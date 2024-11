Donald Trump anunciou a indicação do bilionário Elon Musk e de Vivek Ramaswamy, um ex-executivo do setor farmacêutico, para o que chamou de "Departamento de Eficiência do Governo", que vai funcionar como uma agência independente com mandato até julho de 2026. "Esses dois americanos maravilhosos abrirão o caminho para que minha administração desmantele a burocracia governamental, reduza o excesso de regulamentações, corte os gastos desnecessários e reestruture as agências federais." Musk, cujas empresas têm vários negócios com o governo americano, se aproximou de Trump após a tentativa de assassinato do então candidato, em julho, e se tornou um dos principais financiadores de sua campanha. O presidente eleito também anunciou o apresentador da Fox News Peter Hegseth, veterano das invasões do Iraque e do Afeganistão, como Secretário de Defesa, e o ex-deputado John Ratcliffe para a chefia da CIA - os dois são considerados aliados próximos e fieis a Trump. Governista avança no Uruguai Os candidatos da coalizão de esquerda, Yamandú Orsi, e do partido governista de centro-direita, Álvaro Delgado, aparecem empatados, dentro da margem de erro, na primeira pesquisa após o primeiro turno da eleição presidencial no Uruguai. Aliado do ex-presidente José Mujica, Orsi aparece com 48,5% das intenções de voto. Delgado registra 45,1%. É uma grande redução na diferença entre os dois candidatos em relação ao primeiro turno, quando Orsi venceu com 43,9% dos votos, e Delgado obteve 26,8%. O segundo turno está marcado para o dia 24. Inocentes presos em El Salvador O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reconheceu que pelo menos oito mil inocentes foram presos injustamente em sua "guerra" contra as gangues. "Já libertamos 8.000 pessoas. E vamos libertar 100% dos inocentes", disse Bukele durante visita a uma prisão da Costa Rica, acompanhado do presidente Rodrigo Chaves. Segundo as ONGs Socorro Jurídico Humanitário, Cristosal e MOVIR há quase 30 mil inocentes entre as 83 mil pessoas detidas sem ordem judicial sob um regime de exceção em vigor no país desde março de 2022. Bukele disse que o número de 30 mil foi "inventado". Eleições na Alemanha A Alemanha deve ter eleições antecipadas em 23 de fevereiro, após o colapso da coalizão que sustentava o governo do social-democrata Olaf Scholz com a saída do Partido Democrático Liberal. Sem maioria no parlamento, Scholz aceitou convocar uma votação de confiança para 16 de dezembro. Se ele perder, como é esperado, o presidente Frank-Walter Steinmeier confirmará as eleições. Nas pesquisas de intenção de voto, os sociais-democratas aparecem em apenas terceiro lugar, atrás dos Democratas-Cristão, de centro-direita, e do Alternativa para a Alemanha, de ultra-direita. A dissolução do governo alemão ocorreu apenas duas vezes no pós-guerra e acontece em um momento de inédita fragmentação partidária, avanço eleitoral da extrema-direita e fraqueza econômica. Nuvem de poluição 50 vezes maior do que o limite recomendado pela OMS obscurece a capital da Índia, Nova Déli Imagem: Money Sharma / AFP Brasil reduz pobreza na América Latina O nível de pobreza na América Latina caiu em 2023 para o menor nível em 33 anos, segundo estudo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), da ONU. De acordo com o relatório, 80% da melhora se deve ao avanço no Brasil. No sentido oposto, Peru e Honduras foram os países onde o problema mais se agravou. Apesar da queda de 1,5% em relação a 2022, a pobreza ainda afeta 27,3% ou 170 milhões de pessoas, e a pobreza extrema afeta 10,6% da população da região. Os países mais afetados são Haiti, Nicarágua e Honduras. Tragédia em Gaza Uma porta-voz da Agência da ONU para Refugiados Palestinos (Unrwa) disse nesta terça-feira que "a ajuda que entra na Faixa de Gaza está em seu menor nível em meses. A média de outubro foi de 37 caminhões por dia". A declaração foi feita nesta terça-feira, último dia do ultimato dos EUA para que Israel autorizasse a entrada de pelo menos 350 caminhões por dia no território palestino. Questionada se Israel havia feito o suficiente para atender a demanda americana, a coordenadora-sênior de emergências, Louise Wateridge, disse "não". Um porta-voz do Departamento de Estado americano admitiu que a situação humanitária na Faixa de Gaza "continua sendo insatisfatória", mas afirmou que os EUA estão vendo "passos [de Israel] na direção correta". O Exército de Israel anunciou ontem a abertura de um novo caminho para passagem de ajuda a Gaza, em Kisufim. PUBLICIDADE