O líder indígena Ailton Krenak Divulgação Carta a Krenak: tua imortalidade faz parte da construção da democracia Jamil Chade, do UOL Querido Krenak, A notícia de tua eleição para a Academia Brasileira de Letras me encheu de "infinita esperança", como diria Martin Luther King. A esperança de que possamos entrar definitivamente numa etapa da nossa sociedade onde todos possam fazer parte de forma plena. Nunca mais um Brasil sem indígenas, sem negros, sem mulheres e sem sua diversidade que é nossa maior força. Tua escolha não é apenas uma reparação histórica. É a esperança de que o futuro seja reinventado, desta vez com a capacidade de permitir que todos possam transformar seus sonhos mais íntimos em realidade. E não apenas em esperança. Ao ser escolhido para a Academia, não é você quem ganha a imortalidade. Isso você já havia obtido ao espalhar tua visão de mundo e tua sabedoria. São eles, Krenak, que ganham legitimidade, ao finalmente aceitar o pensamento indígena como parte de um Brasil plural. Te escrevo apenas para te felicitar e dizer que a decisão faz parte da construção da democracia. Não aquela do Três Poderes, ainda que também seja fundamental. Falo aqui da "Democracia do Conhecimento", um conceito que vai muito além da democracia liberal ou da democracia eleitoral. O reconhecimento, como diz a definição do termo, da existência de múltiplas epistemologias e formas de conhecimento, sem hierarquias. Uma democracia que permite que o conhecimento seja criado e representado de múltiplas formas, seja pela arte, ciência ou meditação. O conhecimento como uma "ferramenta poderosa para agir no sentido de aprofundar a democracia e lutar por um mundo mais justo e saudável". Essa luta por um mundo mais justo e saudável foi o que você escreveu na introdução de meu último livro, ao lado de Juliana Monteiro, "Ao Brasil com amor". Ali, você fala sobre o "corpo território" e as "cosmologias que totalizam uma visão sistêmica de vida com seres humanos e não humanos". Querido, Platão nos explica como a real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Mas você já reparou como a escuridão não suporta a mais mínima brecha de luz? Obrigado por ser essa fresta. Saudações democráticas, Jamil Chade Telegramas diplomáticos China e Rússia na defesa de direitos humanos? Na próxima semana, a ONU enfrenta uma situação delicada. Na terça-feira (10), a Assembleia Geral da entidade se reúne para eleger os novos membros do Conselho de Direitos Humanos da organização. Entre os candidatos para ocupar o cargo entre 2024 e 2026 estão China e Rússia, dois governos acusados de sérias violações de direitos humanos. No caso chinês, um informe da ONU chega a denunciar possíveis crimes contra a humanidade em Xinjiang. Na Rússia, o governo de Vladimir Putin foi acusado formalmente pelo Tribunal Penal Internacional de crimes de guerra, na Ucrânia. **** No caso russo, o temor do Ocidente é de que uma eventual eleição seja usada pelo Kremlin para anunciar que não está isolado no mundo e que seus aliados, principalmente entre os emergentes, continuam ao seu lado. Para entidades de direitos humanos, como a Human Rights Watch, Putin não deve ter seu lugar no órgão, sob o risco de ver a entidade perder ainda mais sua credibilidade, já duramente afetada. Para o grupo que apoia Moscou, não existe país que tenha um desempenho impecável em direitos humanos e governos como o dos EUA, que invadiram Iraque e Afeganistão, têm sua presença garantida no órgão. **** Na mesma eleição, o Brasil também concorre a uma das vagas para a América Latina. O governo Lula concorre contra Peru, Cuba e República Dominicana. Mas um deles ficará de fora. Entre diplomatas estrangeiros, o Brasil não deve ter dificuldade para ser eleito. O problema, segundo muitos, é que o Brasil foi o último a se candidatar, quando muitos dos países já tinham negociado seus respectivos votos.