificadas pelas mudanças climáticas", disse Friederike Otto, do Imperial College de Londres. Coreia do Norte testa seu míssil mais poderoso A Coreia do Norte anunciou nesta quinta-feira ter testado seu míssil balístico intercontinental de maior alcance e o classificou de a "arma estratégica mais poderosa do mundo". O líder norte-coreano, Kim Jong Un, afirmou que o lançamento é um aviso da disposição do país em contra-atacar "rivais, que intencionalmente têm escalado a situação regional e representado uma ameaça à segurança" do país. Coreia do Sul, Japão e os Estados Unidos criticaram o teste. Imagem de lançamento de míssil intercontinental norte-coreano divulgada pela KCNA, agência de notícias do país Imagem: STR/KCNA VIA KNS/AFP Negociações em Gaza O porta-voz do Hamas Taher Al-Nunu afirmou nesta quinta-feira que o grupo palestino rejeitará a proposta de cessar-fogo de curta duração discutida nesta semana por negociadores dos EUA, Israel e do Catar, em Doha. "A ideia de uma trégua temporária na guerra, apenas para retomar a agressão mais tarde, é algo sobre o qual já expressamos nossa posição." Segundo Al-Nunu, o Hamas mantém as condições já expressas anteriormente: cessar-fogo permanente, retirada das tropas de Israel de Gaza, retorno dos deslocados, ajuda humanitária e uma troca de prisioneiros. ONU pede fim de bloqueio a Cuba A Assembleia Geral da ONU aprovou pelo 32º ano consecutivo uma resolução contra o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba. A moção obteve 187 votos a favor, dois contra (dos EUA e de Israel) e uma abstenção. As resoluções anteriores foram ignoradas pelos EUA, que mantém o embargo imposto pelo presidente John Kennedy à ilha em 1962, durante a Guerra Fria. Segundo o chanceler cubano, Bruno Rodríguez, o bloqueio já causou prejuízos de mais de US$ 164 bilhões à ilha, que passa por uma das maiores crises econômicas de sua história. Após a sessão, o presidente argentino, Javier Milei, anunciou a demissão da chanceler Diana Mondino por causa do voto argentino a favor de Cuba. Venezuela convoca embaixador em Brasília O governo venezuelano convocou seu embaixador em Brasília para consultas, em represália ao veto brasileiro à entrada do país no Brics. A encarregada de negócios do Brasil em Caracas, Glivânia Oliveira, também foi convocada, mas está de férias. A nota não cita o presidente Lula, mas critica o Itamaraty. "Denunciamos o comportamento irracional dos diplomatas brasileiros, que, contrariando a aprovação dos demais membros do Brics, assumiram uma política de bloqueio." Rússia nega apoio de soldados norte-coreanos O embaixador russo na ONU disse que as acusações de presença de tropas norte-coreanas no front da guerra com a Ucrânia são "mentiras descaradas". A afirmação de Valissi Nebenzia foi feita após os Estados Unidos e a Coreia do Sul pedirem à Coreia do Norte que retire seus soldados da Rússia. Os dois países afirmam que cerca de 10 mil militares norte-coreanos estão na Rússia, uma parcela deles na região de Kursk, invadida pelas forças de Zelensky. PUBLICIDADE