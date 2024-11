O Brasil conseguiu o consenso dos países do G20 para as teses defendidas pelo governo Lula no encontro de cúpula do grupo no Rio. O texto da declaração final defende a taxação dos super-ricos e medidas contra a pobreza, pede a reforma do Conselho de Segurança da ONU, apoia direitos para minorias e um cessar-fogo na Faixa de Gaza, além de reiterar o compromisso de combate às mudanças climáticas. O documento também pede o fim das guerras, sem uma condenação explícita à Rússia na guerra da Ucrânia - posição alinhada com a da diplomacia brasileira. A declaração é redigida em nome de todos os líderes presentes no Rio, inclusive Javier Milei. O presidente da Argentina, no entanto, declarou que o país não adotará alguns dos pontos do documento. Ucrânia usa mísseis de longo alcance contra Rússia A Rússia afirmou que a Ucrânia bombardeou o seu território com mísseis americanos de longo alcance nesta terça-feira, segundo a agência de notícias France Press. O governo ucraniano havia afirmado mais cedo ter realizado um ataque contra um arsenal russo perto da cidade de Karachev, a 110 quilômetros da fronteira. Segundo dois veículos de imprensa ucranianos, o ataque usou os mísseis do sistema de longo alcance americano ATACMS, liberados para uso contra território russo por Joe Biden no domingo. Na segunda-feira, o governo russo disse que o uso do armamento contra seu território seria considerado uma agressão da Otan e que responderia de forma "concreta". Hoje, Putin assinou a nova doutrina nuclear russa, que amplia o leque de situações em que o arsenal atômico do país pode ser acionado. Sistema de mísseis de longo alcance ATACMS, que teve uso pela Ucrânia para ataques ao território russo liberado pelos EUA Imagem: John Hamilton/DoD/AFP Aliança contra a fome Governos de 82 países aderiram nessa segunda-feira à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa brasileira lançada na reunião de cúpula do G20 no Rio. Após se abster, a Argentina foi a última nação a assinar a iniciativa, mas só depois do anúncio oficial. A adesão representa um compromisso com políticas de redução da pobreza em âmbito nacional, mas também prevê financiamento internacional para ações nas nações mais pobres. O BID, por exemplo, anunciou um aporte de US$ 25 bilhões para iniciativas da aliança na América Latina e Caribe. A Noruega também se comprometeu a destinar fundos para a iniciativa. Trump confirma Exército contra imigrantes Donald Trump confirmou, pela primeira vez desde eleito, sua intenção de declarar estado de emergência nacional e recorrer ao exército para deportar imigrantes em massa. O republicano respondeu ontem com a frase "é verdade" a uma postagem de um ativista conservador que afirmava que "a próxima administração de Donald Trump está preparada para declarar estado de emergência nacional e utilizar recursos militares para lutar contra a invasão (permitida pelo presidente Joe) Biden por meio de um programa de expulsões em massa". Beirute sob ataque Israel voltou a bombardear o centro de Beirute ontem, deixando pelo menos cinco mortos e 24 feridos, segundo o Ministério da Saúde libanês. Foi o terceiro ataque israelense contra a cidade em dois dias. O bombardeio ocorreu perto da sede do gabinete do primeiro-ministro e de uma área que abriga várias embaixadas. Segundo autoridades libanesas, mais de 3.500 pessoas morreram no Líbano desde o início das hostilidades entre o Hezbollah e Israel, em outubro de 2023, a grande maioria depois da escalada de ataques israelenses em setembro. Netanyahu diz ter atingido programa nuclear do Irã Benjamin Netanyahu afirmou ontem que o ataque de Israel ao Irã no mês passado atingiu "um componente específico" do programa nuclear iraniano, mas não inviabilizou esforços do país para o desenvolvimento de uma arma nuclear. Segundo Netanyahu, o ataque também afetou o sistema de defesa e a capacidade do Irã de produzir mísseis. Até agora, não houve reação de Teerã. Ainda nessa segunda, a União Europeia ampliou suas sanções ao Irã em reação ao fornecimento de drones e mísseis à Rússia para uso contra a Ucrânia. PUBLICIDADE