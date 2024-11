Donald Trump e seus aliados subiram o tom do questionamento, sem evidências, da votação para presidente dos EUA a menos de uma semana da eleição de terça. "Pegamos eles trapaceando feio na Pensilvânia", disse Trump em suas redes sociais, em referência a vídeos que circulam na internet que mostrariam supostas fraudes na votação antecipada.

As alegações foram negadas pelo secretário de estado da Pensilvânia, o republicano Al Schmidt. A campanha de Kamala Harris acusou o ex-presidente de "semear dúvidas sobre nossas eleições e instituições" por medo de perder.

Aiatolá sobe o tom

O chefe do gabinete do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, disse que a resposta do país ao ataque de Israel realizado no final de semana será "implacável". "A recente ação do regime sionista foi um ato desesperado, a República Islâmica do Irã fará com que Israel se arrependa", disse Mohammad Golpayegani, em declaração distribuída pela agência de notícias Tasnim.

Foi o primeiro comentário do gabinete de Khamenei sobre o bombardeio. Hoje, o preço do petróleo subiu em resposta à ameaça de escalada. O governo do Irã já havia se pronunciado, em termos mais amenos, dizendo que iria retaliar, mas que não queria a guerra.

Maduro x Lula

O perfil da Polícia Nacional Bolivariana nas redes sociais publicou uma imagem da silhueta do que parece ser o presidente Lula, com a bandeira brasileira ao fundo e a mensagem "quem mexe com a Venezuela se dá mal". A publicação marca o líder chavista Diosdado Cabello, ministro do Interior.

A iniciativa é mais um passo na escalada da crise política entre Maduro e Lula, que teve início com o não reconhecimento pelo Brasil do resultado da eleição presidencial venezuelana e se agravou nas últimas semanas, depois do veto brasileiro à entrada do país vizinho no Brics.

Catástrofe na Espanha

O número de mortos na Espanha pelas inundações de terça-feira subiu para 158. A expectativa das autoridades é que a contagem continue crescendo. "Tivemos dez mortes, mas podemos chegar a cem", disse Amparo Fort, prefeita de Chiva, mencionando o temor de que haja corpos nos carros submersos pelas águas.

Hoje, o governo espanhol anunciou o envio de mais 500 soldados para ajudar nos resgates e na busca de desaparecidos. Eles vão se juntar aos 1.200 que já estão na região. Ainda há risco de mais inundações. Nesta sexta, o governo emitiu um alerta vermelho para a região sudoeste do país, na fronteira com Portugal, onde esperava-se 140 mm de chuva em um período de poucas horas.

Mulher com a face pintada em comemoração do Dia dos Mortos, em Monterrey, no México Imagem: Julio Cesar Aguilar/AFP

ChatGPT encara o Google

A OpenIA, empresa por trás do ChatGPT, anunciou que lançará um mecanismo de busca, que concorrerá com o Google. O serviço será oferecido como uma extensão do programa de inteligência artificial e oferecerá respostas com base em informações coletadas na internet em tempo real.

Com o serviço, "será possível obter respostas de forma rápida e oportuna, com links para fontes relevantes na web", de acordo com um post no blog da empresa. Entre os principais financiadores da OpenAi está a Microsoft.

Deu no Financial Times

Coreia do Sul avalia envio de armas para a Ucrânia. A medida, em análise em Seul, seria uma resposta ao maior engajamento da Coreia do Norte no conflito, ao lado da Rússia. Até agora, a Coreia do Sul tem fornecido apenas equipamentos defensivos para a Ucrânia.

Ontem, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que oito mil soldados norte-coreanos já estão no front, prontos para participar dos confrontos entre russos e ucranianos. E hoje, a ministra das Relações Exteriores norte-coreana, Choe Son Hui, disse em Moscou que seu país estará ao lado dos "camaradas russos até o dia da vitória". Leia mais.