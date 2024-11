Biden convida Trump para reunião e promete transição pacífica. O presidente Joe Biden convidou o presidente eleito, Donald Trump, para uma reunião na Casa Branca a fim de discutir a transição de poder. Biden reconheceu a vitória de Trump e prometeu uma transição pacífica e ordeira. Em seu primeiro discurso após a eleição, Biden enfatizou a necessidade de reduzir a tensão e a hostilidade no país, pedindo aos americanos que se vejam como compatriotas. Leia mais. Trump anuncia chefe de gabinete A nomeação de Susie Wiles como chefe de gabinete da Casa Branca sinaliza o foco da administração Trump na estratégia política e na transição administrativa. Wiles, codiretora da campanha de Trump, torna-se a primeira mulher a ocupar esse cargo na história americana. Sua experiência remonta ao governo Reagan e seu trabalho com Jack Kemp, e ela terá o desafio de gerir o dia a dia da Casa Branca. Leia mais. Corte de juros O Federal Reserve (Fed) cortou a taxa de juros em 0,25 ponto percentual, em decisão unânime, destacando a flexibilização do mercado de trabalho e o crescimento econômico sólido (leia mais). No cenário internacional, as exportações chinesas cresceram 12,7% em outubro, impulsionadas pela preocupação com a imposição de tarifas por parte dos Estados Unidos e da União Europeia. A vitória de Trump e sua promessa de aumentar as tarifas sobre produtos chineses geraram uma corrida para enviar estoques para o mercado americano antes da entrada em vigor dos novos impostos. Leia mais. As avaliações sobre a derrota democrata A derrota de Kamala Harris é atribuída a diversos fatores, incluindo a impopularidade do presidente Biden e a dificuldade de Harris em articular uma visão própria. A associação com Biden, cujo índice de aprovação permaneceu baixo durante seu mandato, prejudicou, na visão de analistas, a capacidade de Harris de se apresentar como uma alternativa atraente. A falta de clareza em suas próprias políticas e a dificuldade em mobilizar a base democrata também contribuíram para sua derrota. Especialistas apontam que o foco excessivo de Harris em ataques a Trump e sua incapacidade de capitalizar a questão do aborto também foram fatores determinantes para o resultado da eleição. A estratégia de centrar a campanha em ataques a Trump desviou a atenção das propostas de Harris. Apesar do apoio majoritário das mulheres à questão do aborto, Harris não conseguiu converter essa questão em uma vitória decisiva. Leia mais. PUBLICIDADE