A Assembleia Francesa deve votar amanhã uma moção de desconfiança contra o primeiro-ministro, Michel Barnier, que tomou posse há três meses com o apoio do presidente Emmanuel Macron. Ontem, tanto o partido França Insubmissa, de esquerda, como o direitista Reagrupamento Nacional, de Marine Le Pen, anunciaram que votarão pela queda de Barneir. O impasse foi deflagrado pela discussão do Orçamento para 2025. A proposta de Barnier inclui aumento de impostos e corte de despesas para enfrentar um déficit estimado em 6,1% do PIB neste ano. Sem maioria, o governo usou uma regra da Constituição que lhe permite aprovar legislação sem passar pelo Parlamento, mas dá aos deputados o direito de questioná-la, apresentando uma moção de desconfiança. A crise derrubou o valor dos títulos da dívida francesa e tem contribuído para a desvalorização do euro. Rebeldes avançam na Síria O Observatório de Direitos Humanos da Síria (OSDH) afirmou que houve combates intensos entre o Exército da Síria e grupos rebeldes que avançavam para a cidade de Hama nesta terça-feira. Com cerca de um milhão de habitantes, Hama é um ponto estratégico entre a capital Damasco e Aleppo, segunda maior cidade do país, tomada no fim de semana por uma coalização de rebeldes liderados grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham, ex-afiliado à Al Qaeda. Segundo a OSDH, aviões russos e sírios voltaram a bombardear os rebeldes, hoje. A ofensiva teve início na quarta passada e ocorre em um momento de fraqueza do presidente, Bashar al Assad, que tem alguns de seus principais aliados, como Hezbollah, Irã e Rússia, engajados em outros conflitos. Israel mata nove no Líbano Ataques aéreos israelenses deixaram nove pessoas mortas no sul do Líbano nessa segunda-feira, segundo informações do governo libanês. O governo de Israel afirmou que o ataque foi uma resposta ao disparo de dois projéteis pelo Hezbollah contra uma área conhecida como Fazendas de Shebaa, um território ocupado por Israel na fronteira entre a Síria e o Líbano. O Hezbollah reconheceu a ação, dizendo que foi "uma primeira resposta defensiva" às "violações" da trégua. Segundo o governo libanês, até então as forças de Netanyahu já haviam realizado 54 ataques contra o território do país, em violação do acordo. Condenada à morte pelo desvio de US$ 12 bilhões, a empresária vietnamita Truong My Lan precisa devolver 75% do valor para transformar a pena em prisão perpétua Imagem: STR/AFP China e EUA anunciam retaliações mútuas A guerra comercial entre EUA e China, sob a justificativa de defesa da segurança nacional, teve dois novos lances nesta semana. Hoje, a China anunciou um embargo da exportação para os EUA de alguns minerais usados na fabricação de semicondutores e baterias e que também têm utilização em equipamentos militares. A medida foi tomada um dia após os EUA também terem anunciado mais um pacote de restrição da venda de semicondutores para a China. Pequim criticou a decisão, acusando os EUA de politizar e transformar em armas questões de comércio e tecnologia. "Para defender a segurança nacional, a China decidiu reforçar o controle da exportação de equipamento de uso misto para os EUA", disse em nota o Ministério do Comércio chinês. Derrota de Musk A Justiça americana rejeitou a segunda tentativa da Tesla de derrubar o veto a um pacote de benefícios, aprovado há seis anos, que inclui um pagamento de mais de US$ 100 bilhões em ações da empresa para o magnata Elon Musk. A iniciativa já havia sido rejeitada em fevereiro pela mesma juiza. Na época, o mesmo conjunto de ações era avaliado em US$ 56 bilhões. A nova tentativa da empresa foi classificada pela juiza como "criativa", mas sem base legal. Na decisão original, Kathaleen McCormick afirmou que o conselho da Tesla era "muito próximo" de Musk e que o valor "não se justifica por nenhuma métrica razoável". Em sua rede social X, Musk classificou a decisão de "corrupção absoluta". A nova ameaça de Trump Donald Trump usou sua rede social, Truth, mais uma vez para fazer ameaças. Nesta segunda-feira, o presidente eleito escreveu que, se os reféns do Hamas não forem libertados até a sua posse, em 20 de janeiro, "os responsáveis serão atingidos mais duramente do que qualquer um na longa e lendária história dos Estados Unidos da América." O republicano não deu detalhes precisos de quem seriam os alvos, nem de que ações realizaria. Em mais de um ano de conflito, Israel já eliminou quase toda a cúpula do grupo palestino e matou cerca de 45 mil palestinos. Na semana passada, Trump usou o Truth pelo menos duas vezes para ameaçar sobretaxar produtos do México, China, Canadá e os integrantes do Brics, caso esses países contrariem o que ele entende como interesses americanos.