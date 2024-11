Agentes iranianos planejaram assassinar Donald Trump, de acordo com acusações reveladas pelos EUA. Um dos conspiradores teria sido instruído pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã a "vigiar e, em última instância, assassinar" Trump. O agente afirmou que o plano custaria uma quantia "enorme", mas foi informado de que o dinheiro não era um problema. Leia a reportagem do The New York Times (em inglês) sobre o caso. Apuração de votos ainda não terminou A disputa pela Câmara dos Representantes nos EUA continua indefinida, três dias após as eleições presidenciais. A apuração dos votos continua em 25 distritos, a maioria na Califórnia e Arizona. Com 211 deputados republicanos e 199 democratas eleitos até o momento, o resultado final ainda é incerto. A apuração dos votos nas eleições presidenciais também prossegue, com os estados do Arizona e Nevada ainda sem um vencedor projetado. Donald Trump, já declarado vencedor da eleição, lidera em ambos os estados. Veja o placar da apuração. ONU faz nova denúncia contra Israel A força de paz da ONU no sul do Líbano denunciou a destruição de suas propriedades pelo Exército israelense como uma "violação flagrante" do direito internacional". A Unifil, missão da ONU com 10.000 membros, acusa Israel de atacar suas bases e destruir torres de vigilância. Leia mais. Violência e mortes nas eleições em Moçambique Pelo menos 30 pessoas morreram em Moçambique durante protestos contra supostas fraudes nas eleições de 9 de outubro. A ONG Human Rights Watch relata que as mortes ocorreram entre 19 de outubro e 6 de novembro. O hospital central de Maputo confirmou três mortes relacionadas aos protestos. Leia mais. Fuga de macacos em centro de pesquisa nos EUA Quarenta e três macacos Rhesus escaparam de um centro de pesquisa na Carolina do Sul. As autoridades pediram aos moradores que mantivessem portas e janelas fechadas enquanto equipes de busca trabalhavam para capturar os animais. Leia mais. PUBLICIDADE